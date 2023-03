Mars, mois de la nutrition

Le Mois de la nutrition au Canada est une initiative visant à faire connaître la profession de diététiste et à informer la population sur divers thèmes en lien avec l’alimentation. Saviez-vous que pour être en mesure d’exercer au Nouveau-Brunswick (source: www.adnb-nbad.com), la personne ayant le titre de diététiste doit répondre à des critères stricts?

Voici les obligations qui régissent le titre de diététiste:

– Effectuer un minimum de quatre années d’études universitaires en nutrition humaine et en diététique;

– Réussir un stage en diététique d’une année (au moins 1250 heures), en soins de nutrition clinique, en santé publique, en nutrition de la population et en gestion de la nutrition;

– Réussir des études dans le cadre d’un programme national accrédité afin d’assurer que ses services correspondent aux Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique de la diététique (CIEPD);

– Observer la Loi relative à l’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick (ADNB) et y être inscrite pour exercer au N.-B. et utiliser le titre protégé de «diététiste»;

– Réussir un examen national de compétences;

– Maintenir ses compétences et se conformer aux normes d’exercice du métier et au code de déontologie prescrit par la loi;

– Exercer son métier dans l’intérêt supérieur du public – de manière sûre, compétente et conforme à l’éthique.

Y a-t-il une différence entre «diététiste» et «nutritionniste»?

Parfois oui, parfois non, selon les provinces! Au Nouveau-Brunswick, seuls les titres de «diététiste immatriculée», «diététiste professionnelle», «diététiste-nutritionniste immatriculée» et «diététiste-nutritionniste professionnelle» sont protégés par la loi. Quant au titre de «nutritionniste» tout court, il est protégé par la loi au Québec, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard

et en Alberta.

Dans quels lieux peut-on exercer la profession de diététiste?

La diététiste a l’option d’exercer dans divers milieux: dans un cabinet privé, à son domicile par l’entremise de l’informatique, dans un hôpital, dans un établissement de soins de longue durée, en santé publique, au sein de l’industrie alimentaire et plus encore.

En quoi consiste le travail de diététiste?

Le travail comporte plusieurs rôles importants dans la promotion de la santé et de la nutrition auprès des individus. Voici un aperçu de ces diverses tâches:

– Évaluer les besoins nutritionnels: travailler avec la personne pour comprendre ses besoins nutritionnels en fonction de facteurs tels que l’âge, le sexe, le mode de vie, l’état de santé et les préférences alimentaires.

– Gérer les problèmes de santé: aider la personne ayant des problèmes de santé spécifiques en lui proposant des modifications alimentaires adaptées à ses besoins, par exemple des allergies, des intolérances alimentaires, de l’hypertension ou du diabète.

– Instruire et vulgariser: vous aider à mieux saisir la signification des étiquettes sur l’emballage des aliments, à planifier des repas équilibrés, à savoir reconnaître l’information appropriée sur la nutrition, etc.

– Aider à organiser le quotidien: vous aider à faire face aux défis de la vie de tous les jours: horaire chargé, budget serré, préférences alimentaires des membres de la famille et plusieurs autres considérations.

Pourquoi consulter?

Quiconque souhaite améliorer sa santé grâce à une alimentation saine et équilibrée trouvera bien des avantages à consulter une diététiste. À ce titre, elle est en mesure de vous aider à élaborer un plan de repas en fonction de vos besoins individuels (maladies chroniques, goûts, budget, culture, éducation, etc.). Pour vous aider à voir clair parmi les nombreux conseils contradictoires et les régimes à la mode qui abondent dans les médias sociaux et dans Internet, elle est formée pour vous offrir des conseils précis et personnalisés sur la nutrition ainsi que sur la santé.

En terminant, je vous rappelle que de nombreuses polices d’assurance couvrent les coûts de consultation d’une diététiste. Informez-vous à ce sujet auprès de votre courtier d’assurance.

Si vous êtes à l’aise avec la communication en ligne, retenez aussi que j’offre des consultations à distance (www.educalimentation.com).

Je vous souhaite un excellent mois de mars.