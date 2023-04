Super Mario Bros. Le film: pour les petits et les fans finis!

Super Marios Bros. Le film (en salles) ne remportera jamais d’Oscar pour son scénario. Cela ne l’empêche pas d’être un délicieux plaisir coupable pour quiconque est familier avec les aventures du petit plombier moustachu.

Né au Japon en 1983, Mario a largement contribué au succès instantané de la console de jeux vidéos Nintendo en Amérique du Nord et partout dans le monde.

Dans la version originale du jeu (qui a été vendu à plus de 58 millions d’exemplaires!), Mario sautille dans le Royaume des champignons, tentant d’éviter trous et tortues, afin de libérer une princesse des griffes du méchant King Koopa (plus tard rebaptisé Bowser).

Quarante ans plus tard, la série Mario Bros. comprend une vingtaine de titres, dont au moins un sur chacune des plateformes du géant japonais. La franchise figure parmi les meilleures vendeuses de l’histoire, aux côtés de Pokemon, Tetris et Call of Duty.

Tout n’a pas toujours été rose, toutefois, dans l’histoire de la saga. En 1993, les studios Hollywood Pictures ont lancé un film en prises de vues réelles. L’échec a été monumental et l’oeuvre est considérée comme une des pires de l’histoire du cinéma.

Échaudé par ce revers, Nintendo a mis 30 ans avant de retenter sa chance au cinéma, cette fois dans un film d’animation.

Dans le nouveau film, qui connaît un succès fou depuis son lancement il y a une dizaine de jours, Mario et son frère Luigi sont propulsés dans le Royaume des champignons. Sur place, ils viennent en aide à la dégourdie Princesse Peach afin d’empêcher le «fou dangereux» Bowser de conquérir le monde.

Comme dans n’importe quel jeu de la franchise, la scénario est, dans le film, réduit à sa plus simple expression. Les personnages n’évoluent à peu près pas et le récit n’est qu’une succession de tableaux.

Les fanatiques des jeux et les petits ne s’en formaliseront toutefois pas puisque l’action est, bien sûr, au rendez-vous, mais, encore mieux, les oeufs de Pâques, visuels et musicaux, se comptent par centaine.

Les références – certaines subtiles, d’autres non – aux moments forts de la série sont en effet très nombreuses. On rigole devant tel ou tel rappel et on sourit quand on entend un son ou une musique classique. Le film nous transporte aussi dans les univers de jeux cultes tels Mario Kart et Donkey Kong.

Il y a aussi quelque chose de très jouissif de voir Mario vivre les mêmes frustrations que les millions de joueurs qui ont contrôlé sa destinée au cours des 40 dernières années – en tombant par exemple dans un trou ou en choisissant le mauvais tuyau.

L’animation est de plus à point. Avec son aspect un peu rétro, elle s’apparente davantage à celle de Shaun the Sheep et le Toy Story original que celle des films les plus récents de Pixar et Dreamworks.

Malgré une conclusion qui tombe un peu à plat, une séquence de karting qui aurait pu être plus imaginative et l’absence totale de deuxième degré, Super Mario Bros. Le Film est parvenu, à mes yeux, à tirer le maximum du potentiel de la série de jeux vidéos.

À quand Zelda, Punch-Out! ou Metroid?

(Trois étoiles sur cinq)

Tetris

Dans Tetris, Taron Egerton se rend en URSS afin d’obtenir les droits de distribution du populaire jeu vidéo. – Gracieuseté

Si vous avez grandi dans les années 1980, vous savez sans doute que la révolu­tion­naire console de jeux vidéos Game Boy, de Nintendo, était vendue avec le jeu Tetris. Ce que vous ignorez sûrement, c’est que les dessous de l’association entre le géant japonais et les inventeurs du jeu russe ont des airs de roman d’espionnage.

C’est cette histoire totalement invraisemblable – et pourtant vraie! – que raconte le film Tetris (Apple TV+).

Taron Egerton (Rocketman; Eggsy de la saga Kinsgman) interprète Henk Rogers, un distributeur de jeux vidéos qui, en 1988, mise tout ce qu’il possède (dont sa maison) sur le succès de Tetris. Mais pour obtenir les droits de distribution du jeu et les vendre à Nintendo, Rogers doit se rendre derrière le rideau de fer, où il sera confronté au KGB et à un investisseur anglais corrompu. Même Mikhaïl Gorbatchev a dû intervenir!

Tetris, le film, n’a absolument rien à voir avec avec les adaptations cinématographiques de Mario Bros, Sonic ou Pokemon. Nous ne sommes pas propulsés dans le jeu, mais plutôt dans l’histoire du jeu. Pour un parallèle, pensez à The Social Network (2010).

Les images en prise de vues réelles sont agrémentées de charmantes animations en 8-bit, ce qui apporte un peu de légèreté dans un film autrement assez tendu.

Le film se déroule à quelques mois de la chute du mur de Berlin et démontre à quel point l’URSS était un État policier où même ses citoyens n’étaient pas en sécurité.

Une écoute fascinante, dans laquelle nous sommes témoins d’un choc très profond – d’un point de vue un peu trop américain, malheureusement – entre le communisme et la capitalisme.

(Trois étoiles et demie sur cinq)