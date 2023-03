La pureté du geste

Cette semaine, une photo du sénateur René Cormier entouré des responsables du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne a attiré mon attention. J’ai décidé d’aller voir d’un peu plus près le travail de cet organisme et le moins qu’on puisse dire c’est que je suis épatée de ce que j’ai découvert.

Je ne suis pas étonnée que des bénévoles s’activent aux quatre coins de la péninsule pour améliorer le quotidien de la population. C’est l’entraide qui a nourri notre Acadie et c’est elle qui, aujourd’hui encore, pallie les nombreux manques qui affligent nos communautés. Ce qui est vrai à Caraquet l’est à la Baie Sainte-Marie, à Cap St-Georges ou à Tignish.

Ce qui m’a surpris, en revanche, c’est l’ampleur de l’action du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, l’impressionnante panoplie de ses services et la souplesse de son action. Quiconque vise à développer son bénévolat devrait en prendre de la graine. Je vous laisse en juger.

Depuis 40 ans, le Centre accueille écoute, oriente et suit la population locale à tous les stades de sa vie. Sa clientèle va de la petite enfance aux aînés, des jeunes en difficultés aux familles dans le besoin, des employés saisonniers en quête de travail ou d’aînés à la recherche de soutien à domicile. Vu de l’extérieur, il semble que chaque fois qu’un besoin se fait sentir le Centre passe à l’action. Je ne connais pas beaucoup d’organismes à s’activer ainsi sur autant de front: services de repas, accueil de jour pour les aînés, résidence pour enfants en difficultés, magasin d’articles de seconde main, paniers alimentaires, auxiliaires de vie et j’en passe.

Pour ce qui est du financement, là encore l’exemple du Centre est instructif: privilégier la gestion de services gouvernementaux, autrement dit se financer en offrant des services que le gouvernement peinerait à offrir lui-même tant il est mal équipé pour développer des actions de proximité.

D’une seule employée il y a 40 ans, l’équipe actuelle regroupe 10 employés à la direction permanente, 28 employés permanents associés aux programmes, environ 250 employés réguliers sur appel soutenus par quelque 200 bénévoles, le tout avec «une gestion serrée des ressources rémunérées et bénévoles pour maintenir la pureté du geste bénévole».

Dimanche, à Caraquet, quelque 20 personnes recevront la Médaille du jubilé de platine de la Reine au titre de leur engagement communautaire, bon nombre d’entre elles en reconnaissance de «la pureté du geste bénévole».

À toutes et tous ces bénévoles et visionnaires, partout à travers notre belle Acadie, bravo et merci.