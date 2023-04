Avril: mois de la santé buccodentaire

Avoir des dents saines et pouvoir mastiquer ses aliments préférés sans douleur ni inconfort, voilà un plaisir que tout le monde souhaite conserver le plus longtemps possible. Pour cela, il est essentiel de prendre soin de ses dents et de celles de sa famille.

Pour éviter les caries dentaires, il est important de faire des choix alimentaires judicieux, car notre bouche est la partie de notre corps qui entre le plus directement en contact avec les aliments que nous consommons. Certains aliments sont plus nocifs pour la santé dentaire que d’autres, en particulier les aliments riches en sucre, à la texture collante ou au goût acide. Il est donc essentiel de prendre en compte ces facteurs lorsqu’on planifie des repas et des collations.

Aliments sucrés: Dès qu’ils sont en bouche, les sucres se combinent avec les bactéries présentes pour former de l’acide. Cet acide s’attaque aux dents, et c’est ainsi que commence la carie dentaire. Plus les bactéries sont en contact avec des aliments sucrés, plus la formation d’acide augmente.

Voici quelques exemples d’aliments sucrés: bonbons, jujubes, chocolat, biscuits, jus de fruits, sirops, miel, etc.

Aliments acides: L’acidité de certains aliments provoque l’érosion de l’émail dentaire, qui est irréversible. Il est donc important de limiter la consommation de boissons acides, telles que les boissons gazeuses, les jus de fruits, les boissons énergisantes, le vin et certains aliments comme les agrumes.

Pour prévenir l’érosion dentaire, il faut éviter de garder l’aliment ou la boisson acide longtemps dans la bouche avant de l’avaler. Pour limiter le contact de la boisson avec les dents, il vaut mieux utiliser une paille, manger un morceau de fromage ou se rincer la bouche avec de l’eau après avoir consommé l’aliment ou la boisson acide.

Aliments à texture collante: Les aliments et les friandises à la texture collante, comme les fruits secs, les jujubes, les caramels et les barres tendres, collent aux dents et se logent dans les crevasses. Plus la période de contact est prolongée, plus ces aliments collants ont le potentiel d’endommager les dents.

Visite chez votre dentiste et hygiéniste dentaire

Il est également important de ne pas négliger les visites chez le dentiste ou l’hygiéniste dentaire. Une visite tous les six mois permet de détecter d’éventuels problèmes dentaires et de les traiter avant qu’ils ne s’aggravent.

Ces professionnels peuvent également vous conseiller de meilleures pratiques d’hygiène buccodentaire pour préserver la santé de vos dents, par exemple se brosser les dents au moins deux fois par jour, de préférence après les repas, et utiliser tous les jours la soie dentaire pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents.

Voici d’autres astuces qui favoriseront une bonne hygiène dentaire:

– Montrez l’exemple à votre enfant en vous brossant les dents, les gencives et la langue ensemble, matins et soirs, et vérifiez la qualité du brossage, car l’enfant a souvent tendance à se brosser rapidement et superficiellement.

– Évitez de lui offrir trop souvent des aliments sucrés, acides ou collants dans sa boîte à lunch et rappelez-lui de bien se rincer la bouche avec de l’eau après avoir mangé.

– Si vous buvez des boissons acides ou sucrées, buvez-les pendant le repas, période durant laquelle la production de salive est plus élevée.

– Évitez d’offrir à votre enfant des boissons et des aliments sucrés, acides ou collants avant une sieste ou la nuit, car ils stagnent dans la bouche et favorisent la carie dentaire.

– Hydratez-vous en buvant régulièrement de l’eau. Cela aidera à éliminer les résidus alimentaires dans la bouche.

– Enfin, mangez une grande variété d’aliments, ainsi, vous absorberez tous les éléments nutritifs (calcium, phosphore, vitamine D) nécessaires à la bonne santé des dents.

En suivant ces conseils simples, toute la famille maintiendra une bonne santé dentaire et conservera de belles dents tout au long de sa vie!

Bon samedi, bon mois de la santé buccodentaire et mes beaux bonjours à Danika, une charmante hygiéniste dentaire!