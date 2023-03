Des œuvres branchées sur l’état du monde

Je vous donne rendez-vous avec deux projets plutôt lumineux connectés aux préoccupations du monde actuel. La première bande dessinée de l’autrice Zovi sur l’impact de la pandémie et le nouvel album de Simon Daniel, inspiré de ses réflexions sur l’actualité.

Sans titre (for now), Simon Daniel

Simon Daniel présente son nouvel album cette semaine, avec des lancements à Caraquet et à Moncton. Très attendu, ce deuxième long jeu de l’auteur-compositeur-interprète de Moncton est marqué par l’espoir, bien que le monde traverse une période de hautes turbulences. Ses réflexions sur l’état du monde, la pandémie, la guerre et les changements climatiques ont inspiré son écriture. Malgré tout, l’artiste a eu envie d’un disque plus lumineux que son opus précédent Nightcrawler.

Huit pièces composent cette collection qui nous invite à voyager à travers différents environnements sonores: pop, folk, rock, alternatif et expérimental. Il réussit à imposer son propre style. Cet artiste a su développer une signature musicale qui le distingue. Très heureuse de le retrouver après plus de quatre années d’absence.

Rappelant à certains égards les univers de Louis-Jean Cormier ou encore du groupe britannique Radiohead, la musique de l’artiste acadien a quelque chose d’atmosphérique. Je pense, entre autres, à la pièce instrumentale Archibald et à Vanilla. Des univers planants certes, mais aussi énergiques et surprenants, avec une touche d’introspection et de mystère. On est dans un mélange de folk et de pop empreint de poésie comme en témoigne la chanson En entendant: «Quand tout est sur standby / Quand l’hiver ralentit l’éternité / Quand le signe qu’on attend est absent / En attendant…»

L’énergie et l’ampleur peuvent aussi être au rendez-vous avec Tunguska et Apollo (une de mes pièces préférées du disque). «J’ai rendez-vous avec l’infini / Sur le seuil de la perte de sens / Devant l’ouverture immense.»

Un album merveilleux pour prendre la route vers une destination imprévue. Dans un mélange de français, d’anglais et de chiac, l’auteur se laisse porter par les émotions et ses états d’âme quand il écrit. On ne saisit pas toujours le sens exact des paroles, car celles-ci laissent place à l’interprétation. L’artiste a collaboré avec plusieurs musiciens et auteurs pour concocter ce nouvel opus. Parmi les paroliers, on retrouve Rémi Belliveau et Céleste Godin. Réalisé par le musicien fransaskois Mario Lepage (Ponteix), le disque a été enregistré dans trois studios dans autant de provinces. Cette production de longue haleine vient tout juste de paraître sur l’étiquette Le Grenier musique. ♥♥♥♥

Quelqu'un a débranché la Grosse Pomme de Zovi. Simon Daniel lance un nouvel album Sans titre (for now).

Quelqu’un a débranché la Grosse Pomme, Zovi

L’autrice d’origine franco-chinoise aborde dans cette première bande dessinée la pandémie et son effet avec une pointe d’humour et de délicatesse. C’est l’histoire d’un déménagement inattendu de la Chine vers les États-Unis. Autofiction, la bédéiste raconte ce qu’elle a vécu lorsque le monde a basculé en raison de la pandémie. L’histoire qui devait être simple au départ prend une autre tournure lorsque la pandémie frappe le monde. Une jeune illustratrice de Shanghaï se prépare à emménager avec son amoureux qui vit à New York. Histoire de voir si leur cohabitation sera possible, elle décide de s’envoler vers la ville américaine pour lui rendre visite, avant qu’il vienne la rejoindre de façon permanente en Chine.

Son séjour qui devait être de courte durée prend des allures plus permanentes. À son arrivée à New York, le monde bascule alors que le virus se répand. Les vols sont annulés et toutes les frontières se ferment. La ville est sur pause, tous les commerces ont mis la clé dans la porte.

Zovi erre dans la ville et réussit grâce à ses dessins à nous faire vivre ses angoisses, ses peurs et l’incertitude, sans toutefois verser dans le mélodrame ou le sensationnalisme. Au contraire, elle garde un ton léger empreint d’humour. Elle rappelle que des gens ont vécu des situations bien pires que la sienne. Elle ne cherche pas non plus à analyser les tenants et aboutissants de la crise mondiale. Comme elle le mentionne, il s’est produit beaucoup de choses pour tout le monde entre janvier 2020 et janvier 2021. Elle a eu envie de raconter ce qui s’est passé pour elle, l’obligeant à réinventer en quelque sorte sa vie.

Les illustrations épurées aux teintes de rose sont très inspirantes. Il est aussi question de mouvements sociaux et politiques comme le Black Lives Matter, les élections présidentielles, les vaccinations à la hâte et le mariage à la covidienne sur Skype. Si j’ai bien aimé ce livre, c’est aussi parce qu’on se sent un peu dépaysé. C’est le regard frais d’une jeune femme sur un monde en transformation.

Zovi qui a grandi en France, a vécu et travaillé en Chine pendant dix ans. Elle est maintenant basée à New York où elle travaille comme illustratrice pour embellir les stations de métro. (Mécanique générale, 2023). ♥♥♥½