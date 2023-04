Farador: une comédie très sympathique

Parodie semi-sérieuse de la saga du Seigneur des anneaux et de l’univers du jeu Donjons et dragons, le film québécois Farador (en salles depuis vendredi) charme par son humour et sa simplicité.

Premier long métrage d’Édouard Albernhe-Tremblay, Farador raconte l’histoire de quatre amis trentenaires et colocataires de Québec: Charles (Éric K. Boulianne), Louis (Benoit Drouin-Germain), Guillaume (Lucien Ratio) et Paul (Marc-Antoine Marceau).

Depuis 18 ans, les quatre comparses jouent chaque semaine à Donjons et dragons. Leur objectif: se rendre au château du monde magique de Farador afin d’y tuer le despote roi.

Le retour de Belgique de la soeur de Charles, Kim (Catherine Brunet), et le départ de Paul, parti vivre avec sa nouvelle blonde, vont toutefois lourdement ébranler la dynamique du groupe.

Quand Kim tentera de convaincre Charles d’aller au bout de ses rêves et de publier le roman érotico-médiéval sur lequel il travaille depuis des années, Louis et Guillaume, pour qui la campagne de Farador est l’ultime priorité dans la vie, se sentiront trahis.

L’amitié des garçons survivra-t-elle?

Un humour particulier

La bande-annonce de Farador promettait un humour particulier et c’est exactement ce à quoi on a droit.

La partie «réelle» du film se déroule majoritairement dans la maison où vivent les amis. Les gags y sont majoritairement satiriques, alors que Kim se moque gentiment du côté très geek de Charles, Louis et Guillaume.

Ces deux derniers incarnent d’ailleurs avec beaucoup de brio le stéréotype du célibataire endurci qui, en raison de son amour pour les jeux de rôles, n’est jamais véritablement sorti de l’adolescence. Ils sont les véritables vecteurs de rires de l’oeuvre.

Quand le petit groupe mène la campagne de Farador, nous l’accompagnons dans le monde fictif. Nous sommes donc témoins des prouesses de leurs «bonhommes» (un chevalier, un mage, un barde, un elfe). Dans ce décor, l’humour est plus burlesque et enfantin, notamment lors de l’apparition d’un requin-dragon et d’une troupe d’amazones tout comme quand un personnage se fait poignarder… entre les fesses. On ne rit pas aux éclats, mais on sourit beaucoup.

Si l’éloquent Boulianne, la terre-à-terre Brunet et le pathétique Ratio se débrouillent très bien, on ne peut en dire autant du reste de la distribution, qui manque de naturel par moment.

Les effets spéciaux laissent aussi parfois à désirer. Soyons toutefois indulgents, malgré 13 (!) bailleurs de fond, Farador a été tourné avec un budget qui représente une infime fraction de celui du récent Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Au-delà du rire et des très corrects décors, Farador est surtout une belle fable sur l’amitié, la passion et les obstacles insoupçonnés dans l’évolution d’une personne.

Ne laissez pas l’absence de gros nom au générique vous décourager. Le très sympathique Farador mérite d’être vu.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

L’exorciste du pape

Russell Crowe interprète un prêtre dans L’exorciste du pape – Gracieuseté

Russell Crowe offre une performance captivante dans L’Exorciste du pape (en salles), un film d’horreur très convenable jusqu’à sa finale, totalement grotesque.

Le film de Julius Avery (à qui l’on droit le plutôt médiocre Samaritan) semblait prometteur. Il raconte l’histoire de Gabriele Amorth (Crowe), un prêtre italien qui s’est hissé au rang de plus célèbre exorciste du Vatican jusqu’à sa mort, en 2016.

Le film d’une durée de 105 minutes porte sur un exorcisme particulièrement violent auquel le père Amorth a été confronté en Espagne, au milieu des années 1980.

Comme c’est souvent le cas à Hollywood, un enfant est possédé. Appelé sur les lieux, le père Amorth découvre que ce n’est pas seulement le garçon (le convain­cant Peter DeSouza-Feighoney) qui est en danger, mais… toute la chrétienté.

Comme le film est adapté de deux essais du père Amorth, je m’attendais à une oeuvre ancrée dans le réel. Et c’est ce à quoi on a droit – autant que faire se peut – lors des deux premiers tiers d’un film par moment très intense à défaut d’être terrifiant. Le film se permet même une critique des péchés de l’Église, un thème qui aurait dû être davantage exploité.

L’ensemble part toutefois en vrille dans le troisième acte. Les méfaits du démon font passer ceux vus dans le film culte L’Exorciste (1973) pour un conte pour enfants. Trop, ce n’est comme pas assez et on rigole plutôt que d’avoir peur.

Un film d’horreur plutôt moyen, donc, dont le principal attrait est la performance d’un Russell Crowe qui alterne avec satisfaction entre guerrier papal héroïque et pince-sans-rire.

(Trois étoiles sur cinq)