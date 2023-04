2023: vers l’année la plus chaude jamais enregistrée

Nous pouvons déjà facilement le prédire: l’année 2023 sera l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées, s’ajoutant ainsi à la très longue liste des années ayant été marquées par des températures largement supérieures à la moyenne historique.

C’est inquiétant, sachant que même une minime augmentation de la température mondiale peut entraîner des changements significatifs et dévastateurs dans le climat de la Terre. Il n’y a donc aucune raison de se réjouir.

En fait, si la prédiction est facile à faire, c’est qu’au cours des 25 dernières années, 23 des années les plus chaudes jamais enregistrées furent observées. Cette tendance s’accentue, puisque les huit années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites depuis 2014, ont indiqué, en janvier 2023, les scientifiques du service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

L’année 2023 n’échappera donc pas à cette désolante tendance et devrait être plus chaude que l’année 2022, qui était elle-même classée au 5e rang, selon le service météorologique britannique Met Office. C’est l’année 2016 qui fut la plus chaude depuis le début des enregistrements en 1850. Elle fut marquée par, certes, les tendances au réchauffement de la planète, causé par les activités humaines, mais aussi par le phénomène climatique « El Niño » dans le Pacifique, qui fait grimper les températures mondiales.

La Niña et El Niño sont des phénomènes naturels de l’océan Pacifique tropical; La Niña se caractérise par des températures océaniques plus fraîches que la moyenne, tandis qu’El Niño se caractérise par des températures plus chaudes que la moyenne.

Alors que La Niña persistait depuis déjà trois années consécutives, ce qui représente en soi une anormalité, c’est le phénomène climatique inverse, soit El Niño, qui fera son grand retour cette année, au moment où les océans de la planète atteignent déjà des températures alarmantes.

Il est important de noter que les phénomènes climatiques tels que ceux-là sont des facteurs qui peuvent influencer les variations de température à court terme dans certaines régions du monde, mais ils ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte pour comprendre les tendances globales du changement climatique, qui, au rythme actuel, n’est pas du tout naturel.

Le changement climatique est un phénomène à long terme causé principalement par les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, telles que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation, l’agriculture intensive, en particulier pour la viande et l’industrialisation. Il est de ce fait d’origine anthropique et est significativement plus rapide que les variations climatiques naturelles précédentes.

Outre les nombreux records de chaleur qui tombent comme des mouches année après année, la dérive climatique actuelle entraînera sans l’ombre d’un doute des répercussions profondes sur notre environnement, notre économie et l’ensemble de nos sociétés.

Déjà, les changements climatiques constituent l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces effets sur les conditions météorologiques, la qualité de l’air, les ressources en eau, la sécurité alimentaire et les maladies vectorielles ne sont surtout pas à prendre à la légère.

Les émissions de GES passées, en particulier le dioxyde de carbone (CO2), persistent dans l’atmosphère pendant des siècles, contribuant ainsi au réchauffement climatique actuel. Même si nos émissions de GES étaient réduites à zéro aujourd’hui, les effets du réchauffement climatique se feraient encore sentir longtemps en raison du temps que les gaz mettent à se dissiper de l’atmosphère. Les actions que nous entreprenons aujourd’hui pour réduire notre impact ont donc comme but de prévenir des scénarios catastrophiques dans le futur.

Le monde vient tout juste de connaître le deuxième mois de mars le plus chaud jamais enregistré. Si 2023 risque de battre tous les records, elle risque aussi de devenir la première année où la température globale moyenne dépasserait 1,5℃, la fameuse limite à ne pas franchir pour éviter les pires effets des changements climatiques.

L’humanité a encore une chance d’éviter les pires dommages du changement climatique, mais ça presse. Les décideurs politiques n’auront certainement pas le luxe d’affirmer qu’ils ne connaissaient pas l’urgence d’agir.