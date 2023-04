Renaître de l’eau et de l’Esprit

Pâques éblouit! Ses lumières illuminent. Or, au lendemain de la fête, un certain désenchantement menace les croyants. Ils se rendent compte que le monde est resté le même: la guerre se poursuit en Ukraine, le climat demeure tendu en Israël, les despotes restent fidèles à eux-mêmes, chacun retrouve ses faiblesses et ses peurs. Rien n’a changé; pourtant, tout est transfiguré.

Ce n’est pas une transformation extérieure qui est le signe le plus marquant que quelque chose a changé en nous: sinon, tous auraient reçu une chirurgie esthétique! Pâques n’est pas une injection de Botox pour quelques privilégiés; Pâques est une aspersion d’eau pour tous les baptisés. Les changements ne se voient pas du dehors, mais en-dedans, une fête commence. Depuis le matin de Pâques, chaque être humain est habité d’une Présence.

+++

Pâques est privilégié pour recevoir de nouveaux disciples-missionnaires dans l’Église. Comme elle a dû être signifiante la veillée pascale à Edmundston samedi dernier: 16 jeunes adultes ont terminé leur initiation chrétienne en étant confirmés par leur évêque. Ils s’ajoutent à des milliers d’autres catéchumènes à travers le monde qui ont été baptisés et/ou confirmés à Pâques.

Cette semaine, les diocèses de France ont publié leur nombre de baptisés la fin de semaine de Pâques: 5463! C’est une augmentation de plus de 50% en dix ans. Ce nombre est en constante augmentation. Ces catéchumènes, des jeunes ou des adultes qui suivent un parcours de formation à la vie chrétienne, sont de plus en plus nombreux. Leur nombre s’accroît aussi chez-nous. Aux jeunes d’ici qui frappent à la porte de l’Église, s’ajoutent ceux venus d’ailleurs.

Qu’est-ce qui motive une personne adulte à demander les sacrements de l’initiation chrétienne? Pour certains, cela répond à une quête de sens lors d’un passage de la vie, souvent une épreuve. D’autres disent avoir été influencés par une personne signifiante de leur entourage. D’autres déplorent se sentir différents puisqu’ils n’appartiennent pas à un groupe religieux, bien qu’ils soient croyants.

Certains demandent le baptême afin d’être parrains: ils ont la foi et leurs parents ont retardé leur baptême pour les laisser choisir. Pour d’autres, les circonstances (déménagements, horaires, etc.) ne leur ont pas permis de célébrer les rites d’initiation au commencement de la vie. Plusieurs viennent de familles de tradition chrétienne qui se sont éloignées de l’Église. Nombre ont fréquenté différents courants de spiritualité et ont pèleriné sur diverses routes pour aboutir enfin «à la maison».

+++

L’an dernier, lors de la veillée pascale, Miguel a été baptisé chez-nous. Étudiant au campus de Shippagan, il était venu me voir au début de l’année universitaire pour m’exprimer son désir de joindre notre communauté. Ses parents, l’un étant catholique et l’autre évangélique, avaient préféré lui permettre de choisir lui-même son Église et le moment de son baptême.

Il a fréquenté les deux églises: évangélique et catholique. Un jour, c’est devenu clair pour lui: c’est à l’Église catholique qu’il voulait appartenir. Tout comme ses deux sœurs! Sa cadette a demandé le baptême il y a quelques années, sa sœur aînée a été baptisée dimanche dernier, jour de Pâques!

Dans son pays d’origine, Miguel avait reçu une formation chrétienne axée sur la Parole de Dieu. Avec des membres de notre paroisse, il a entrepris une démarche catéchuménale. Il dit avoir beaucoup appris et apprécié cette préparation aux sacrements. Ainsi, à Pâques l’an passé il a été baptisé et il a fait sa première communion. Quelques semaines plus tard, il était confirmé par l’évêque.

Un an après, j’ai voulu savoir ce qu’il lui restait de son baptême. D’emblée, il dit «ça vraiment changé des choses dans ma vie. Avant mon baptême, j’étais seul pour vivre avec mes soucis; je ne confiais pas ça à Dieu. Maintenant, avant de poser n’importe quel geste, je prie pour demander à Dieu de m’éclairer. Mon baptême m’a permis de me rapprocher de l’Éternel.»

Je lui ai demandé comment il vivait sa foi sur le campus universitaire avec de plus en plus de gens incroyants ou qui appartiennent à d’autres traditions religieuses. Pour lui, ça ne lui cause aucun problème. Il a des amis musulmans et non-croyants. Il ne juge personne et accepte que chacun ait sa manière de prier et de vivre.

Avec d’autres jeunes, il était là jeudi saint pour se faire laver les pieds. Il est là également le dimanche avec la communauté. Lorsque je vois arriver à l’église tous ces «étudiants internationaux», il m’arrive de me demander ce qu’ils retirent de nos célébrations, si différentes de celles auxquelles ils sont habitués dans leur pays d’origine.

Nos célébrations sont moins rythmées par le tambour et la danse; les manifestations sensibles pour exprimer la foi sont rares. Je me suis presque excusé auprès de lui du ritualisme et du formalisme qui caractérisent les messes en Occident. Et lui de répondre: «moi, ça me convient tout à fait. J’aime et je préfère cela ici parce que je suis quelqu’un d’introverti». Tant mieux! Il m’a rassuré.

Pâques enrichit l’Église. Elle lui donne de nouveaux membres et embellit ceux qui y sont déjà. Bientôt, la création entière va se joindre au concert de miséricorde: les arbres préparent leurs bourgeons et les tulipes s’étirent les bras. Déjà, des pêcheurs ont pris la mer. Bonne saison de renouveau!