L’Iowa, le Parti démocrate et Joe Biden

L’Iowa est un petit État du Midwest des États-Unis qui est pourtant fort connu des afficionados de la politique américaine puisqu’il est le premier à voter pour les investitures des candidats aux élections présidentielles. Ce ne sera toutefois plus le cas pour le Parti démocrate qui a modifié, en février, son calendrier des primaires en repoussant le vote de l’Iowa à plus tard dans la course de 2024.

Depuis 1972, pour le Parti démocrate comme pour le Parti républicain, l’Iowa était le premier État à voter lors des investitures pour désigner le candidat aux élections présidentielles. Les candidats avaient donc avantage à bien y performer pour attirer l’attention des médias dès le départ de la course.

Lors des caucus de l’Iowa, des employés politiques, des journalistes et des militants de partout aux États-Unis se retrouvent à Des Moines, la capitale de l’État, pour suivre les scrutins. L’Iowa a donc une importance politique démesurée en fonction de son poids démographique plutôt faible, moins d’un pourcent de la population américaine, et de son manque de représentativité de la diversité du pays puisqu’il s’agit d’un État rural avec une population peu diversifiée.

Pour le Parti démocrate, donner une telle influence à un État aussi peu représentatif de son électorat peut parfois causer quelques surprises. Par exemple en 1976, Jimmy Carter, qui était alors un gouverneur de la Géorgie plutôt méconnu hors de son État, a reçu une attention nationale lors des caucus de l’Iowa qui l’a porté jusqu’à la présidence.

Pour un candidat démocrate, gagner l’Iowa a souvent permis de se donner un élan pour la suite de la campagne. Par exemple, Al Gore en 2000, John F. Kerry en 2004, Barack Obama en 2008 et Hillary Clinton en 2016 ont tous gagné les caucus de l’Iowa avant de devenir les candidats officiels du Parti démocrate aux élections présidentielles.

Toutefois, ce ne fut pas le cas du président Joe Biden, qui est arrivé quatrième aux caucus de l’Iowa de 2020 derrière Pete Buttigieg, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, mais ce qui ne l’empêcha pas de mieux performer par la suite et de gagner l’investiture. Cette piètre performance aux caucus de l’Iowa n’est sans doute pas étrangère au changement de calendrier des primaires démocrates.

Historiquement, les primaires démocrates débutaient par les caucus de l’Iowa, suivi de la primaire du New Hampshire, des caucus du Nevada et de la primaire de Caroline du Sud. Dès le début de la course, les quatre grandes régions des États-Unis, le Midwest, le Nord-Est, l’Ouest et le Sud s’étaient exprimées.

Désormais, l’investiture démocrate débutera le 3 février 2024 par la Caroline du Sud, suivi du Nevada et du New Hampshire, puis de la Géorgie et enfin du Michigan. L’Iowa sera repoussé à plus tard au cours de l’année 2024.

Le calendrier des primaires démocrates semble se remodeler à l’avantage de Joe Biden, du moins si l’on se fie aux résultats de 2020, ce qui laisse croire, selon plusieurs analystes politiques, que le président prépare sa candidature en vue de sa réélection. Joe Biden en avait d’ailleurs fait la demande, dans une lettre au Comité national démocrate en décembre, en arguant que les minorités culturelles devaient participer beaucoup plus tôt dans la course à l’investiture démocrate pour choisir le candidat à l’élection présidentielle.

Or, l’Iowa n’est pas un État où se trouve une très grande diversité culturelle. C’est sans doute pourquoi les caucus de l’Iowa ont parfois tendance à donner leurs préférences à des candidatures atypiques ayant peu de chance de remporter les élections présidentielles avec les couleurs démocrates.

Cet argument, évoqué par Joe Biden dans sa lettre au Comité national démocrate en décembre, peut tout de même être relativisé quand on pense que de 1996 à 2016, les candidats qui sont arrivés en tête en Iowa sont aussi ceux qui ont remportés l’investiture démocrate. L’exception a plutôt été 2020 où Joe Biden a très mal performé en Iowa et au New Hampshire, soit les deux premiers États à voter lors des primaires de l’époque.

S’il est à nouveau candidat en 2024, ce que plusieurs indices laissent deviner, Joe Biden saura tirer avantage du nouveau calendrier des primaires démocrates. Qui plus est, en plaçant de gros États tels que la Géorgie et le Michigan en début de course, cela favorisera les candidats qui bénéficient d’une grande notoriété et d’importantes ressources financières, ce qui est un autre avantage pour le président.