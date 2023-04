Un récit touchant sur les enfants réfugiés

L’auteur et cinéaste Paul Tom débarque au Festival Frye avec Seuls, l’adaptation littéraire de son documentaire du même titre. En musique, je vous propose le nouvel opus du groupe country-folk The Wildwood family.

Seuls, Paul Tom, illustrations Mélanie Baillairgé

Certains d’entre vous se souviennent peut-être du film documentaire et d’animation Seuls de Paul Tom qui a donné le coup d’envoi au Festival international du cinéma francophone en Acadie en 2021. Si le film est lumineux et porteur d’espoir, le livre l’est tout autant.

L’auteur jette un regard neuf sur l’immigration en relatant le parcours de trois jeunes forcés de quitter leur pays sans leurs parents pour trouver refuge au Canada. Ceux-ci ont craint pour leur vie. Leurs témoignages nous permettent de mieux comprendre la réalité des réfugiés et les sacrifices qui les attendent pour accéder à une vie normale loin des conflits et des bombes. Ils ont des rêves, des espoirs et recherchent la sécurité. Leur chemin rempli d’épreuves est loin d’être facile. Leur vie ne sera jamais plus la même.

«Imagine que tu vas partir loin / Très loin / Et que ni ton père ni ta mère ne sera là avec toi lors de ce voyage / C’est ce que s’apprêtent à faire Afshin, Alain et Patricia.» Ainsi débute leur long périple que nous raconte le documentariste et auteur.

Un jeune iranien Afshin, 13 ans, quitte son pays en guerre pour échapper au danger même s’il a toutes les raisons d’y rester. Le jour du départ, il doit se cacher dans la boîte d’un camion pour ensuite aboutir dans hôtel à Istanbul où il attend pendant des semaines qu’on vienne le chercher pour poursuivre sa route vers le Canada.

Alain, 13 ans, du Burundi, vit avec la guerre au quotidien. Son père a été arrêté. La situation est devenue si dangereuse que la mère décide de partir avec ses enfants. De nombreuses embûches les attendent. Patricia, une Ougandaise de 16 ans, a dû quitter son pays parce qu’elle était amoureuse d’une fille.

Même si leurs histoires sont déchirantes, il y a aussi plein d’espoir. Pendant leur odyssée, ils font la rencontre de gens qui les accueillent, les soutiennent et les aident à travers les obstacles.

Je me souviens que le documentaire m’avait profondément touchée en raison de la pertinence du propos, de la force et du courage de ces enfants. Magnifiquement illustré, le livre qui s’adresse davantage à un jeune public nous offre une perspective peut-être un peu plus douce, mais en conservant toute sa pertinence.

Cet ouvrage nous rappelle que chaque année, plus de 400 jeunes d’âge mineur arrivent seuls au Canada pour demander le statut de réfugiés. Sans parent et sans adulte pour les accompagner. Paul Tom est né de parents cambodgiens dans un camp de réfugiés en Thaïlande. L’auteur est maintenant établi à Montréal. (La courte échelle, 2022). ♥♥♥♥

Le récit Seuls de Paul Tom, illustré par Mélanie Baillairgé – Gracieuseté The Wildwood family – Gracieuseté: Annie Diotte L’auteur et cinéaste Paul Tom – Gracieuseté: Frédérique Ménard-Aubin Le nouvel album Au mois de mai du groupe The Wildwood family. – Gracieuseté The Wildwood family – Gracieuseté: Annie Diotte

Au mois de mai, The Wildwood family

Après avoir fait revivre des chansons popularisées par des artistes tels que Dolly Parton, Emmylou Harris et June Carter-Cash, le quintette presque entièrement féminin débarque sur la planète musicale avec un premier opus de compositions originales en français, toujours à la sauce country-folk. Il y a un peu d’Acadie dans cette formation québécoise, le guitariste Georges Plourde (banjo et slide) étant originaire de Shippagan. Comme le soulignent les musiciennes dans leur présentation, chaque groupe de musique qui se respecte se doit d’avoir un représentant de l’Acadie… Détenteur d’un baccalauréat en guitare classique de l’Université de Moncton et établi au Québec, Georges Plourde a su saisir avec brio le «finger picking» caractéristique du répertoire country-folk de l’époque.

Depuis ses débuts en 2018, The Wildwood family s’est donné comme mission de faire connaître les trésors de la musique country-folk, avec une petite touche de pop. Le groupe a repris notamment de grands succès québécois. Cette fois, ce sont ses propres compositions qu’il met de l’avant sur ce micro album. On y retrouve cinq chansons dont la pièce titre qui annonce la belle saison. «Les heures défilent, comme les nuages au ciel / Figer le temps, ton sourire éternel / C’est si doux de s’aimer au mois de mai / Laisse-moi croire que l’histoire se poursuit / Et que tu resteras / Faisons semblant de faire durer la nuit / Je m’envole avec toi…»

Si la musique est pleine de douceur et de légèreté, les textes abordent parfois des sujets plus sensibles comme les relations toxiques, les ruptures, un fils atteint de paralysie cérébrale et une ode à une sœur disparue. L’énergie, les arrangements soignés et les harmonies des voix féminines constituent la signature de ce groupe acoustique. Si vous aimez ce genre musical, vous serez probablement séduits par cette formation qui regroupe aussi Alexandra Ghezzi, Élise Cormier, Sarah Morasse et Nathalie Sidaros. Le disque sortira le 28 avril. ♥♥♥½