Il est ressuscité. Après trois jours. Ce chiffre symbolique est enraciné dans la tradition chrétienne depuis la première heure. Il est l’écho de ce qui avait été annoncé par le prophète Osée, huit siècle avant les événements: «le troisième jour, nous vivrons en sa présence» (6, 2).

Dans la mentalité biblique, une période de trois jours exprime un temps suffisant pour la certitude. C’était pour signifier que Jésus était bien mort qu’on le fait reposer au tombeau trois jours. C’était pour prouver qu’il ne s’agissait pas d’une expérience de «mort imminente» comme nous pourrions l’entendre de nos jours.

S’il fallait trois jours pour déclarer une personne morte, pourrions-nous dire que trois années de pandémies sont suffisantes pour nous faire prendre conscience que quelque chose est mort dans notre monde depuis l’apparition de ce virus? Nous avons perdu l’illusion de contrôle sur de minuscules microbes et de grandes organisations jusqu’alors intouchables. Nous avons vu s’envoler la certitude que les faits seraient toujours valorisés et que les progrès sociaux se poursuivraient. Nous sommes désenchantés.

S’il lui a fallu trois jours pour revenir à la vie, pourrions-nous croire qu’au terme de trois années de pandémie, il est possible de renaître? Peut-être en est-il pour nous, comme pour lui: il faut consentir au temps et à des morts nécessaires pour libérer la Vie. Dans ces trois jours entre la mort et la résurrection, dans ces trois années entre le premier confinement et aujourd’hui, il y a pour moi l’intuition du temps nécessaire pour les passages.

+++

Pâques, c’est la certitude que la vie est plus forte que la mort. Comment ne pas rappeler la leçon du petit grain de blé? Il faut qu’il meure pour qu’éclate la vie qu’il porte en lui, pour que naisse l’épi et vienne la moisson.

Avant de mourir, le Galiléen avait aussi dit «Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et pour qu’ils l’aient en abondance». Il a montré ce que ça voulait dire: apprécier la vie, en percevoir la moindre respiration et la voir sourdre comme une source dans des lieux usés et taris. C’est aussi s’émerveiller devant les fleurs naissantes et prendre son envol avec les oiseaux migrateurs.

Il avait voulu redonner souffle à tant de gens rencontrés en cours de route. Il avait voulu que Nicodème renaisse à une vie élargie et la Samaritaine à un amour durable et profond. Au-delà des rites et des pratiques, il avait voulu faire retrouver Dieu dans la vérité de tout être. Pour lui, on ne pouvait pas enfermer Dieu dans un tombeau. Pas plus dans les temples ou les églises.

+++

Il voulait la vie, mais pas à n’importe quel prix. Il ne faisait aucun compromis sur la dignité des personnes, surtout celles dont la vie semblait ne valoir pas grand-chose. À cause de cela, il dérangeait. Au point de susciter la méfiance. Les chefs des prêtres et des nations ont voulu le faire taire, lui et ses disciples. Il leur a répondu que s’ils se taisent, les pierres crieront. C’était sa façon à lui de dire que la création toute entière participe à un travail d’enfantement.

Condamné à mort, il a tenu à ses fidélités plus qu’à sa propre vie. Sur le dernier chemin qu’il a marché, celui de la croix, il a rencontré des personnes qui ne pouvaient plus se sentir seules en voyant la solidarité de Dieu avec leurs souffrances. Il a laissé des traces de lumière qui éclairent encore aujourd’hui. Ce rai de lumière s’immisce dans les tranchées profondes de l’Ukraine et les tentes dans les camps de réfugiés, sur «ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort» (Lc 1).

Ce soir dans nos églises, des petites flammes, timides et frêles, s’allumeront les unes après les autres. À partir d’une colonne de cire préparée par des abeilles, nous allons transmettre le feu pour symboliser qu’Il ressuscite pour dissiper les ténèbres de nos esprits et celles du monde. Pour illuminer nos vies d’un feu brûlant. Pour réjouir nos cœurs comme ceux des enfants en quête de mouches à feu dans la nuit du monde.

Cette semaine…

Vu le pape François avec sa doudoune blanche. Tout était un coup monté par l’intelligence artificielle. J’ose à peine imaginer les défis pour transmettre le message pascal si cet événement était contemporain de notre époque où nous avons à faire le tri entre vérité et faits alternatifs. De nos jours, on dirait aisément que les témoins du Ressuscité fabulent.

Touché par l’homélie de François commentant la Passion de Jésus. Il terminait son hospitalisation lorsqu’il a dit: «J’ai besoin que Jésus s’approche de moi et me caresse». Pâques, c’est la caresse de Dieu sur nos vies. Qui se laissera toucher pour être transformé?

Toujours fasciné par la succession des événements après la mort du Christ: il a été enseveli, est descendu aux enfers et est ressuscité le 3e jour. Le laps de temps entre la mort et la résurrection permet une chronologie des événements. C’est nécessaire pour nous; pour Dieu, ce l’est moins. Son temps est celui de l’éternité dans lequel un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour.

Admiré la lune de Pâques mardi soir. Elle était à la veille d’être pleine. C’est elle qui détermine la fête de Pâques qui est célébrée le premier dimanche après la première pleine lune qui suit l’équinoxe du printemps. Les Autochtones l’appelaient la «lune rose» pour évoquer les floraisons printanières. Si les fleurs ne sont pas encore dehors, il y en a ailleurs. À trouver. À chérir. À l’avenir.

Écouté des confidences lors des confessions pascales. Dans nos vies, le mal nous empêche de vivre en plénitude. Or, nous nous enfermons aussi dans des limites que nous nous imposons. Il faut faire mourir ce qui enferme, ce qui nous enferme. Il faut faire rouler la pierre de son cœur et sortir de son tombeau. Joyeuses Pâques!