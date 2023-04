«S’t’effrayable comment ça pue»

J’ai un enfant qui préfère jouer dehors que d’ouvrir sa tablette, ce qui me rend très heureuse puisque je sais que les enfants sont plus nombreux à passer des journées collés à un écran.

Depuis que nous sommes déménagés à Edmundston, nos sorties extérieures sont souvent raccourcies au minimum… Une fois sur deux, les odeurs dégagées par la papeterie Twin Rivers nous empêchent de profiter de l’air frais à tel point qu’il est presque impossible de penser à autre chose.

Je suis fière de voir que le maire de la municipalité, Éric Marquis, ose poser des questions aux dirigeants de l’usine et aux autorités gouvernementales quant à ce dossier qui, selon moi, traîne depuis trop longtemps.

D’ailleurs M. Marquis a soigneusement choisi son timing pour s’attaquer à la question puisque la province est en train de travailler sur le renouvellement de l’entente sur la qualité de l’air de la papetière.

Une occasion d’étudier les processus instaurés par le ministre de l’Environnement dans ces secteurs et s’assurer que les dispositions nécessaires sont entreprises afin de miser sur le bien-être de la population avoisinante.

Est-ce que les normes mises en place par le Nouveau-Brunswick sont suffisamment strictes? Ces façons de faire sont-elles dépassées?

Car outre les mauvaises odeurs, nous devrions aussi nous assurer que l’air que nous respirons ne soit pas nocif pour la santé… Sommes-nous certains que ces gros nuages noirs malodorants de nous n’empoisonnent pas au quotidien?

J’ose croire que les responsables de la papetière et le ministère ne sont pas dupes et qu’ils gardent un œil sur les risques que pose cette usine sur la santé des collectivités.

Si tel est le cas, ils devraient rendre publiques ces données afin de rassurer les foyers. Lorsqu’on discute avec des voisins du quartier, on se rend compte rapidement que les gens craignent l’innocuité de l’organisation.

Si on prend exemple sur la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda, on réalise qu’il peut y a avoir beaucoup de questions sans réponses avant que le gouvernement décide de s’en mêler.

Certes, on ne peut comparer une usine d’acide sulfurique à une papetière, mais le principe reste le même: des citoyens fatigués des odeurs et craignant pour leur santé font pression sur le gouvernement.

Ils demandent qu’une étude approfondie soit menée sur les risques associés à la santé, d’une usine qui, rappelons-le, est en fonction depuis 1927.

Ce n’est qu’en 2022 que l’on annonce que la fonderie empoisonne ses citoyens en envoyant des tonnes de contaminants dans l’air ambiant (25 produits dont l’émission augmente les risques de cancer du poumon).

Tout comme la papetière Twin Rivers, la Fonderie Horne est pourtant bien ancrée dans la communauté puisqu’elle est devenue le socle de l’économie locale.

Il devient donc beaucoup plus difficile, voire impossible, de mettre un frein aux opérations et de fermer l’organisation puisqu’il faudra mettre à la porte des centaines de travailleurs.

Nous sommes dans une bien drôle de situation, où l’on doit choisir entre son confort et sa santé et le risque de chambouler l’économie et la vie de plusieurs familles.