«Université de Moncton», un nom qui relève d’une autre époque?

Dans un article d’opinion publié le 7 février, le militant acadien de longue date Jean-Marie Nadeau relançait le débat sur le nom de l’Université de Moncton. Loin de susciter de l’indifférence, ce billet a provoqué une avalanche de réactions dans la presse et sur les réseaux.

Nadeau argumentait que le contexte actuel est propice pour une telle démarche, puisque partout, l’heure est à la réévaluation des mérites des personnages historiques. Des statues se font déboulonner et des institutions et édifices, rebaptiser. Le premier premier-ministre canadien John A. Macdonald, le père de la Confédération Sir Hector Langevin, le créateur du premier système d’écoles publiques et gratuites au pays Egerton Ryerson et le fondateur d’Halifax Edward Cornwallis, entre autres, ont tous fait les frais de cette vague de rétrogradations, pour des raisons légitimes. Alors pourquoi pas Robert Monckton, l’un des responsables de l’exécution de la Déportation des Acadiens? Il faudrait être de mauvaise foi pour affirmer que la question n’est pas pertinente.

Je ne vais pas vous parler de Monckton et de ses actions, puisque je ne suis pas spécialiste de l’époque coloniale. On peut lire sur ses exploits et son supposé caractère dans le Dictionnaire biographique du Canada. (En gros: indéniablement, il a commis des actes répréhensibles, mais il aurait eu des «conceptions [plus] humanitaires» que celles de son supérieur [le lieutenant-gouverneur Charles] Lawrence».) Pour soupeser le degré de responsabilité de Monckton, j’invite les historiens spécialistes de la période à participer au débat.

Cela dit, il y a un autre contexte historique qu’il est pertinent d’examiner: le début des années 1960, époque où on a fondé l’Université de Moncton et où on lui a donné son nom. On peut se demander si les impératifs ressentis à ce moment-là sont aussi légitimes maintenant qu’ils l’étaient à l’époque. Je crois que non.

En 1962-63, «Université de Moncton», était un choix tactique et stratégique, et ce, de deux manières. D’abord, c’était une manière pour les pères Sainte-Croix, qui dirigeaient l’Université Saint-Joseph de Memramcook, de réaffirmer la prééminence du sud-est dans la structure du nouvel établissement. Ensuite, c’était – pour tous les acteurs concernés – un nom neutre qui ne risquait pas de provoquer la colère des anglophones. Voyez-vous, il était loin d’être certain que les Acadiens réussiraient à se doter d’une université moderne de langue française financée par la province.

Rappelons d’abord qu’en 1960, il n’y avait même pas d’écoles secondaires publiques de langue française. Pour faire les cours des 9e-12e année, il fallait choisir entre les high schools publics et des collèges catholiques privés, où l’on devait payer des frais de scolarité.

Ceci n’était pas un accident: l’opposition aux écoles secondaires de langue française était bien réelle. Ce n’est qu’en 1963, après une campagne concertée de plusieurs années, que l’École secondaire publique Vanier voit le jour à Moncton. L’Association acadienne d’éducation a joué un rôle important, ainsi que des individus comme Mgr Léonard Léger, curé de la paroisse l’Assomption, le comptable et éducateur Jean Cadieux, l’avocat et homme d’affaire Claudius Léger et l’entrepreneur en construction Herman (Armand) Cormier. Une première dans la province, que l’adjoint du surintendant du conseil scolaire qualifia alors de: «the worst decision the school board has ever taken.»

Même à l’élémentaire, la lutte n’était pas complètement gagnée: si le français était le véhicule principal d’enseignement de la première à la sixième année, il demeure qu’il n’y avait pas, officiellement, d’écoles françaises dans la province, mais seulement des écoles offrant le «cours bilingue».

La province commençait à peine à reconnaître la légitimité des écoles françaises. Pouvait-on vraiment s’attendre à ce qu’elle fonde une université publique de cette langue? Les recteurs des collèges à Memramcook, Bathurst, Edmundston et Moncton savaient qu’on était loin de la coupe aux lèvres.

De manière plus générale, le contexte était suffisamment hostile au fait français pour décourager toute forme de revendication ouverte. Aussi tard qu’en 1964, quand la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a tenu des audiences à Moncton, les francophones se sont gardés de trop se plaindre, alors que le maire Leonard Jones, les pasteurs protestants et la loge orangiste locale s’empressaient d’aller dire que «tout allait bien» à Moncton, et de recommander le statu quo. L’un des coprésidents, le journaliste québécois André Laurendeau, est arrivé à la conclusion qu’il existait un «sournois bâillon» tenant les Acadiens en laisse.

On peut donc constater que ce n’était vraiment pas évident de revendiquer une université de langue française à l’époque. Même avec Louis Robichaud à la tête de la province, l’élite acadienne a dû user de la ruse pour arriver à ses fins. Bien qu’elle voyait la création d’une université moderne comme un graal sacré qui assurerait la survivance de l’Acadie, elle savait qu’il valait mieux ne pas crier ça sur les toits.

Au lieu, on souligna lourdement la nécessité de moderniser et bonifier l’éducation postsecondaire partout dans la province, et sur le fait qu’il n’y avait pas toujours pas d’institution postsecondaire à Moncton. Et, oui, on usa même d’un peu de duperie: on laissa croire à la majorité anglophone de Moncton que ses enfants profiteraient aussi de la nouvelle université. Aussi tard qu’en 1966, le père Clément Cormier, recteur, affirmait à la presse que cette dernière était «une université de culture française mais bilingue pour toutes fins pratiques».

Qu’est-ce que ça a pris pour que l’Université finisse par s’affirmer comme étant de langue française uniquement? Ce n’est pas clairement documenté! Mais nous soupçonnons que des interventions insistantes du professeur Jean Cadieux, un confident de Cormier, ainsi que les pressions d’étudiants – surtout du Nord -, ont joué des rôles.

Quoi qu’il en soit, créer une université publique de langue française au milieu des années 1960 tenait du miracle. Dans ces circonstances, baptiser l’institution «Université de Moncton» a pu sembler être une concession minime. En lui conférant le nom de la ville où se trouverait le campus principal, on évitait de souligner sa réelle fonction: celle de relever l’Acadie économiquement et culturellement, et de la relier au monde francophone.

Aujourd’hui que la légitimité de l’éducation de langue française est reconnue, la porte est ouverte à ce qu’on confère à l’établissement un nom qui reflète son vrai rôle. La franchira-t-on? Une conversation collective s’impose.

Joel Belliveau, Ph.D est professeur émérite à l’Université Laurentienne, chercheur en résidence du CRCCF et chargé de cours à l’Université d’Ottawa.