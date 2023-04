Pâtes à la carbonara et extrême droite

Les pâtes à la carbonara sont un classique de la cuisine italienne qu’on retrouve dans à peu près toutes les trattorias romaines de même que tous les restaurants italiens du monde. Ce plat de pâtes se trouve désormais instrumentalisé par l’extrême droite italienne qui cherche à en faire un symbole identitaire.

La recette originale de la carbonara comprend, en plus des pâtes, du guanciale, soit de la joue de cochon, du fromage pecorino, des jaunes d’œufs et du poivre. Certaines versions sont faites avec de la crème, des lardons et du parmesan et sont perçues comme une hérésie par les puristes de la cuisine italienne.

Les alternatives végétariennes ou végétaliennes à cette recette ont aussi choqué les esprits les plus traditionnalistes. Ce qui est toutefois intéressant de remarquer, c’est que ces débats ne se font plus uniquement sur la scène culinaire, ils ont aussi investi la scène politique italienne.

Depuis octobre 2022, l’Italie est dirigée par la politicienne d’extrême droite Giorgia Meloni qui met de l’avant un agenda très nationaliste. Afin de faire la promotion de l’identité nationale, elle mise sur plusieurs éléments de la culture italienne, dont la gastronomie qui serait en danger dû à des menaces extérieures comme intérieures.

On cherche donc à défendre bec et ongle la tradition culinaire qui serait menacée soit par des influences des communautés culturelles et religieuses ou des pressions politiques et sociales afin d’y retirer la viande ou d’échanger des ingrédients. C’est toutefois oublier que la cuisine est, depuis toujours, influencée par les échanges avec les autres cultures.

Ainsi, il est assez ironique de faire des pâtes à la carbonara un met traditionnel intouchable et immuable puisque le plat n’a été popularisé qu’après la Seconde guerre mondiale. Qui plus est, loin d’être purement italien, ce plat a probablement été créé grâce aux influences des militaires américains postés en Italie qui recevaient des surplus alimentaires, notamment des œufs et du bacon, qu’ils échangeaient sur le marché noir.

Au-delà des pâtes à la carbonara en Italie, ce à quoi on assite, c’est à une guerre culturelle que mène l’extrême droite contre une prétendue hégémonie du discours progressiste. Je me suis d’ailleurs intéressé à ce phénomène dans mon essai Faux rebelles : les dérives du « politiquement incorrect » (Poètes de brousse, 2022) récemment publié.

Dans ce cas-ci, la guerre se déroule dans les assiettes où l’extrême droite cherchent à instrumentaliser des plats populaires afin de les associer à son propre camp politique. Plus précisément, on cherche à rallier des milieux populaires, un électorat autrefois de gauche, vers l’extrême droite en les apeurant en disant que leurs plats préférés sont menacés par des minorités.

L’objectif du discours d’extrême droite est d’associer les menaces aux minorités, notamment les minorités religieuses qui par leurs restrictions alimentaires empêcheraient certains ingrédients d’être au menu, et les minorités culturelles qui, par leurs restaurants et par leurs aliments en épicerie, limiteraient l’espace pour la cuisine traditionnelle nationale. Autrement dit, on se retrouverait face à une sorte de «grand remplacement», comme le veut la triste formule populiste, mais un «grand remplacement» alimentaire.

L’objectif est aussi d’associer les menaces à différents courants progressistes qui, soit pour des raisons de santé, des raisons environnementales, ou même pour des raisons liées au bien-être animal, souhaiteraient diminuer leur consommation de viande. Toujours dans une logique populiste, on présente le «bon peuple» comme mangeant «normalement», alors que les minorités, incluant les élites qui auraient des goûts plus sophistiquées, mangeraient différemment.

Dans plusieurs pays européens, les partis d’extrême droite présentent les mets traditionnels comme menacés et en font des symboles d’identité nationale. La stratégie, qui mise sur des éléments culturels, permet de rallier une partie de la population qui étaient jusqu’alors peu sensibles aux arguments socioéconomiques de l’extrême droite.

Il s’agit donc d’un exemple typique de rhétorique populiste où l’on présente la majorité comme menacée par des minorités qu’on transforme en boucs émissaires. Ce populisme est désormais aussi présent dans l’assiette qu’il faudrait protéger au nom de l’identité nationale.

Il est important d’être vigilant face à ces arguments qui à première vue peuvent paraître comme une valorisation du patrimoine culinaire. Cette politisation de l’assiette brouille les repères idéologiques ce qui engendre comme dommage collatéral un adoucissement de l’image des idées d’extrême droite.