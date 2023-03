Budget: que faire avec tout cet argent?

Dans moins de 24 heures, le ministre des Finances Ernie Steeves va se lever en chambre pour prononcer son discours sur le budget.

À quoi faut-il s’attendre?

S’il faut se fier au passé récent, le ministre continuera sans doute de sous-estimer massivement la croissance des revenus. Cette fois-ci, cependant, cette tactique ne sera pas suffisante. S’il compte déclarer un léger excédent sans perdre le peu de crédibilité qui lui reste en matière de prévisions financières, le ministre devra annoncer une augmentation majeure des dépenses ou une importante baisse d’impôts.

Il est fort probable qu’il fera les deux. Le cas échéant, Blaine Higgs se joindra alors à la longue liste de premiers ministres provinciaux qui sont allés quémander Ottawa pour plus d’argent, pour ensuite se virer de bord et l’utiliser pour financer ses réductions d’impôts.

Avec les coffres qui débordent, plusieurs sont naturellement d’avis que les Néo-Brunswickois méritent un allègement fiscal. Après tout, c’est avec leur argent que sont produits les surplus gargantuesques de la province.

Pas si vite. Les transferts fédéraux financent près de 40 pour cent du budget du Nouveau-Brunswick. Qui plus est, c’est Ottawa qui va alimenter le gros de la croissance des revenus du gouvernement provincial l’an prochain. C’est donc dire que ce sont les contribuables des provinces riches, et non pas ceux du Nouveau-Brunswick, qui financeraient la part du lion de toute baisse d’impôts annoncée par le ministre Steeves le 21 mars.

Des revenus, passons maintenant aux dépenses.

Commençons par ce qui ne devrait pas figurer en tête de la liste des priorités: les dépenses de relance. Historiquement, en période de ralentissement majeur ou de récession, les gouvernements ont eu tendance à dépenser davantage pour soutenir l’économie et créer des emplois. Cette fois-ci, avec bien plus de 10 000 postes vacants à travers la province, cela ne devrait pas être un enjeu majeur.

Cela dit, le gouvernement doit dépenser davantage pour aider les Néo-Brunswickois à faire face à la vie chère et s’attaquer à une litanie de défis structurels: un système de santé qui croule sous le poids d’une population qui explose et qui compte sans cesse plus d’aînés, une grave crise du logement avec un nombre record de sans-abris, ainsi qu’un système scolaire qui peine à s’ajuster à une croissance rapide de son nombre d’élèves.

En santé, il faut plus d’argent pour transformer la prestation des services et accroître l’offre de travailleurs. Une meilleure rémunération, en particulier pour ceux qui se situent au bas de l’échelle salariale, comme les préposés aux services de soutien à la personne, est essentielle pour inciter à atteindre ces deux objectifs.

Les personnes à faible revenu sont les plus touchées par la hausse des prix. Ce n’est pas seulement parce qu’elles doivent dépenser chaque dollar qu’ils gagnent, mais aussi parce que presque tout leur argent est dépensé sur les produits de base, où l’inflation a été particulièrement forte.

Le gouvernement doit faire beaucoup plus pour leur venir en aide. À cet égard, un bon départ serait d’aider toutes les personnes à faible revenu confrontées à l’escalade des loyers, et non pas seulement celles que le gouvernement juge dignes d’être aidées.

Et, bien sûr, la crise du logement au Nouveau-Brunswick ne s’atténuera pas à moins que nous trouvions des moyens d’augmenter considérablement l’offre partout dans la province et à travers tout le spectre des besoins en matière de logement. Pour ce faire, le gouvernement se doit de cesser de croire à la magie du marché et d’articuler un plan audacieux et visionnaire avec des moyens à la hauteur du défi.