La hauteur des espérances

C’est tête haute que la cheffe du Parti libéral pourra enfin faire son entrée à l’Assemblée législative du Niou-Brunswick. Sa victoire aux élections partielles est d’autant plus remarquable qu’elle y entrera avec deux autres nouveaux députés libéraux. Oui, la récolte a été bonne, ce lundi, pour Susan Holt et le Parti libéral provincial!

Bon, il faut quand même mettre la chose en contexte: il s’agissait d’élections partielles dans trois circonscriptions déjà libérales situées en région francophone et, compte tenu de l’abyssal désamour entre les francophones de la province et le premier ministre coriste Blaine Higgs, il y avait peu de risques qu’un raz de marée bleu n’inonde ces circonscriptions.

C’était encore plus évident dans la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore où fut élue Susan Holt puisque les conservateurs ne lui opposaient aucun adversaire. Un geste souvent posé envers le ou la leader d’un parti tentant de faire son entrée au parlement.

Ce serait l’expression d’une sorte de noblesse politique, dit-on. Restons quand même réalistes: cette «noblesse» est on ne peut plus éphémère et a tôt fait de s’estomper après l’élection! Mais bon, c’est l’intention qui compte, même si l’enfer est pavé de bonnes intentions, paraît-il.

***

Normalement, les francophones de la province auront moult raisons de se réjouir du résultat de ces élections. Certains y verront même l’annonce d’une reconquête du pouvoir. Une sorte de remontada, comme disent les amateurs de foot.

C’est beau de rêver. Car, comme dit le poète: «Quelle que soit l’issue d’un rêve généreux, il grandit toujours celui qui l’a porté». Mais gardons-nous de trop pavoiser, ou de pavoiser trop vite, car si une hirondelle ne fait pas le printemps, trois partielles ne font pas le gouvernement!

***

Pour former le prochain gouvernement, il y aura beaucoup à faire. Déjà, changer la dynamique du Parti libéral tel qu’il se présente à l’heure actuelle: timide, mou, passif, sans vision claire affichée et affirmée. Il l’était déjà sous la houlette frileuse de Brian Gallant et c’est allé de mal en pis depuis.

Le Parti libéral du Niou-Brunswick doit redevenir pertinent. Pour ce faire, il ne doit pas craindre de formuler des positions progressistes dans les domaines social, économique et culturel. Et linguistique!

Évidemment, on ne demande pas à chaque député(e) libéral(e) d’être la réincarnation de Louis Robichaud, mais de là à se cacher dans les fleurs de la tapisserie à la moindre controverse linguistique afin de ne pas effaroucher une partie de l’électorat, il y a toute une marge.

Gardons en tête que ce n’est pas la majorité des anglophones qui râlent sur le bilinguisme, mais bien une minorité qui jappe quand la caravane passe. Mais la caravane est formée de citoyens des deux langues officielles, et c’est ça qu’il importe de mettre de l’avant.

Madame Holt a du pain sur la planche. Espérons qu’elle saura mettre à profit la nouvelle lumière que focaliseront sur elle son élection et son entrée à l’Assemblée législative. Il ne faudrait surtout pas qu’elle demeure invisible comme elle l’est depuis son élection à la tête du parti!

***

Quant au Parti vert, arrivé deuxième dans les trois circonscriptions appelées à voter lundi, il mérite aussi des félicitations.

Malgré sa très modeste députation, il s’est révélé très proactif face au gouvernement actuel. Le député Kevin Arseneau, en particulier, a su maintenir une présence très positive de son parti dans tous les dossiers qui touchent l’Acadie.

Dans le contexte niou-brunswickois, le Parti vert est perçu comme un parti de gauche qui broute sur les platebandes du Nouveau Parti démocratique. C’est d’autant plus facile que le NPD, qui revendique la niche sociale-démocrate, traverse une crise identitaire dont on ne voit pas la fin… si ce n’est la fin de ce parti au Niou-Brunswick!

Il y a tout lieu de croire que le Parti vert provincial va finir par phagocyter le NPD et qu’avant longtemps le Niou-Brunswick verra aussi la fin du bipartisme qui a longtemps été le modèle parlementaire dans beaucoup de parlements occidentaux.

***

Est-ce que cette éventualité représente un plus ou un moins pour l’Acadie? Pensons-y bien. Si le Parti conservateur représente l’adversaire du Parti libéral en matière de gouvernement, le Parti vert, lui, représente l’adversaire du Parti libéral en matière d’électeurs!

En effet, à mesure que le Parti vert progresse chez les francophones, il risque de finir par jouer les trouble-fêtes dans les circonscriptions francophones, faisant ainsi perdre des circonscriptions nécessaires pour assurer une majorité de sièges au Parti libéral.

En d’autres mots, et malgré tout le bien que je pense du Parti vert, je crains que ce parti ne finisse par favoriser, même involontairement, le maintien des conservateurs (ou pire: des coristes !) au gouvernement.

C’est pourquoi je crois fermement que le Parti libéral et le Parti vert devraient finir par annoncer publiquement qu’ils sont prêts à former un gouvernement de coalition, dans l’éventualité d’un gouvernement libéral minoritaire.

***

Pour le Parti libéral, habitué à gouverner, cela peut paraître une hérésie, mais possiblement moins pour le Parti vert déjà rompu à l’art des coalitions gouvernementales dans plusieurs autres pays.

Évidemment, je sais que ce n’est pas comme ça qu’on fait de la politique au Niou-Brunswick. Chaque parti travaille pour lui-même, en vase clos, chacun labourant son trécarré.

Mais la communauté francophone doit commencer à envisager sérieusement ce type de situation politique. Du moins, tant et aussi longtemps que le Parti conservateur restera coincé dans sa vision rétrograde de la vie politique et démocratique niou-brunswickoise.

Si jamais, sous l’influence d’un chef ouvert d’esprit, le Parti conservateur devait retrouver son galon «progressiste», comme il l’avait sous Hatfield, Alward et Lord, la question de ce type de coalition ne se poserait pas avec autant d’urgence et d’acuité, mais la réalité politique actuelle nous montre clairement qu’il faut prévoir les scénarios du pire, et les moyens d’empêcher leurs réalisations!

En attendant, souhaitons que le Parti libéral sorte revivifié par ces élections. Et souhaitons que la nouvelle cheffe de l’opposition se montre à la hauteur des espérances qu’elle a fait naître.

Han, Madame?