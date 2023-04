Exploitation animale: quand zoocide et génocide se rejoignent

Imaginez, pour un instant, une explosion suivie d’un incendie dans lequel succomberaient 18 000 êtres humains. La tragédie, qui ferait immédiatement la une de tous les journaux du monde, serait considérée, à juste titre, comme l’une des pires de l’histoire. Alors, pourquoi sommes-nous si insensibles lorsque la mort de 18 000 vaches, comme ce fut le cas dans une ferme du Texas le 13 avril dernier, résulte d’un tel drame?

L’un des propos inévitablement avancés, mais qui n’est pas un argument valide, pour répondre à la question est déjà évident: «Ce ne sont que des vaches». Un propos qui laisse sous-entendre que la vie d’une vache, mais surtout que ça souffrance, aurait moins d’importance que celle d’un être humain. Cette affirmation soulève des questions éthiques fondamentales: est-ce que la vie d’une espèce est plus importante que celle d’une autre ? Est-ce que la souffrance des animaux non humains est moins légitime que celle de l’animal humain?

Il est plus simple de répondre à ces questions d’un point de vue purement scientifique plutôt que philosophique, puisque scientifiquement, nous savons que les animaux non humains, tout comme l’être humain, sont des sujets conscients, sensibles et sentients, c’est-à-dire capables de ressentir la douleur, le plaisir et une vaste gamme d’émotions et de sentiments. L’époque où les animaux étaient considérés comme rien d’autre que des machines dépourvues de conscience, d’émotion ou de subjectivité est depuis longtemps révolu.

L’une des raisons principales pour laquelle les animaux non humains sont considérés comme étant inférieurs à l’être humain repose sur ce que l’on appelle le «spécisme». Le spécisme est une forme de discrimination qui consiste à accorder un traitement différent et souvent préférentiel aux êtres humains par rapport aux autres espèces animales, simplement en raison de leur appartenance à l’espèce humaine.

Mais cette forme de discrimination, comme c’est toujours le cas, ne se base sur aucun fait scientifique, car il n’y a aucune preuve objective que les êtres humains sont intrinsèquement supérieurs aux autres animaux, outre l’importance que nous accordons à notre propre existence et à nos propres intérêts.

Cette idéologie repose sur une vision hiérarchique de la vie, qui considère que certains êtres vivants ont une valeur supérieure à d’autres, selon des critères arbitraires tels que l’intelligence et la capacité à raisonner, à parler ou à utiliser des outils. Ces critères ne peuvent en soi être pris en considération, puisque s’ils diffèrent d’une espèce à l’autre, ils diffèrent également d’un être humain à l’autre.

Cela dit, donner une plus grande importance à la vie humaine du fait de son intelligence signifie que nous devrions également donner une plus grande importance à la vie des humains possédant une intelligence supérieure. Il deviendrait alors moralement acceptable d’exploiter et d’abattre des êtres humains ayant des capacités cognitives et intellectuelles inférieures à la nôtre.

C’est pourtant une vérité factuelle d’affirmer qu’il existe des capacités cognitives différentes entre les êtres humains, ce qui n’est pas discriminatoire en soi. Ce qui l’est, en revanche, c’est d’établir une hiérarchie morale entre les personnes intelligentes et celles qui le sont moins. De ce fait, les animaux non humains ne sont pas pour autant inférieurs à l’être humain à cause de leurs différences apparentes, physiques ou cognitives.

Lorsqu’on fait une analyse approfondie de cette hiérarchie infondée envers les espèces, il est facile de constater une similarité frappante avec les autres types de discriminations, tels que le racisme et le sexisme, car elles reposent, elles aussi, sur des préjugés et des stéréotypes qui visent à justifier la domination d’une certaine catégorie d’individus sur une autre.

L’exploitation animale découle donc d’une discrimination illégitime et indéfendable, qui mène à la pire injustice jamais perpétrée dans notre monde. Les 18 000 victimes, entassées, exploitées et mortes brûlées en sont l’exemple parfait.