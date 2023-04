Air: fascinante incursion dans le marketing sportif

Air (en salles depuis vendredi), le nouveau film de Ben Affleck, mettant en vedette Matt Damon, raconte la genèse de la gamme de chaussures de sport la plus populaire de l’histoire, l’Air Jordan, du fabricant Nike.

Nées en 1984, les Air Jordan ont réalisé des ventes de plus de 5 milliards $ en 2022. Au cours de cette seule année, il est estimé que Michael Jordan, l’athlète pour qui les chaussures ont été initialement conçues, a reçu des dividendes de 150 millions $, soit près du double du salaire qu’il a empoché pendant toute sa carrière dans la NBA!

Le plus impressionnant dans cette histoire à succès, c’est que rien ne la prédestinait.

Avant la mise en marché de la Air Jordan, Nike était un joueur tertiaire dans l’industrie de la chaussure de basketball. Les grosses pointures de la NBA comme Larry Bird, Magic Johnson et Julius Erving étaient associées à Converse et Adidas.

En fait, à cette époque, Nike perdait de l’argent avec sa division basketball et la possibilité d’une fermeture était ouvertement évoquée – il est à noter que Nike était une compagnie autrement très rentable, principalement en raison de ses souliers de course.

L’Air Jordan est née du rêve d’un homme, Sonny Vaccaro (Matt Damon). Il a su convaincre son très réticent patron, le PDG de Nike, Phil Knight (Ben Affleck, dans un rôle plutôt effacé) de miser l’entièreté du budget de la division basketball de sa compagnie sur un joueur universitaire prometteur du nom de Michael Jordan.

Entiché par Adidas, Jordan était d’abord très hésitant à s’associer à Nike. Il aura fallu beaucoup d’efforts de Vaccaro pour convaincre la mère de l’athlète (interprétée brillamment par la grande Violas Davis) pour que Michael accepte seulement de rencontrer les représentants de Nike.

Le reste appartient à l’histoire: MJ est devenu le plus grand joueur de basketball de l’histoire, la Air Jordan connaît une popularité exceptionnelle et le marketing sportif n’a plus jamais été le même.

Si l’histoire racontée dans Air est fascinante et emprunte la trame classique du négligé qui accomplit l’impossible, le récit est verbeux et très statique – à la Jerry Maguire (1996). Ce n’est donc pas un film qui déborde d’action.

Le cinéphile moyen parvient quand même à y trouver son compte, notamment par la très nostalgique balade dans les années 1980 que le film d’Affleck nous propose.

En ce sens, le générique d’ouverture, sur l’air de Money for Nothing du groupe Dire Strait, est magnifique. Les décors, les costumes, les références et le reste de la trame sonore sont dans la même veine: brillants et inspirés de l’époque du cube Rubik, de Hulk Hogan, de Rocky Balboa et de Jane Fonda.

Air est aussi une gigantesque métaphore sur l’entrepreneuriat américain: pour réussir, il faut voir grand et prendre des risques.

On ne voit toutefois pratiquement pas Jordan, et c’est très bien ainsi. Air est l’histoire du soulier, et, par extension, du moment où Nike a changé l’industrie du sport pour toujours, pas celle de Michael Jordan.

C’est un film que la génération X va beaucoup apprécier, tout comme les nombreux membres des générations successives qui vouent un véritable culte à la Air Jordan, aujourd’hui considérée autant comme un accessoire mode qu’un objet de collection.

(Quatre étoiles sur cinq)

Meurtre et mystère 2

Jennifer Aniston et Adam Sandler dans une scène de Meurtre et Mystère 2 (Netflix). – Gracieuseté

Malgré l’entrée en scène d’un nouveau réalisateur et d’un nouveau scénariste, Meurtre et Mystère 2 (Murder Mystery 2; Netflix) demeure très fidèle à la recette qui a fait du film original un succès populaire.

Lancé en 2019 et mettant en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston, Meurtre et mystère a été vu par 83 millions d’abonnés lors des quatre semaines suivant son lancement. Il s’agissait d’un record pour Netflix et c’est donc sans surprise qu’une suite a été tournée.

On retrouve donc les personnages de Nick (Sandler) et Audrey (Aniston), maintenant à la tête de leur propre agence d’enquêtes. Or, leur entreprise ne roule pas sur l’or et leur couple en souffre. Quand ils sont invités au mariage d’un ami sur une île privée, les deux détectives voient l’occasion de se changer les idées.

Quand le marié est enlevé et que les ravisseurs réclament une rançon, Nick et Audrey enquêtent afin de déterminer qui, parmi les invités, a fait le coup.

Si vous avez aimé le film original, vous allez apprécier sa suite parce que la formule est identique: un mélange burlesque entre les films d’Hercule Poirot et ceux d’Adam Sandler, avec Rachel, de la série Friends comme personnage principal.

Le genre du détective maladroit n’a rien de bien nouveau, mais l’autodérision et l’énergie de Sandler et d’Aniston font beaucoup rire.

En prime, on a droit à un court extrait de la chanson Ti-gars, de Lisa LeBlanc, à la 55e minute!

Un film parfait pour ceux qui ne souhaitent pas se casser la tête.

(Deux étoiles et demie sur cinq)