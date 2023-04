Les hausses de loyers dites «raisonnables»

En économie, l’une des premières choses qu’apprennent les étudiants est que le marché est amoral. Son rôle n’est pas de prodiguer la justice en déterminant ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas, mais plutôt d’équilibrer l’offre et la demande par le mécanisme des prix.

En effectuant son travail, le marché peut être impitoyable, particulièrement à l’endroit des moins nantis et des plus vulnérables. Le marché n’alloue pas les biens et les services selon les besoins réels des gens, mais plutôt en fonction de la capacité de payer des consommateurs.

C’est la raison pour laquelle, lorsqu’il s’agit de produits essentiels comme la santé et l’éducation, on ne laisse pas complètement libre cours aux forces du marché. Nous vivrions dans un monde bien triste et injuste si les vaccins ou encore les traitements du cancer étaient réservés aux gens dont les comptes de banque sont bien garnis.

La même chose s’applique au logement. La plupart d’entre nous, y compris les Nations-Unies, estiment que le logement n’est pas qu’une simple marchandise, mais plutôt un droit de la personne.

Depuis quelques années, le Nouveau-Brunswick fait face à une crise du logement sans précédent dans son histoire moderne. Le mot «crise» n’est pas exagéré: le nombre de sans-abris et de gens inadéquatement logés ne cesse d’augmenter et les médias abondent d’histoires de hausses dramatiques des loyers.

Initialement, le réflexe du gouvernement Higgs face à la crise a été de s’en remettre aux forces du marché, pensant sans doute que celui-ci allait régler le problème par magie. Ainsi, bien des gens ont été agréablement surpris lorsque celui-ci a annoncé en mars 2022 qu’il allait plafonner la hausse des loyers à 3,8 pour cent, soit le taux d’inflation de l’année précédente.

Cette mesure n’a cependant pas été reconduite cette année. Comme solution de rechange, le gouvernement a annoncé un mécanisme visant à interdire les hausses «déraisonnables» et atténuer les effets de certaines hausses permises.

Commençons avec les hausses dites «déraisonnables». Comme nous venons de le voir, le marché n’a pas pour fonction de déterminer ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas. C’est pourtant à ce même marché que s’en remet la province pour déterminer cette question. Ainsi, une hausse du loyer de 25 pour cent ou encore davantage serait «raisonnable» aux yeux du gouvernement tant et aussi longtemps que le nouveau loyer n’excède pas la valeur du marché pour les logements semblables dans le même immeuble ou le même quartier.

Cela dit, pour amortir le choc, le gouvernement a autorisé le Tribunal sur la location des locaux d’habitation à ordonner l’étalement des augmentations sur plusieurs années si ces dernières sont plus élevées que le taux d’inflation de l’an dernier, qui s’établissait à 7,1 pour cent. Dans les cas où les hausses sont moins du double de l’inflation, elles peuvent être étalées sur deux ans. Si elles sont plus élevées que le double, le tribunal pour ordonner leur étalement sur trois ans.

Les médias ont fait état récemment d’exemples où les locataires ont eu du succès à obtenir ce type de mesures. Mais il ne faut pas se leurrer ici: les hausses dramatiques des loyers sont toujours permises si elles sont «raisonnables» aux yeux du gouvernement. Elles vont tout simplement se faire plus graduellement.

En réalité, ce que le gouvernement est en train de faire avec sa nouvelle politique, c’est d’assurer la disparation des logements qui jusqu’à récemment demeuraient abordables: à terme, tous les logements seront soumis à l’implacable réalité du marché.

L’une des questions qui se posent, c’est comment les loyers vont évoluer une fois que tous les loyers auront été soumis aux forces du marché.

Seul l’avenir nous le dira. Avec la spectaculaire explosion démographique que connaît la province, la demande pour le logement risque de continuer d’excéder l’offre. Dans un tel contexte, il ne serait pas surprenant de voir les propriétaires se liguer pour augmenter considérablement les loyers en même temps, question de s’assurer que leurs hausses demeurent «raisonnables»!