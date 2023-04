Santé: combien plus Ottawa va-t-il vraiment accorder aux provinces?

Au cours des dernières années, les gouvernements provinciaux ont multiplié leurs efforts pour convaincre les Canadiens qu’Ottawa ne faisait plus sa juste part en matière de financement de la santé.

L’argument principal utilisé par les provinces était trompeur, faisant référence à un lointain passé mythique selon lequel le gouvernement fédéral aurait déjà supporté la moitié des dépenses provinciales de santé, mais que sa contribution aurait dégringolé au fil des années pour s’établir désormais à moins du quart. Pour équilibrer les choses un peu, les provinces demandaient qu’Ottawa augmente sa contribution à 35 pour cent, ce qui aurait nécessité une hausse immédiate de son financement annuel de 28 milliards $.

Le gouvernement fédéral, avec raison, a questionné la comptabilité créative des provinces, rétorquant que son soutien total équivaut déjà à environ le tiers de leurs dépenses de santé. C’est là à peu près le même niveau de soutien que dans le passé mythique auquel font référence les provinces, soit au moment de la création du programme d’assurance maladie vers la fin des années 1960.

Dans son budget de mars dernier, Ottawa a finalement offert les détails de sa réponse aux demandes provinciales. Comme d’habitude, celui-ci a cherché à nous impressionner avec des chiffres gargantuesques en nous annonçant qu’il accorderait 196 milliards de plus au cours des 10 prochaines années.

Mais combien de cette somme, au juste, constitue véritablement du nouvel argent?

La réponse, c’est un peu moins du quart, soit 46 milliards $. Le reste est composé de sommes déjà prévues, y compris les 142 milliards $ qu’Ottawa allait verser de toute façon en vertu de la formule existante de financement du Transfert canadien en matière de santé (TCS). C’est donc dire que loin d’obtenir la hausse de 28 milliards $ qu’elles convoitaient, les provinces devront se contenter de 4,6 milliards $ de plus par année.

Ce financement additionnel comporte trois composantes. L’une d’elles consiste en une garantie que les sommes accordées en vertu du TCS vont s’accroître au minimum de cinq pour cent par année au cours des cinq prochaines années. Jusqu’en 2017, le TCS augmentait de six pour cent par année. Depuis lors, il a suivi l’évolution de la croissance économique, avec un plancher de trois pour cent. Ottawa estime que cette mesure va lui coûter 17 milliards $ sur dix ans.

Le gouvernement fédéral a également annoncé dans son budget qu’il va accorder 1,7 milliard $ sur cinq ans pour soutenir l’augmentation des salaires des préposés aux soins. Ainsi, on peut conclure qu’une partie du financement additionnel accordé par le gouvernement de Blaine Higgs dans son dernier budget sera en fait financé par Ottawa.

Enfin, Ottawa prévoit verser 25 milliards $ sur dix ans en vertu de nouveaux accords bilatéraux avec les provinces. Bien qu’Ottawa prétende que cette somme a pour but de répondre aux besoins dits « particuliers » des provinces, les exemples offerts semblent faire partie des listes d’épicerie d’à peu près tout le monde: élargissement de l’accès aux services de santé familiale, soutien du personnel de la santé, réduction des listes d’attente, santé mentale et toxicomanie, modernisation des systèmes de santé.

Ottawa s’est fait avare de détails sur la façon dont seront distribués les fonds pour ces accords bilatéraux. Cela dit, nous avons appris dans les médias que le Nouveau-Brunswick serait en droit de s’attendre à obtenir environ 900 millions $ des 25 milliards $ sur dix ans annoncés par Ottawa. Si tel était le cas, cela voudrait dire que la province obtiendra davantage que cela aurait été le cas si le financement était accordé comme à peu près tout le reste de l’argent d’Ottawa, soit sur une base par habitant.

Pour une province plus âgée et qui vieillit plus rapidement comme le Nouveau-Brunswick, ce serait là une bonne nouvelle.