Vous savez, chères lectrices et chers lecteurs, comme je suis d’humeur plutôt morose ces temps-ci, dans un monde tiraillé par des forces totalitaires, par l’obscurantisme et menacé par les changements climatiques. Par moments, il me semble que tout est pesant et noir. Fort heureusement, il suffit de peu pour renouveler ma foi en la nature humaine. Ainsi, dimanche dernier, dans le minuscule village de Flat Rock, au bord d’un océan Atlantique de bien méchante humeur, dans la salle communale, j’ai retrouvé l’espoir.

Ma voisine et moi étions venues prendre part à une rencontre informelle sur l’agriculture communautaire, organisée, je le savais, par des personnes de nos âges qui n’ont jamais renié leur patrimoine hippie des années 60 et pour qui jardinage, compostage et poulailler représentent un minimum vital. Ils étaient là, en effet, ces précurseurs, tout aussi enthousiastes que lorsqu’ils avaient 20 ans, ce qui en soi serait déjà assez pour reprendre espoir. Mais, à leurs côtés, se trouvaient des dizaines de jeunes tout aussi engagés, pleins d’idées, d’énergie et de détermination. Et il en faut, croyez-moi, parce que le moins qu’on puisse dire c’est que ce n’est pas facile de vouloir subvenir, ne serait-ce que partiellement, à ses besoins alimentaires.

J’ai appris que la majorité des municipalités de ma province (et sans doute des vôtres) ont des politiques agro-alimentaires dépassées, (à Terre-Neuve-et-Labrador elles datent de 1947, avant la Confédération!) qui laissent peu de place légale pour élever des poules, des canards, une chèvre ou cultiver son jardin au lieu de soigner sa pelouse. C’est tellement vrai, selon un expert, que s’adonner, en ville, à de telles activités représente un véritable acte de désobéissance civile. Cette remarque a fait sourire toute l’assemblée, mais n’a semblé inquiéter personne.

Jardins communautaires ici, compostage communautaire là, installation de ruches, de poulaillers, de vergers, de centre de partage des biens produits, les initiatives ne manquent pas sur une terre pourtant assez aride et battue par les vents, ce qui ne manque pas d’impressionner. Mais je suis surtout ressortie de la rencontre illuminée par ce que je qualifierais de «détermination tranquille» de ces jeunes recrues: pas de pancartes et de manifestations, mais un irrésistible désir de développer cette résilience, dont on parle tant. Et de le faire avec ou sans subvention et parfois en dépit des divers paliers de gouvernement. Un règlement municipal, une contribution, un jardin, un panier de légumes à la fois.

Ça ne changera pas les choses du jour au lendemain, mais ça a modifié ma manière de voir les choses.