Pas de chronique cette semaine!

Dernièrement, j’éprouve des difficultés à me concentrer. Dès que je me mets à considérer un sujet de chronique, je suis envahi par une nuée de possibles; je ne parviens pas à me fixer à un sujet. Il y en a trop. J’ai la tête comme un printemps: ça bourgeonne de partout!

Difficile, par exemple, d’ignorer la mise en accusation et l’arrestation du bonhomme Trump. Je m’attendais à quelque chose du genre depuis le 16 juin 2015, le jour où il a annoncé sa candidature à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2016 (qu’il devait malheureusement remporter).

Sa présidence a été calamiteuse. Ou, si vous préférez: catastrophique, pitoyable, misérable, désastreuse, désolante. Au choix. (Amateurs de synonymes, servez-vous!) Ce qui se passe actuellement – et qui risque de se reproduire s’il reçoit d’autres mises en accusation à la suite de différentes enquêtes menées au pays à son encontre –, était presque écrit dans le ciel tant il a multiplié les frasques, les magouilles et les mensonges éhontés tout au long de son mandat.

Pourtant, je ne lui souhaite aucun mal. Ça m’étonne quasiment moi-même. Je suis plutôt animé par un sentiment de tristesse. Une sorte de tristesse pour ce grand pays qui semble porté, depuis quelques années, par une sorte d’autodestruction pathologique qui donne libre cours aux pulsions les plus navrantes qui vont des attaques racistes primaires aux tueries odieuses.

Comme un empire qui s’écroule de l’intérieur, rongé par une immonde et gigantesque bactérie mangeuse de chair.

***

J’envisageais aussi de parler de la France. Disons qu’il s’agit plus d’un royaume que d’un empire: le royaume des idées, de la beauté, du raffinement, d’une langue si belle et si nuancée qu’elle fut des siècles durant, la langue de la diplomatie. Et de l’amour!

Ce n’est plus le cas aujourd’hui! Sa langue publique semble aller à vau l’eau. Par ici, on dirait: sa langue a pris le champ. Sa langue semble séduite par le chant de sirènes anglophones qui ont envahi les océans de la diplomatie et de la culture, après avoir infesté ceux du commerce, de la finance et de l’économie.

Il m’arrive de penser qu’on serait peut-être mieux de s’assimiler au plus vite pour en finir, une fois pour toutes, avec nos misères linguistiques. On pourrait même voter pour Kris Austin!

Mais il n’y a pas que ce désamour envers sa propre langue qui menace la France. Il y a le flou politique du président Macron, apparemment incapable d’insuffler une orientation positive, enlevante, confiante, à la nation française tiraillée entre une gauche insoumise et une droite intransigeante.

Cela ne date pas d’hier. L’espèce d’anomie qui affecte la France à l’heure actuelle n’est que la suite logique de la faiblesse des présidences récentes. La France est à hue et à dia avec son destin et aucun sauveur ne pointe à l’horizon. Ce n’est pas sans raison que, de la gauche à la droite, on se réclame de De Gaulle!

Le président Macron a peut-être cru que sa politique du «en même temps» pourrait amadouer les sœurs ennemies que sont devenues la gauche et la droite, mais force est de constater qu’elle a plutôt polarisé et radicalisé les blocs politiques en présence.

Tandis que tout ce beau monde reste sur son quant-à-soi, la France est sur le qui-vive.

***

J’ai aussi jonglé avec l’idée d’une chronique sur le pape François qui fêtait le dixième anniversaire de son élection. Son autorité morale séduit, sa simplicité étonne, et son intelligence divise! Il est conscient que l’Église n’est pas équipée pour sauter à pieds joints dans le troisième millénaire. C’est pourquoi il avance à petits pas, laissant tomber ici et là de petites phrases d’apparence anodine qui produisent souvent des remous.

«Si un grand ami dit du mal de ma mère, a-t-il dit, il doit s’attendre à recevoir un coup de poing!» Ou encore: «Si une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger?» Ou celle-ci, ma préférée: «Je me sens parfois anticlérical.»

Celle-là me fait rire, surtout quand j’imagine la réaction de ses adversaires à la Curie! D’ailleurs, il a commencé son pontificat en affirmant aux cardinaux que la Curie était atteinte de quinze maladies, dont la maladie d’Alzheimer spirituelle, la maladie de la rivalité et de la vanité, ou encore, la maladie de la rumeur, de la médisance et du commérage. Ayoye.

La question: aura-t-il le temps d’imposer des changements pérennes? C’est dans ce point d’interrogation que niche le pontificat de François.

***

Il y avait bien d’autres choses dont j’aurais aimé parler en long et en large. Dans ce temps-ci en particulier, je suis très préoccupé par ce qui se passe dans le dossier linguistique du Niou-Brunswick.

L’attitude désinvolte du gouvernement coriste de Blaine Higgs est une insulte. Je me demande s’il est conscient de blesser des milliers de ses compatriotes quand il leur propose un véritable torchon en guise de révision de la Loi sur les langues officielles.

Et ce qui me déprime encore plus, c’est que je ne vois pas de changement dans un avenir prévisible. Déjà que je n’étais pas ébloui par la présence invisible de la cheffe libérale Susan Holt, j’apprends qu’elle aura comme adversaire le chanteur Serge Brideau, très connu et très populaire.

Le Parti vert remportera peut-être une circonscription de plus, mais si cela prive le Parti libéral de revenir au pouvoir, ne serait-ce que pour réparer quelques pots linguistiques cassés par Higgs, en quoi cela aidera-t-il l’Acadie?

Dans un monde idéal, un député vert additionnel (et même plusieurs!) serait un gros plus pour rafraîchir la vie politique provinciale. Mais le monde idéal semble fuir devant l’éternité. Misère!

Finalement, je n’écrirai pas de chronique cette semaine!

Han, Madame?