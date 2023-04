Dévouées au Madawaska depuis 150 ans!

Depuis le mois d’octobre dernier, pour une année complète, diverses activités soulignent le 150e anniversaire de l’arrivée des premières religieuses hospitalières de St-Joseph à Saint-Basile. La semaine dernière, c’était journée porte ouverte à l’Hôtel-Dieu, lieu historique provincial. De plus, une exposition et la vente d’objets inusités se terminent demain à la salle Larose. De même que l’exposition «La Gente masculine» en montre au Collège Maillet.

Tout au long de cette année jubilaire, divers groupes scolaires se succèdent à la salle du patrimoine pour visiter le musée contenant de nombreux artéfacts qui témoignent des œuvres des religieuses. Pendant l’hiver, j’ai eu le privilège de revoir ce musée et de mesurer la vaillance des religieuses et des gens de la région.

L’histoire des religieuses à Saint-Basile est une épopée qui a de quoi rendre fières les membres de cette communauté. Mais aussi toute la population actuelle du Madawaska dont les devanciers ont collaboré étroitement avec les sœurs pour établir une œuvre d’éducation et de soins hospitaliers dans des conditions parfois difficiles. Pour saisir la grandeur du dévouement, cet anniversaire mérite un retour en arrière.

+++

La congrégation des religieuses hospitalières de St-Joseph a été fondée à La Flèche en France par Jérôme le Royer de la Dauversière en collaboration avec Marie de la Ferre. Le but premier était de prodiguer des soins hospitaliers aux pauvres malades de l’Hôtel-Dieu. Jérôme avait aussi comme projet de fonder une colonie d’évangélisation sur l’île de Montréal. Ainsi, en 1659, des Filles de St-Joseph arrivent à Ville-Marie pour aider Jeanne Mance. À la mort de cette dernière, les religieuses deviennent administratrices du premier hôpital de Montréal.

De là, elles vont essaimer dans plusieurs régions pour soigner les blessés et secourir les malades. Ainsi, elles sont à l’origine de l’implantation de plusieurs systèmes de santé. Dans le nord de notre province, elles sont les pionnières des soins hospitaliers. Elles vont où personne ne veut aller. Qu’il suffise de mentionner Tracadie où elles arrivent pour soigner les lépreux en 1868.

Leur arrivée à Saint-Basile étonne: pour la première fois de leur histoire, c’est l’éducation qui les motive à quitter Montréal pour venir s’établir sur les rives du fleuve Saint-Jean. Elles viennent prendre le relais des Sœurs de la Charité.

Sept hospitalières arrivent dans un milieu inhospitalier au départ: une crise économique accable de misère les familles, la loi des écoles vient de priver de subventions les écoles confessionnelles, le climat est rude. Ce temps de crise ne décourage pas les religieuses. Au contraire, l’adversité semble stimuler leur zèle.

Elles prendront d’abord en charge l’éducation des jeunes à l’Académie de l’Hôtel-Dieu qui comprendra un orphelinat, un pensionnat et une école publique avec des classes de 1er à la 12e année. Cette œuvre d’éducation culminera avec la fondation du Collège Maillet en 1949 afin d’offrir un enseignement post-secondaire aux filles. Ce collège permettra un essor culturel dans la région. Qu’il suffise de mentionner la Troupe folklorique du Madawaska comme témoin de ce dynamisme.

+++

Suite à leur arrivée, les religieuses vont se doter d’institutions au sein desquelles elles vont secourir la population et mettre en œuvre leur charisme premier: le soin des malades. Dès 1877, un petit Hôtel-Dieu en bois est construit. Le territoire desservi est immense: on vient de loin pour se faire soigner. Les manuscrits anciens du musée montrent l’étendue du territoire à couvrir et la diversité des soins prodigués.

En 1916, l’hôpital sera transféré au sein d’un complexe qui comprend alors un orphelinat, un pensionnat, un monastère et une chapelle. Pour construire ces installations, les sœurs se dotent d’une briqueterie près du fleuve. Cette briqueterie leur fournit les briques rouges caractéristiques de l’Hôtel-Dieu actuel.

Aujourd’hui encore, en passant sur l’autoroute, nous pouvons apercevoir le témoignage du dévouement des Hospitalières à Saint-Basile. Un magnifique clocher coiffe un édifice patrimonial dont les gens de la région peuvent être fiers.

Plus qu’un édifice, aussi beau soit-il, les valeurs de ces religieuses sont leur legs le plus précieux. À l’ombre du clocher, elles sont une dizaine à vivre dans ce lieu. Autour d’elles, des milliers de personnes dans la république font entendre leur gratitude en cette année jubilaire.