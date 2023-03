Soif de reconnaissance

Toute cette semaine, l’émission matinale de Radio-Canada Acadie – le Réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve – d’habitude diffusée des studios d’Halifax, a été réalisée de Saint-Jean de Terre-Neuve. Deux émissions faites en studio et deux dans une micro-brasserie de la ville, devant un public venu très nombreux.

C’est bien durant des moments comme ceux-là, quand on se retrouve en groupe pour entendre parler de nous, de nos réalités, de nos défis, qu’on se sent vraiment valorisés. C’est aussi quand on a la chance, comme moi, de pouvoir parler de comment c’était au début de l’engagement communautaire francophone, il y a 50 ans, qu’on mesure pleinement le chemin parcouru.

Et c’est surtout en parlant des si difficiles débuts des écoles françaises et de leur gestion, des premières associations régionales, de la nécessité pour chacune et chacun d’apprendre à se connaître, qu’on a la chance de transmettre. D’être le passeur de ce qui demeure, pour moi et les miens, une fierté identitaire sans bornes et une passion pour la langue française, sa culture et son potentiel dans l’épanouissement de nos régions.

On parle très souvent de l’importance pour les groupes marginalisés de notre société d’être vus, entendus et écoutés. Eh bien, c’est tout aussi vrai pour les communautés francophones en milieu minoritaire. Les jeunes des écoles, installés aux premiers rangs de la salle, se sentaient tout à coup importants. L’émission leur révélait la place privilégiée et essentielle qu’ils occupent aujourd’hui dans une communauté francophone qui, dans les années 80, pouvaient à peine se permettre de rêver à une école secondaire française.

La fierté s’émousse dans la solitude, elle manque d’air dans l’isolement. Elle a besoin de s’évaluer face à d’autres gens et d’autres réalités, elle a besoin qu’on s’intéresse à elle pour prendre de la hauteur. Peu importance notre assurance personnelle, il faut qu’on nous mentionne, qu’on nous prenne en compte, pour exister véritablement.

J’en veux pour preuve, cet autre petit signe – semble-t-il insignifiant – à la fin du journal de France2 sur TV5. Tous les soirs, le présentateur remercie les téléspectateurs avant de souligner «tout particulièrement» un endroit du monde. Tout à coup, la présentatrice a dit «et tout particulièrement les téléspectateurs qui nous regardent à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, au Canada, grâce à TV5 Monde.» Que voulez-vous? Ça m’a fait un petit velours!