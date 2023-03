Quel cirque!

Le printemps – ou ce qui passe pour le printemps dans notre région – se reconnaît à l’arrivée des budgets: celui du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador (l’Île-du-Prince-Édouard est en élection donc ça attendra) et, le clou, le budget fédéral, sont encore tout chauds.

Dans tous les cas, il me semble, ces exercices budgétaires relèvent des arts du cirque : il y a d’abord la jonglerie, l’art de jeter en l’air de nombreux chiffres et de les rattraper pour les aligner soigneusement les uns derrière les autres, dans un calcul apparemment des plus logiques. Suit la prestidigitation, l’art de faire disparaître des objets gênants – la dette par exemple – ou, à l’inverse, de faire apparaître d’improbables objets – un surplus budgétaire, mettons! Enfin, il y a l’art immensément ardu d’équilibriste qui revient au Ministre des finances: tout en faisant jongler les chiffres et en sortant de son chapeau d’improbables merveilles, l’artiste doit se tenir debout en pleine tempête. Sur son mince fil, le ministre est tiraillé par des marchés financiers sourcilleux de toute dépense « excessive », par des besoins sociétaux urgents, par des exigences politiques et, cerise sur le gâteau, par la nécessité de se préparer à une transition énergétique sans laquelle nos économies s’écrouleront dans un climat devenu invivable.

Assistant au spectacle, dans l’arène même du cirque, se trouve le reste de la troupe, gesticulant, ricanant pour tenter de déstabiliser les artistes et attirer (et dans bien des cas, distraire) l’attention de la foule. Sous la houlette d’un animateur en chef, leur rôle est de prétendre indiquer la farce derrière la dette qui disparaît ou le truc caché pour révéler des entrées d’argent imprévues. Cela fait partie du spectacle, ça aussi, même si chacun de ces observateurs se réjouit intérieurement de ne pas être là-haut sur la corde raide.

Enfin, il y a nous tous et toutes, spectateurs de cette tournée annuelle du cirque budgétaire. On est captivé par la brillance de certains actes, par l’improbable mystère qui entoure chaque performance, on y croit, on se dit «c’est beau quand même autant d’habileté» et quand on sort du grand chapiteau on se sent, un instant, tranquillisé. Jusqu’à ce que la vie et la réalité nous rattrapent.

Permettez-moi, pour conclure, de saluer, sans aucune ironie cette fois, tous ceux et celles qui, bon an mal an, nous présentent un budget face à des conditions compliquées, des impératifs contraires et de la bien mauvaise volonté de part et d’autre. Je ne voudrais pas être à leur place.