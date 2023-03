Des chiffres trompeurs

À l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, lundi dernier, j’ai répété sur les réseaux sociaux la phrase qui a guidé ma famille durant des décennies de lutte pour obtenir l’éducation en français langue première: «une langue ne se perd pas parce qu’on ne l’apprend plus, mais parce que ceux qui la connaissent ne l’utilisent plus».

C’est une phrase qui est aussi une mise en garde, une sorte d’oracle sur l’avenir de notre langue. Je le dis souvent lors de mes conférences ou de mes prises de parole, les données mirobolantes sur le nombre de locuteurs français – 321 millions en 2022 – et le classement du français comme 5e langue la plus parlée au monde, cachent de tristes réalités.

Presque partout, la langue française croît dans des conditions multilingues, comme sur le continent africain, où elle doit faire concurrence et subir la pression de nombreuses langues et dialectes. Il en va de même dans les Amériques où la prédominance de l’anglais est carrément étouffante. L’école est donc le vecteur principal de développement de la langue et les résultats scolaires en Francophonie sont inquiétants: la dernière étude de la Conférence des ministres de l’éducation des États et Gouvernements de la Francophonie révèle que 55% des élèves du niveau primaire n’ont pas un niveau suffisant de langue. Seule nouvelle «positive»: ces données de 2019 sont sensiblement les mêmes qu’en 2014! Autrement dit, c’est un problème qui ne date pas d’hier et dont les répercussions n’ont pas fini de se faire sentir.

Dans le même temps, Statistiques Canada vient de rendre public des données atlantiques qui ne me rassurent pas non plus: il semblerait que de plus en plus de citoyens de notre région savent comprendre et parler notre langue mais que le français est de moins en moins parlé à la maison. Dans ma province, notre poids linguistique a atteint des sommets «historiques» affirme Statistiques Canada. C’est bien beau, mais ce n’est pas ça qui va remplir les bancs des garderies et écoles françaises ou qui va assurer l’essor socio-culturel de nos communautés et la fierté d’être francophone.

Ce qui nous ramène à ma citation préférée. Quand un «locuteur» a le choix de langues, quand le français est un atout comme un autre, on l’utilise, ou pas! Et on a beau être bien heureux de parler la langue de Molière, on ne voit pas impérativement le besoin de la partager ou de la transmettre.

Je ne veux pas paraître «vieux jeu». Je comprends que la francophonie a bien changé en 50 ans, qu’à l’heure actuelle, pour citer le dernier Rapport sur la langue française dans le monde, «on ne naît pas francophone, on le devient», mais je ne suis pas convaincue que cette identité linguistique nouvelle a la même force de conviction que celle qui rendait impensable la notion de ne pas transmettre ce que nos parents nous avaient légué de plus précieux.