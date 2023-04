Le fantasme du pouvoir

Le soleil pétait le feu ces derniers jours! Le ciel avait crinqué son thermostat! Et, telle une baleine échouée sur la rive, je gigotais en djellaba sur mon balcon, lançant vers l’azur des vrilles de rossignol gonflé à bloc! Et dire que deux semaines passées, on nageait dans le verglas. La météo est déréglée. La planète aussi.

Iel fait chaud, iel fait froid, on ne sait plus à quel saint se vouer. C’est pour ça que tant de gens fuient vers le sud en hiver. Ils forment un fort contingent de réfugiés climatiques temporaires, disons. Et généralement, après une semaine de sable chaud et de mojitos à volonté, ils rentrent au bercail payer la carte de crédit. L’art de vivre au 21e siècle.

***

Même le premier ministre Trudeau n’y échappe pas. Cette année, il est parti en escapade au domaine Prospect, un somptueux domaine, situé sur la côte nord de la Jamaïque, qui met à la disposition de sa riche clientèle de luxueuses villas sur la mer des Caraïbes.

Évidemment, ces villas sont bien meublées et viennent avec tout ce que le confort moderne exige. Y compris, une planche à repasser! Au cas où l’épouse du premier ministre soit prise d’une envie irrépressible de repasser les bas bigarrés de son mari. Ne serait-ce que pour donner un coup de main au personnel chargé de l’entretien domestique, des jardins et de la piscine.

C’est un voyage qui a coûté des bidous: l’avion des forces armées canadiennes, le personnel de la sécurité, quelques collaborateurs. Parce qu’un premier ministre travaille, même en vacances. À tel point, qu’on pourrait se demander si ce sont vraiment des vacances! C’est du télé-travail!

***

Un autre élément de cette aventure, c’est que le domaine en question appartient à une certaine famille Green, famille amie de la famille Trudeau, et que la famille Green aurait fait une donation importante à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, souvent pointée du doigt ces temps-ci par le tonitruant chef conservateur fédéral Pierre Poilievre.

Justin Trudeau a beau se défendre d’avoir coupé les liens avec la Fondation P.E.T., le chef conservateur martèle son message comme un forgeron enragé.

Poilievre fait flèche de tout bois. Populiste et démagogue à souhait, il n’hésite devant aucun argument pour miner l’aura du premier ministre en écorchant la fondation en question. On l’a vu avec ses attaques sur l’ingérence chinoise présumée dans la vie politique canadienne et sur la nomination de l’ancien gouverneur général David Johnston, membre de la Fondation, comme rapporteur sur cette présumée ingérence.

Le problème du premier ministre Trudeau devant ce genre d’attaques, c’est qu’il ne sait pas se défendre. Interrogé sur les propos de Poilievre, il prend toujours un petit air piteux, répétant ad nauseam quelques éléments de langage pondus par des collaborateurs avares de mots et de répartie.

Ça donne plus souvent qu’autrement l’impression que le premier ministre est réactif plutôt que proactif. Ça ne l’aide pas.

***

Bien sûr, les journalistes font leurs choux gras de ces altercations éthiques sur fond de partisanerie politique primaire. Ils font leur boulot. Mais on peut déplorer que le Cabinet du premier ministre soit toujours à la remorque de tout ce beau monde.

Quant à Pierre Poilievre, il semble prêt à tout pour coincer le premier ministre, quitte à déstabiliser le pays au complet s’il le faut. Parce que si l’on peut reprocher au premier ministre Trudeau un côté dilettante qui le met souvent en porte-à-faux avec l’opinion publique, on ne peut absolument pas lui reprocher d’être insensible à la réalité que vivent les citoyens de ce pays!

Certes, je l’ai moi-même critiqué. Comme beaucoup d’autres chroniqueurs, observateurs et citoyens. Certaines de ses politiques annoncent des lendemains qui déchantent. Par exemple: l’afflux massif d’immigrants qu’il compte faire venir au Canada, au risque de faire mourir les petites communautés francophones disséminées à la grandeur du pays.

***

Mais de là à le démoniser chaque fois qu’il pose un geste ou émet un commentaire susceptible de déplaire, il y a un gouffre que le bon sens empêche toute personne responsable de franchir, sauf, de toute évidence, Pierre Poilievre qui saute dedans à pieds joints, comme on a pu le constater lors du siège d’Ottawa en février dernier, alors qu’il appuyait les contestataires au détriment de la grande majorité des Canadiens et Canadiennes.

Il a sans doute fait une petite récolte de voix en vue des prochaines élections fédérales, mais ce faisant il aura démontré que, pour lui, la paix sociale au pays passe après son fantasme du pouvoir.

Mais entre-temps, alors qu’il s’évertue à limiter son action politique à démolir la personne du premier ministre, il évite de trop en dire sur ce qu’il ferait, lui, en tant que premier ministre, pour faire progresser le pays.

C’est ce que je lui reproche le plus. Il demande un blanc-seing, qu’on appelle plus souvent ici un chèque en blanc. Justement, parlant de chèque, il affirme que devant la montée du coût de la vie, c’est au gouvernement de se serrer la ceinture.

***

Un gouvernement qui se serre la ceinture, c’est un gouvernement qui coupe dans les programmes sociaux. Quels programmes sociaux est prêt à sacrifier Poilievre au moment précis où, selon ses propres dires, la hausse du coût de la vie fait souffrir les Canadiens?

Quid de l’assurance dentaire que met en place le gouvernement Trudeau? Il refuse de se prononcer, ce qui, en langage politique, veut dire qu’il y mettra un terme.

On sait aussi qu’il veut couper les vivres à la CiBiCi anglaise. Sa marotte. Un p’tit milliard de moins de ce côté-là, et le Canada va péter des scores de prospérité dans le G7. Entre-temps, les anglo-canadiens vont s’américaniser davantage, mais ça ne le préoccupe pas.

Parce qu’en réalité, ce n’est pas le pays, avec son histoire et son âme, qui l’intéresse: c’est le pouvoir pour le pouvoir.

Et ça, c’est la pire excuse pour vouloir devenir premier ministre.

Han, Madame?