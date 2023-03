Le Nouveau-Brunswick, les Irving et le glyphosate

Le neurologue Dr Alier Marrero a demandé aux gouvernements provincial et fédéral le 30 janvier dernier de mener de nouvelles études sur les effets des glyphosates sur le corps humain.

Le spécialiste revient à la charge, même si les autorités sanitaires ont tenté d’invalider son hypothèse comme quoi une maladie neurologique inconnue affectait des dizaines de patients néo-brunswickois.

Selon plusieurs experts mandatés par les instances gouvernementales, les patients évalués par Dr Alier Marrero les dernières années souffraient plutôt de maladies diverses et avaient des symptômes, pour la plupart, explicables.

Mais pourtant, le spécialiste continue de voir débarquer dans son bureau de nouveaux patients atteints de troubles neurologiques. Inexplicablement, ces malades sont souvent de jeune âge.

Plus prudent cette fois, Dr Marrero n’a pas demandé au gouvernement une étude sur une maladie qui n’existe pas, mais plutôt sur les symptômes, bien réels, qu’il voit au quotidien.

Des maux qui s’expliqueraient peut-être, selon lui, par la contamination de l’environnement par des neurotoxines telles que le glyphosate.

Le glyphosate est un produit herbicide hautement utilisé au Canada, pour sa puissance et son coût peu élevé. L’Organisation mondiale de la santé l’a d’ailleurs étiqueté comme produit potentiellement cancérigène et plusieurs pays, comme la France et le Mexique, interdisent désormais son utilisation.

Si le gouvernement et les instances de santé publique refusent de mener des études environnementales afin d’étudier les effets de ce produit sur le cerveau, ils le feront de mauvaise foi.

Le gouvernement a d’ailleurs une drôle de relation avec les herbicides. Nous le voyons avec le dossier du Rang 9, l’ancien champ de tir militaire de Tracadie, où sont aspergés de pesticides des centaines de kilomètres de champs de bleuets.

Des terrains que le provincial tient en otage au profit d’entreprises étrangères qui viennent saccager notre environnement, détruire nos forêts et empoisonner nos rivières de produits chimiques.

Et vous savez qui d’autres utilise ces produits cancérigènes de façon disproportionnée sous l’approbation de notre gouvernement?

L’empire Irving.

Je crois que c’est ça qui rend le gouvernement réticent face à la question. Car se mettre le nez dans le dossier des glyphosates au Nouveau-Brunswick aura certainement une incidence extrêmement négative sur les entreprises Irving.

Pourquoi? Car l’entreprise pourrait être tenue responsable d’avoir rendu des gens malades en utilisant ces produits aux quatre coins de la province s’il s’avérait réellement nocif pour la santé.

Sans compter qu’en interdire l’utilisation aurait des conséquences non négligeables sur leur chiffre d’affaires.

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard que Jim Irving lui-même ait tenté de mettre de la pression sur le Comité permanent chargé d’étudier l’utilisation du glyphosate dans les forêts du Nouveau-Brunswick en 2021.

Il a d’un côté émis effrontément son mécontentement de ne pas avoir été inclus davantage dans lesdites discussions sur la place du glyphosate au Nouveau-Brunswick.

Puis il s’est permis de dire que peu importe les croyances des «Karen de Facebook» sur le sujet, cesser l’utilisation de cet herbicide aurait un impact désastreux sur son entreprise.

En d’autres mots, il est plus important pour Jim Irving de continuer à faire de l’argent que de s’assurer qu’il n’empoisonne pas des milliers de gens autour de lui.

J’ai bien hâte de voir si le gouvernement aura le courage de creuser dans ce dossier… ou s’il continuera de se soumettre à la volonté de la famille la plus influente de la province.