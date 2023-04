Entre deux chaises

«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.»

Cette citation bien connue de Simone de Beauvoir sur la précarité des droits des femmes s’est vue plus que confirmée ces temps derniers. Nos voisins du sud sont en règle générale partis en guerre contre l’avortement et plus largement contre les femmes, dont il semble que leur rôle principal dans cette société étriquée, évangéliste et misogyne soit de faire des enfants, même si l’État se soucie peu de leur donner une vie décente une fois qu’ils sont nés.

Et ne parlons pas de l’Iran où un voile mal mis peut avoir des conséquences dramatiques.

Mais il est tout aussi affligeant de constater que ce conseil avisé aux femmes s’applique également à nous tous cette fois, hommes, femmes et enfants francophones en situation minoritaire. Il suffit «d’une crise politique ou économique» pour que nos droits linguistiques soient, eux aussi, assiégés, diminués, voire bafoués.

Au niveau du pays, une Loi sur les langues officielles faible et trop vieille pour s’appliquer à nos réalités d’aujourd’hui, un Commissaire aux langues officielles sans pouvoir (autre que celui de pointer du doigt le non-respect de la loi!) et un nouveau plan d’action qui tarde à être annoncé, sont des protections bien faibles: on l’a vu durant la pandémie, lorsque l’étiquetage des produits désinfectants est devenu unilingue anglophone «pour plus de rapidité».

Dans la précipitation, qui a pensé à nos droits et à nos besoins?

Au niveau provincial, là aussi, l’épanouissement de nos communautés ne tient qu’à un fil, un seul: la bienveillance de celles et ceux qui nous dirigent.

Et le comble c’est que des reculs s’avèrent possibles au Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue, disposant de sa propre Loi sur les langues officielles et d’une clause sur l’égalité de ses deux communautés linguistiques. Autrement dit, si un peu de malveillance néo-brunswickoise suffit à mettre à mal toutes ces «garanties», quel espoir reste-t-il pour nous dans le reste de l’Atlantique et même au pays tout entier?

L’exemple de Blaine Higgs donnera-t-il des idées aux trois autres premiers ministres de l’Atlantique? Pour l’instant je crois à la bienveillance à notre égard d’Andrew Furey de ma province, Tim Houston de Nouvelle-Écosse et le fraîchement réélu Dennis King de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce qui est certain, c’est qu’il est bien mal aisé de dépendre de la bonne foi de quiconque pour assurer le maintien de nos droits. «Rester vigilant notre vie durant», comme si rien ne nous était jamais acquis, tel est notre lot. Épuisant!