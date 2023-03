Fatigue démocratique

Au cours des dernières semaines, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et la première ministre écossaise Nicola Sturgeon ont annoncé leur démission parce qu’elles étaient fatiguées et manquaient d’énergie. Ces démissions, plutôt inusitées dans le monde politique, contribuent à ce mouvement, positif pour la démocratie et surtout porté par des femmes, qui humanise l’exercice du pouvoir.

C’est Jacinda Ardern qui a lancé le bal à la fin du mois de janvier en annonçant sa démission lors d’une conférence de presse surprise. L’annonce de la démission de Nicola Sturgeon a suivi au mois de février causant elle aussi la surprise.

Certains commentateurs politiques ont tenté d’analyser les sondages et les jeux politiques à Wellington et à Édimbourg afin d’expliquer que cette vague de démissions était peut-être liée à des risques d’éventuelles défaites électorales. D’autres, plutôt conservateurs, y ont vu, parce que les politiciennes Jacinda Ardern, cheffe du Parti travailliste de Nouvelle-Zélande, et Nicola Sturgeon, cheffe du Parti national écossais, étaient plutôt associées à la gauche, l’échec de leurs politiques progressistes.

Au-delà de ces analyses, il est intéressant de souligner que ces décisions ont été annoncées sans jamais évoquer la moindre considération politique. Jacinda Ardern et Nicola Sturgeon ont plutôt montré un côté humain et ont eu la grande franchise de se dire affaiblies.

Autrement dit, ni Jacinda Ardern ni Nicola Sturgeon se sont présentées comme victimes d’alliances politiques ou de campagnes de dénigrement de leurs adversaires politiques qui les rendraient impopulaires, elles se sont plutôt présentées comme fatiguées. Une situation vécue par plusieurs de leurs concitoyens.

En avouant être fatiguées, elles reconnaissent que pour pouvoir être au service de leurs pays, il faut être au sommet de sa forme physique et psychologique. Elles font ainsi passer les intérêts supérieurs de leurs pays avant leurs propres carrières.

Quand on regarde à travers l’histoire le nombre de politiciens qui sont restés au pouvoir même s’ils n’étaient pas au meilleur de leurs capacités, souvent par soif du pouvoir et en dépit de leur santé, on se rend compte à quel point annoncer une telle décision est rarissime sur la scène politique. Ironiquement, il n’y a pas si longtemps, les politiciens qui se sont attachés au pouvoir en étant malade ont souvent suscité l’admiration pour leur abnégation.

Il est logique de croire que les perceptions de la population à ce sujet ont aujourd’hui évolué. De nos jours, de plus en plus les politiciens osent montrer leurs émotions.

Il en va de même pour les enjeux de santé mentale comme l’a démontré encore récemment, en février, le sénateur américain John Fetterman qui s’est fait hospitaliser pour cause de dépression. Les médias américains y ont vu le symbole d’une acceptation croissante des problèmes de santé mentale.

Jacinda Ardern faisait partie d’une nouvelle génération de politiciennes qui cherchent à humaniser l’exercice du pouvoir. Elle a par exemple été la première femme à la tête d’un État, en 2018, à prendre un congé de maternité après avoir accouché au début de son mandat de première ministre.

Un autre exemple de politicienne de cette génération est la première ministre de Finlande Sanna Marin, qui a démontré, particulièrement lorsque des photos et vidéos de fête ont circulé sur Instagram l’été dernier, qu’elle n’était pas parfaite et qu’elle aimait s’amuser. Elle a ainsi rappelé l’importance, pour les politiciens comme pour toutes les professions, d’avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Une nouvelle génération de politiciens, souvent des femmes, a mis en place une stratégie de normalisation, voire d’humanisation, du rôle du politicien par différents gestes et symboles. Il y a là un important contraste avec des politiciens d’une autre génération qui cherchaient, en mettant en lumière que leurs bons côtés, à projeter une certaine forme de supériorité.

En axant leur communication avec un angle plus humain et personnel, et ainsi en rappelant que les politiciens ont aussi des émotions et des besoins, cette génération de politiciennes a su briser les codes souvent très masculins associés aux leaders politiques. Ce type de communication permet d’humaniser la démocratie en brisant les barrières entre les politiciens et les citoyens et en créant une culture de transparence et d’ouverture.

En avouant un signe de faiblesse, les politiciennes Jacinda Ardern et Nicola Sturgeon ont, à leur façon, renforcé la démocratie. Leurs décisions forcent l’admiration et le respect.