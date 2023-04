Cette année, il y a convergence des jours sacrés dans les trois religions monothéistes. Ces jours, inscrits au calendrier de chaque religion, sont désignés pour grandir spirituellement en se rapprochant de Dieu. Parce qu’elles arrivent en même temps, ces fêtes permettent un moment de solidarité commune.

Les musulmans vivent le ramadan, un mois sacré parmi tous les autres. Ce 9e mois du calendrier islamique commémore la nuit du destin pendant laquelle le Coran a été dicté au Prophète par l’archange Gabriel. Ce livre sacré de l’islam est composé de 114 chapitres et est considéré comme la transcription des mots de Allah. Cette année, le ramadan a commencé le 22 mars et se terminera le 21 avril avec l’Aïd el-Fitr, trois jours de fête pour prier, manger et se réjouir avec ses proches.

Pendant ce mois, les musulmans cherchent à redoubler d’ardeur pour que leurs actions soient charitables et désintéressées. Ils récitent le Coran et se consacrent à son étude. Entre le lever et le coucher du soleil, ils s’abstiennent de toute nourriture, boissons et rapports sexuels. Le soir, la rupture du jeûne est l’occasion de repas avec les membres de la famille et les amis.

Cette semaine, les Juifs vont célébrer Pâque (sans le «s» lorsqu’il s’agit de la fête juive). Ils vont commémorer la sortie d’Égypte: comme Dieu l’avait promis, Il a libéré les Hébreux de leur condition d’esclave en leur faisant traverser la mer Rouge à pied sec sous la conduite de Moïse. Chaque année, depuis plus de 3200 ans, les Juifs font mémoire de cet événement fondateur lors d’un repas: le Séder.

La Pâque juive va commencer mercredi prochain, le 5 avril, et se poursuivra pendant 8 jours. Le Séder aura lieu le premier soir. Dans chaque famille, on mange du pain sans levain en souvenir de la nourriture mangée à la hâte par les ancêtres la nuit de la délivrance; on boit quatre coupes de vin pour fêter la libération. Au cours du repas, des herbes amères évoquent les souffrances de l’exode, des fruits et du miel symbolisent la joie, un agneau fait mémoire des sacrifices au Temple.

Lors des premiers et les derniers jours de cette semaine pascale, les Juifs s’abstiennent de toute forme de travail. Le repos sabbatique est observé. En Israël et dans les communautés juives de la diaspora, la Pâque est le commencement des grandes fêtes du printemps.

Les chrétiens aussi entrent dans un temps sacré. La semaine sainte commence demain avec le rappel de l’entrée triomphale du Christ dans la ville de Jérusalem pour la pâque juive. Les fidèles recevront des rameaux pour acclamer Celui qui sera mis à mort quelques jours plus tard.

La semaine sainte culmine avec le triduum pascal, sommet de l’année liturgique. Jeudi soir, les chrétiens se rappelleront que lors du dernier Séder pris avec ses disciples, Jésus a institué l’eucharistie.

Le vendredi, plusieurs se recueillent à la 9e heure du jour juif (15h) pour commémorer la mort du Nazaréen. Après cela, c’est le temps du grand silence. Jusqu’à la tombée du jour samedi.

C’est dans l’obscurité du samedi saint que les chrétiens commencent à célébrer la résurrection. Ils accueillent le Christ comme la lumière qui dissipe les ténèbres du monde et des esprits, la Parole qui guide, la Source qui désaltère et le Pain qui nourrit. Cette nuit bénie entre toutes inaugure 50 jours de joie. Pâques chrétienne!

La grande semaine commence. Les Juifs préparent leur Pâque. Les musulmans observent le ramadan. Ces jours sacrés appellent à lever les yeux vers le Très-Haut pour communier à Son désir de paix, mais aussi à étendre les bras pour fraterniser avec les autres. C’est ainsi que nous aurons la posture caractéristique des chrétiens pour ces jours saints: en croix!

Cette semaine…

Écouté les analyses de la situation politique tendue en Israël à la suite de la décision du gouvernement de proposer une loi qui aurait comme effet de diminuer le rôle du pouvoir judiciaire. Le premier ministre a décidé de mettre le projet sur pause. Il sait bien que la célébration de Pâque et des fêtes printanières n’est pas propice aux manifestations.

Pensé à la chanson Noël à Jérusalem dont les propos s’appliquent à Pâques cette année: sur l’esplanade des mosquées, les musulmans iront prier; devant l’unique mur du temple, les juifs se recueilleront et dans les rues de la vieille ville, les chrétiens feront le chemin de croix. «Ces mains qui prient au même instant ici, n’ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c’est Dieu qui fait battre leur cœur?»

Proposé à quelqu’un de chez-nous de se familiariser avec les autres traditions religieuses.

Il n’y pas de religion qui a le monopole: ce soir, un repas multiculturel va commencer après le coucher du soleil afin de respecter le ramadan. Cela ne se passe pas en Arabie Saoudite on en Syrie, mais dans notre communauté. Une coexistence pacifique passe par la familiarisation avec l’autre.

Revenu à cette déclaration conciliaire sur le dialogue interreligieux (NA, no 5): «Nous ne pouvons pas invoquer Dieu, père de tous, si nous refusons de nous conduire fraternellement à l’égard des autres créés à l’image de Dieu.» La fraternité doit susciter un engagement personnel dans une guerre sainte (le grand jihad) contre toutes les formes de haine, de discrimination ou d’exclusion. Parce que je suis le gardien de mon frère (Gn 4, 9).

Lu l’homélie du Vendredi saint de Christian de Chergé (+ 1996). Ce moine martyr du dialogue islamo-chrétien a cité le Coran pour montrer l’aspiration à la paix dans toutes les religions: «Que la PAIX soit sur vous parce que vous avez été CONSTANTS» (Sourate 13, 24).