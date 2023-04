L’héritage enflammé de Jackie Vautour

Je suis consciente que certains lecteurs n’apprécieront pas mon opinion dans ce dossier, mais je ne réussis pas à prendre position sur la question de Jackie Vautour et du parc Kouchibouguac.

J’ai beaucoup de compassion pour l’exproprié du parc qui s’est battu depuis 1976 pour ne pas perdre les terres qui lui appartenaient. Je crois que M. Vautour a été une force de caractère indestructible et que c’est un homme qui avait le cœur à la bonne place.

Il a été une voix pour de nombreuses familles acadiennes qui ont dû plier bagage après avoir été forcées de quitter leurs maisons en échange d’une somme d’argent et d’un terrain. Son histoire a raisonné partout et pas seulement chez les gens du sud-est de la province.

Vous connaissez les communautés de Charnissay et Saint-Michel ? Ce sont deux communautés acadiennes rasées par le gouvernement en 1939 afin d’en faire le champ de tir militaire de Tracadie. Les familles avaient alors été expropriées aux alentours de Leech et de Pont-Lafrance, dans la Péninsule acadienne et leurs maisons avaient été détruites sous leurs yeux.

Certains résidents, comme les beaux-parents de ma mère, ont reçu une modique somme de 250$ pour des terrains occupant des dizaines d’acres!

Presque 90 ans plus tard, les enfants et les petits-enfants des expropriés du camp militaire se battent encore, non pas pour retrouver les terres de leurs parents, mais pour empêcher le gouvernement d’en faire des bleuetières.

Parce qu’on ne s’est pas suffisamment défendus en 1939, l’histoire s’est répétée en 1976 avec les terres que l’on a arrachées aux mains des Acadiens pour en faire le parc Kouchibouguac.

Heureusement cette fois, on veut protéger les lieux et non les détruire pour les offrir à des entreprises extérieures.

Les communautés de Kouchibouguac ont aussi été bien compensées: on ne leur a pas donné 250$ pour leur terrain, mais une indemnisation financière à la hauteur des biens qu’ils acceptaient de laisser derrière.

Jackie Vautour a par exemple reçu 229 000$ du gouvernement pour son expropriation du parc. Une somme qu’il a acceptée sans toutefois déménager des lieux à cause de certains litiges qui se sont étendus dans le temps.

Mais dans les deux cas, le gouvernement a fait preuve d’un manque de sensibilité flagrant envers les communautés touchées, en ne leur laissant aucun autre choix que d’accepter leur sort et de quitter leur petit paradis.

Ce qui prouve que de 1939 à 1976 à 2023, nous n’avons connu aucune amélioration en termes de communication entre les collectivités et l’autorité. Le gouvernement n’a jamais appris à instaurer un climat de dialogue et de collaboration avec ses citoyens et l’histoire se répète dans le temps.

Si Parcs Canada avait tenté de collaborer avec la famille afin de transformer les lieux en site commémoratif, la situation aurait peut-être été moins dramatique pour tout le monde.

Car nous ne pouvons pas honorer un parc national en effaçant les pages de son histoire.