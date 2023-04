Quand le fruit est mûr

Le débat soulevé par la proposition de changer le nom de l’Université avec le mot en M bat son plein. Notamment, dans l’Acadie Nouvelle. C’est plutôt rare en Acadie que tant de gens s’expriment aussi rapidement et spontanément sur un dossier. Pourvu que ça dure!

Des gens de partout, de toutes origines, de tous les âges, de tous les milieux sociaux se sentent interpellés par la question. Parce qu’elle fait appel à l’identité, sans aucun doute. Pas seulement l’identité de l’Université en soi, mais l’identité de toute la population pour qui l’Université est LE phare censé éclairer l’Acadie, souvent inquiète de son avenir.

Rien d’étonnant, dans ce contexte, que la réaction populaire soit si forte.

***

Certains se sentent plus à l’aise avec le statu quo. Après tout, le mieux est l’ennemi du bien. Ou, comme disent les enfants de Shake-la-poire: If it ain’t broken, don’t fix it. En effet, pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé?

C’est un dicton facile à comprendre, surtout quand il semble n’y avoir rien de cassé. Mais est-ce vraiment le cas avec le nom actuel de l’Université?

Ce besoin, ce désir, et maintenant cette volonté populaire de donner un nouveau nom à l’Université n’attestent-ils pas d’une forme de cassure entre la perception que se fait l’Université de la population qu’elle dessert et la perception que se fait cette population du rôle de l’Université?

Il faut se poser la question: à qui appartient l’Université? Aux autorités universitaires ou au peuple acadien?

Certes, les autorités universitaires sont mandatées pour en assurer le développement et le rayonnement. Mais, au sujet de ce développement et de ce rayonnement, si une fissure s’ouvre et va grandissant entre l’Université et la population qui justifie l’existence de cette Université, c’est peut-être le signe que quelque chose est cassé? D’où la nécessité de le réparer, non?

***

Dans ce contexte, la lettre de dix personnalités acadiennes, parue dans l’édition du 3 avril du journal, qui soutiennent vouloir «donner une voix à ce que nous croyons être une majorité silencieuse», m’a renversé! Par le fait qu’elles aient été jusqu’ici plutôt associées à une vision progressiste de l’Acadie. Et par le fait qu’issues de l’intelligentsia acadienne, elles semblent confondre élite et majorité silencieuse.

Mais je reconnais qu’elles ont pris la peine d’écrire «ce que nous croyons être une majorité silencieuse», une nuance qui est tout à leur honneur, puisqu’en réalité, personne ne sait ce que pense vraiment la majorité silencieuse de l’Acadie, étant donné qu’elle est … silencieuse, justement!

J’en comprends que, dans l’esprit de ces dix personnalités, cette éventuelle majorité silencieuse s’opposerait donc à une minorité bruyante. La même minorité qui a pondu plus de 1200 signatures en une semaine, du jamais vu, et qui ne tarit pas de palabres dans les pages du journal, ça aussi du jamais vu.

***

Ce qui me déconcerte, dans cet argument des personnalités, c’est que la plupart d’entre elles ont œuvré vaillamment pour que la notion de majorité ne soit pas l’étalon d’or sur lequel doive impérativement s’aligner la minorité au Niou-Brunswick.

Je trouve donc très étrange qu’elles aient recours au même argument envers leur propre communauté linguistique que celui qu’utilisent trop souvent de féroces porte-parole anglophones envers les francophones pour leur refuser quelque chose.

Qu’on pense au principe de l’égalité des langues officielles et de l’égalité des communautés linguistiques officielles: jusqu’à la parution de cette lettre, ces principes reconnaissaient bien que, malgré son statut désavantageux, une minorité peut avoir raison d’exiger que soient prises en considération de façon pro-active, ses doléances et ses aspirations.

Bizarrement, la lettre laisse entendre qu’il existerait au Niou-Brunswick, à l’intérieur de la minorité linguistique officielle, une sous-minorité officieuse assujettie à une élite, une intelligentsia – ou une majorité silencieuse dominante? – qui, elle, mène les «vraies» affaires au nom du peuple.

Cette notion, qui fut bien utile à l’époque où l’Acadie émergeait des limbes historiques, n’est plus justifiable aujourd’hui, particulièrement après les 60 ans de défrichement intellectuel et de labourage des consciences que l’Université vient d’accomplir avec brio dans la communauté francophone du Niou-Brunswick.

***

Dans leur argumentaire, les dix éminentes personnalités affirment que le changement de nom de l’Université «porterait atteinte au legs de ses fondateurs».

Elles admettent toutefois que ce nom a été choisi «de peine et de misère», reconnaissant implicitement que le nom actuel a fait l’objet d’un compromis nécessaire à l’époque. Raison de plus d’en questionner le bien-fondé en 2023.

Si les fondateurs, subitement redevenus nos contemporains, devaient choisir un nom aujourd’hui, dans un contexte politico-linguistique à mille lieues de ce qu’il était alors, rien n’indique qu’ils opteraient résolument pour ce nom. On ne peut pas parler à leur place.

D’ailleurs, les fondateurs ont eux-mêmes démontré qu’ils n’avaient pas de réticence à renommer les collèges et universités du temps! Je doute que Louis Robichaud et Clément Cormier aient eu de profonds scrupules à «porter atteinte au legs» des fondateurs des collèges Saint-Louis, Sacré-Cœur et Saint-Joseph en faisant disparaître ces noms pourtant emblématique d’une œuvre d’éducation déterminante pour l’Acadie.

Et à ma connaissance, personne n’a entendu le père Camille Lefebvre, fondateur du collège Saint-Joseph, se retourner dans sa tombe.

***

À différents âges marquants de la vie, on fait un bilan. Cette année, c’est l’Université avec le mot en M qui est appelée à faire son bilan. Le bilan permet d’évaluer le chemin parcouru, les écueils rencontrés, les victoires remportées. Moment idéal pour le changement.

C’est dans cette optique que le changement de nom de l’Université s’est amené presque de lui-même dans le débat public. Il n’a fallu que d’une étincelle pour embraser toute la communauté. Ces signes ne mentent pas. Ils disent une vérité qui n’attendait que son heure.

Nous y sommes. La lettre des dix personnalités, comme toutes les autres parues dernièrement à ce sujet, qu’elles soient pour ou contre, attestent que le fruit est mûr.

Han, Madame?