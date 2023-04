Pas trop de produits laitiers, varier les protéines, plein de fruits et légumes. Le guide alimentaire canadien essaie de nous diriger vers de saines habitudes. J’ai malheureusement l’impression qu’il est incompatible avec nos traditions, nos recettes typiques et notre passé culinaire.

Par exemple, moi, quand j’étais petit, il y avait cinq groupes alimentaires: lait et produits laitiers, viandes et substituts, fruits et légumes, pains et céréales, sirop de blé d’Inde et Crisco. À l’époque, ce n’était pas compliqué: un dessert n’en était pas un vrai s’il n’avait pas été fait avec l’un ou l’autre de ces deux éléments radioactifs – blé d’Inde et Crisco. Il y en avait dans tout: les galettes au sucre, les galettes à la poudre.

C’est juste s’il n’y en avait pas aussi dans le Jell-O.

Un autre ingrédient essentiel de la cuisine de par chez nous qui mériterait d’avoir son groupe alimentaire à lui tout seul: la farine brûlée.

Palourdes en sauce, coques en sauce, ragoût de poulet… tout ça existait grâce à ce petit goût de r’venez-y issu d’une farine qu’on a minutieusement oubliée dans une poêle pour la faire brunir. D’ailleurs, c’est pourquoi tout ça goûte pas mal la même affaire. Une chance qu’on accompagne généralement les palourdes avec des bettes et que leurs tétines sont souvent dures à rincer parce que je pourrais facilement mélanger les palourdes en sauce et le ragoût de poulet.

Le chiard à la viande salée fait également partie de nos classiques. Ce plat réconfortant est servi avec des patates, des navets et un quadruple pontage.

Le hareng boucané est aussi parmi les aliments qui me rappellent automatiquement mon coin de pays. Plus précisément, mon pepé Bourque.

Ce n’est que là que je mangeais ça. Quand j’étais petit, j’avais même l’impression que ça n’existait nulle part ailleurs que là. Il me donnait ça sans trop que je sache exactement ce que c’était et j’aimais beaucoup le fait que c’était très salé. Pas étonnant qu’on dise qu’aux Îles, on a de l’eau salée qui coule dans nos veines; il y a assez de sel dans nos repas préférés pour faire fondre toute la glace du Groenland en cinq minutes.

Chez pepé, on mangeait aussi des bouillis à la viande. Ordinaire, pas salé. Et quand je dis «on mangeait», il faut le prendre comme c’est écrit: le «on» exclut la personne qui parle. Je n’ai jamais vraiment aimé ça. Et dans le bouilli, à part les carottes, les patates, la viande et les navets, il y avait ce qu’on appelle des poutines. Des genres de nuages de pâte à galette à la poudre semi-cuits à la vapeur… et surtout semi-invitants.

Jamais je n’aurais osé mettre ça dans ma bouche. J’avais déjà de la misère avec les guimauves, alors imaginez une guimauve sans sucre.

Dans les choses que je ne retrouve pas souvent ailleurs que chez nous, il y a aussi le fameux divinity fudge. Le nom de cette friandise vient sûrement du fait que si tu en manges trop, tu vas te retrouver près des divinités plus vite que tu pensais. Et pourquoi? Parce que c’est fait à base de l’un de nos cinq groupes alimentaires: le sirop de blé d’Inde. Je vous l’ai dit: il est partout.

La canneberge a aussi ses lettres de noblesse chez nous. Mais on appelle plutôt ça la pomme de pré. Je me souviens qu’en sixième année, une mode était passée par l’école Saint-Pierre: presque tout le monde avait son petit sac de canneberges caché dans son pupitre. Quand le professeur avait le dos tourné, on s’en mettait deux ou trois dans la djeule, bien accotées sur nos molaires du fond, et on se dépêchait à fermer nos dents en laissant notre bouche légèrement entrouverte pour les croquer en faisant le plus de bruit possible. CLAC! C’est à ce moment-là que la partie de plaisir commençait. Si t’étais capable de garder ta face au neutre malgré le goût amer du petit fruit, tu passais sans te faire remarquer. CLAC! Pour ma part, je n’ai jamais vraiment joué à ça pour deux raisons: premièrement, j’étais trop pissou pour confronter l’autorité de Madame Monique, et deuxièmement, j’étais incapable de m’empêcher de faire une grimace en les croquant. Je me serais fait pogner tout de suite.

Évidemment, on a aussi la bagosse, celle qui fait les beaux jours des Mi-Carêmes à Fatima. Durant un été, j’ai joué dans une pièce de théâtre où, à un moment donné, un personnage nous offre de la bagosse. Chaque soir, nous avons eu du jus de pommes dans nos verres. Sauf le dernier soir où un petit comique décida de nous offrir de la vraie bagosse. Je n’avais jamais goûté à ça de ma vie. C’est là que j’ai compris pourquoi on se déguise à la Mi-Carême. Après avoir bu ça, tu veux pas que personne te reconnaisse.

C’est bien que le guide alimentaire canadien vienne nous brasser l’habitude un peu. C’est vrai qu’on ne fait pas toujours attention à ce qu’on mange. Mais je trouve ça important de se souvenir quand même de nos plats traditionnels, nos recettes familiales. C’est bon d’y revenir: galettes à la confiture, pot-en-pot, tchaud au maquereau, galette à la morue. C’est comme croquer à belles dents dans une photo de famille.

Bon ou pas pour la santé, ça fait du bien à l’âme, ça fait du bien au reste.

On se r’parle!