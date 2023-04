La voix de la résilience

Le Festival Frye approche à grands pas. Pour le segment littéraire de cette chronique au cours des deux prochaines semaines, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir quelques ouvrages signés par des auteurs invités au festival. On débute par l’étonnant roman Jardin radio de Charlotte Biron.

En musique, j’ai écouté avec bonheur le premier album complet de l’auteure-compositrice-interprète innue Kanen.

Jardin radio, Charlotte Biron

Quel récit fascinant, ce Jardin radio. Au premier abord, je suis habituellement plutôt tiède à l’idée de lire une oeuvre sur la maladie, craignant de sombrer dans le pathos ou dans une atmosphère trop pesante. L’autrice québécoise nous offre totalement autre chose avec ce roman qui est une autofiction. Le récit est teinté de lumière, de poésie, de lucidité et de finesse. Elle parvient à transmettre par son écriture, les émotions contradictoires et les sentiments d’isolement qui peuvent habiter une personne atteinte d’une maladie grave.

Une femme nous raconte sa maladie et tout ce qu’il y a autour: sa longue convalescence, ses angoisses, ses souffrances et ses peurs. Elle décrit, entre autres, ses sensations et comment les chirurgies transforment son corps. «Sur la peau de mon cou, il reste du sang. Je prends la photo du jour. Je note la date et l’heure, j’avale le comprimé de morphine et j’inscris mon niveau de douleur sur dix.»

Le récit ne se déroule pas nécessairement de façon chronologique. On traverse différentes étapes de cette période difficile de sa vie où elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer de la mâchoire. Étant seule, médicamentée, sa vie est sur pause, son corps en perte d’autonomie, son imagination s’envole, naviguant parfois entre la réalité et le rêve.

Il y a un côté surréaliste à la maladie, ce que parvient à transmettre la romancière avec justesse dans son récit. Pour se ramener à la réalité et oublier un peu sa douleur et sa solitude, elle écoute des balados d’entretiens avec des intellectuelles féminines.

Non seulement elle aborde la maladie, mais l’importance de la voix. Ayant subi une chirurgie à la mâchoire, la narratrice doit réapprendre à parler et se reconstruire une voix. En réécoutant des cassettes de son enfance, elle découvre sa voix intacte de petite fille.

«La cassette me rappelle que ma voix existe sans moi, qu’elle est vivante dans une boîte de carton, qu’elle existe depuis longtemps, qu’elle existe sans ma peau, sans mes organes, sans mes os», écrit-elle.

Même si le récit n’est pas toujours clair, il reste qu’on est captivé par son style imagé. J’ai lu ce livre tranquillement afin de savourer chaque passage et me laisser transporter par son écriture. Ce récit témoigne aussi de la capacité d’un être humain d’affronter les épreuves.

Charlotte Biron fait de la radio et de la création sonore. Elle enseigne la littérature et elle est chercheuse postdoctorale à l’Université de Montréal. Jardin radio est son premier roman. (Le Quartanier Éditeur, 2022). ♥♥♥½

L’auteure-compositrice-interprète Kanen – Gracieuseté: Shuen_photo Jardin radio de Charlotte Biron – Gracieuseté: Le Quartanier Éditeur L’auteure-compositrice-interprète Kanen – Gracieuseté: Shuen_photo Charlotte Biron – Gracieuseté: Justine Latour (Le Quartanier)

Mitshuap, Kanen

S’il y a un album que j’attendais avec impatience, c’est bien celui de Kanen (Karen Pinette-Fontaine) qui nous avait offert une première collection de trois titres en 2019. Cette fois, elle arrive avec un album de 12 chansons, dont la pièce-titre Mitshuap (innu-aimun) qui signifie maison.

«On parle de toi depuis plusieurs années / Mais personne ne sait qui tu es / Ce qu’on entend à la télévision / C’est des chiffres, mais pas ton nom…»

C’est de son territoire, du désir de trouver sa place, de ses racines, des luttes de ses semblables, dont il est question sur ce disque au style indie-rock traversé par des ambiances planantes. Certaines pièces dégagent un souffle puissant, brut, plus rock, grunge, qui sort du commun.

Je pense, entre autres, à la chanson Fuck that shit ou encore à la percutante Par la fenêtre. De sa voix délicate et lumineuse, elle chante en français et en innu-aimun.

Avec des paysages sonores parfois étonnants et ingénieux, l’auteure-compositrice-interprète propose un voyage musical immensément inspirant. Elle signe une collaboration avec Louis-Jean Cormier dans l’émouvante Nimueshtaten nete, une ode à leur Côte-Nord natale. «Je m’ennuie de chez moi… / j’ai caché mes larmes au téléphone pour te faire croire que je tenais le coup…»

Mitshuap est un album éclectique, à la fois personnel, poétique et universel, d’une grande pertinence. Espérons qu’un jour, l’artiste déposera ses valises en Acadie pour offrir des concerts. L’album est paru le 7 avril. ♥♥♥♥