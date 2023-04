Révision obligatoire de la LLO aux dix ans: «Ça change pas le monde, sauf que…»

Le premier ministre Blaine Higgs a (enfin) dévoilé son plan de révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, la semaine dernière. Nombreux ont été déçus de constater que les recommandations du rapport Finn-McLaughlin ont été joyeusement ignorées par le premier ministre. Considérant le bilan de M. Higgs dans les dossiers à caractère linguistique jusqu’à maintenant, on ne devait pas s’attendre pas à des avancées importantes dans cette révision de la loi. Mais de toutes les modifications proposées, c’est certainement l’abolition de la révision obligatoire de la loi aux dix ans qui a le potentiel le plus dommageable à long terme.

Certains observateurs ont remarqué que cette proposition pouvait être profitable à l’avancement des droits linguistiques dans la province, puisque rien n’empêcherait désormais nos élus de plonger dans la révision de la LLO plus souvent qu’aux dix ans. En théorie, ce n’est pas faux. Sauf qu’en réalité, dans les juridictions où une telle révision ponctuelle n’est pas mandatée, elle n’arrive que rarement. Trop rarement.

Pour commencer, prenons l’exemple de la LLO fédérale. Cette loi adoptée en 1969, la même année que la LLO du Nouveau-Brunswick, a été modernisée dans son entièreté pour la première fois en 1988. Une modification importante, mais touchant une seule partie de la loi, a été effectuée en 2005. Et après deux élections et plusieurs années de tergiversations, on attend encore qu’on la révise à nouveau, en 2023. Pas fameux comme bilan.

Dans les provinces, on accuse la même tendance. La Loi sur les services en français de l’Ontario a été adoptée en 1986 et est entrée en vigueur en 1989. Il a fallu attendre 2021 avant qu’elle soit modernisée et bonifiée. D’ailleurs, l’une des priorités de la communauté franco-ontarienne était d’imiter le Nouveau-Brunswick et prévoir une révision de la LSF à chaque dix ans. La Loi sur les services en français de l’Île-du-Prince-Édouard, adoptée en 1999, n’a été révisée qu’une seule fois, en 2013. Celle de la Nouvelle-Écosse, adoptée en 2004 dans la foulée du Congrès mondial acadien, a été modifiée en 2011. Et que dire du cas du Nouveau-Brunswick, où après son adoption en 1969, il aura fallu attendre jusqu’en 2002 avant qu’un gouvernement n’ose aller de l’avant avec la modernisation de la LLO.

Bref, ce que l’histoire nous démontre, c’est que sans mandat de révision obligatoire, les lois linguistiques au pays ont tendance à amasser la poussière, tous paliers de gouvernement confondus. Les législateurs prennent rarement cette initiative, attendant plutôt de s’y voir forcés par les événements ou par l’opinion publique.

Il faut donc voir la modification proposée par le premier ministre Higgs pour ce qu’elle est : tout sauf un cadeau… sauf, peut-être, pour les gouvernements provinciaux à venir. Ces derniers se voient désormais délestés d’une tâche délicate, mais importante. Le chemin déjà long et sinueux vers l’avancement vers l’égalité des deux langues officielles de la province vient donc d’être considérablement rallongé.