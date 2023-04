L’échiquier de l’océan Pacifique

Grâce à ses succès diplomatiques dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Vanuatu a su rappeler son importance aux États-Unis qui ont annoncé l’ouverture d’une ambassade dans cet archipel du Pacifique. Ce n’est toutefois pas qu’une question d’environnement, le Vanuatu semble être une case d’échiquier dans partie d’échec dans l’océan Pacifique que se dispute les États-Unis et la Chine.

Le Vanuatu tente depuis plusieurs années d’alerter la population mondiale aux dangers du réchauffement climatique. Cette question touche particulièrement les États insulaires du Pacifique, notamment, en plus du Vanuatu, les Tuvalu, Nauru de même que les îles Kiribati et les îles Marshall, qui risquent d’être littéralement englouties au cours des prochaines décennies.

Le Vanuatu a récemment présenté, à l’Assemblée générale des Nations Unies, une résolution demandant à la Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire des Nations Unies, de préciser les obligations qui incombent aux États dans la lutte contre le changement climatique. Cette résolution a été adopté à la fin du mois de mars dernier à New York.

Peu de temps après, au début avril, les États-Unis ont annoncé l’ouverture d’une ambassade à Port-Vila, la capitale du Vanuatu, dans un avenir proche en invoquant leur volonté d’accélérer l’aide au développement, notamment pour les questions climatiques. Outre la volonté des États-Unis de lutter contre les changements climatiques dans cette région du monde, il est logique de croire que ces rapprochements diplomatiques sont en réaction à l’influence grandissante de la Chine dans le Pacifique.

Au sein de l’océan Pacifique se trouve une foule de micro-États, dont plusieurs ont obtenus leur indépendance dans les années 1960 et 1970, dont les Samoa-Occidentales, le Nauru, les îles Fidji, le royaume de Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tuvalu, les îles Salomon, les îles Kiribati et le Vanuatu. La Chine est depuis plusieurs années en campagne de séduction auprès de ces micro-États grâce à des investissements.

Un des objectifs de la Chine est de rallier les micro-États du Pacifique Sud qui font partie des rares États à reconnaître Taïwan comme un pays indépendant. La Chine continentale, la République populaire de Chine de son nom officiel, considère Taïwan, officiellement la République de Chine, comme une province.

La Chine et Taïwan, grâces à des investissements et des prêts auprès de ces micro-États, se concurrencent pour obtenir leurs reconnaissances. Les Îles Marshall, Nauru, les Palaos et les Tuvalu ont toujours des relations avec Taïwan, mais les Kiribati et les îles Salomon ont rompu leurs relations en 2019 pour rallier la Chine continentale.

Cette influence a aussi pris la forme d’un pacte de sécurité, entre la Chine et les îles Salomon, pour permettre à la police armée chinoise d’y être déployée afin de maintenir l’ordre social. Dans d’autres de ces micro-États, dont aux Kiribati, la Chine mène un intense lobbying afin de créer des alliances avec les gouvernements locaux, notamment pour y avoir une présence militaire.

Au-delà de cette rivalité avec Taïwan, cette présence accrue de la Chine dans l’océan Pacifique cherche à contrer l’influences des États-Unis dans la région. Ne voulant pas être en reste, les États-Unis aussi cherchent à placer leurs pions.

En plus de l’annonce d’ouverture d’une ambassade au Vanuatu, les États-Unis ont rouvert, en février 2023, leur ambassade aux îles Salomon, 30 ans après sa fermeture. Également, lors du Forum des îles du Pacifique, à Fidji en 2022, la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, qui y participait virtuellement, a annoncé l’ouverture de nouvelles ambassades aux Kiribati et aux Tonga.

Certains de ces États insulaires du Pacifique, parce qu’ayant peu de ressources, se trouvent dépendants d’aide extérieure. Ils sont donc plus susceptibles de se laisser séduire par de grandes puissances, particulièrement si elles peuvent leur permettre de lutter contre le réchauffement climatique qui met en cause leur survie.

Ces États insulaires ont peut-être peu de ressources, mais ils sont situés à un endroit stratégique, ce qui expliquent qu’ils se trouvent instrumentalisés par les grandes puissances afin d’étayer leur influence sur la scène internationale. Bien souvent, dans ce jeu d’échec entre les grandes puissances, les déplacements des pions ne se déroulent pas toujours là où on les attend.