Attention, danger

Mon ami et mentor à Radio-Canada, James Bamber, m’avait fait remarquer un jour, il y a bien longtemps, que si les gens se méfiaient des journalistes tout autant que des politiciens, c’est qu’ils nous voyaient tout le temps ensemble et qu’ils ne faisaient plus la différence. Est-ce que c’est pour ça qu’en ce moment, les médias canadiens sont la cible de tous les abus?

Il faut, en effet, avoir bien de la haine pour CBC/Radio-Canada pour demander au Twit en chef, Elon Musk, d’étiqueter la société d’État comme «financée par le gouvernement», au même titre que la Pravda en Russie ou Granma à Cuba! Il faut bien du mépris à l’endroit du travail journalistique pour limiter les questions auxquelles un élu choisit de répondre, ou encore quel média ou journaliste recevra l’honneur ultime de poser une question.

Je m’empresse de préciser que cette méfiance entre le monde politique et les médias, n’est pas une attitude nouvelle. Je me souviens que le premier ministre Danny Williams, de Terre-Neuve-et-Labrador, avait décidé un jour, après une question qu’il avait jugé embarrassante de la part d’un journaliste de la CBC, de ne plus jamais parler à la société d’État, ce qu’il fit en toute impunité durant tout le restant de son mandat.

Mais aujourd’hui, cette attitude est montée d’un cran et, si vous me permettez l’expression, c’est feu à volonté! Non seulement on attaque les journalistes sur le terrain (repensez donc au fameux convoi de «la Libarté»), mais on s’en prend au travail journalistique lui-même, en insinuant, par exemple, que c’est le gouvernement canadien qui contrôle les contenus de CBC/Radio-Canada, en mettant en cause l’impartialité des questions des uns et des autres, en discréditant sans raison certaines voix, sous prétexte qu’elles sont biaisées.

Que dirait aujourd’hui l’ami James devant la détestation, voire la haine, que voue aux médias tout une partie de la population canadienne et de ses politiciens? Il rappellerait que c’est ainsi qu’on se dirige vers la dictature. Que c’est en remettant en cause la validité de celles et ceux qui posent les questions qu’on finit par les faire taire. Et qu’enfin, c’est dans le silence et l’ignorance que tous les excès deviennent possibles.

Je médite souvent cette phrase d’une annonce publicitaire de Reporters sans frontières: «Ils sont venus arrêter les journalistes, après on ne sait pas ce qui s’est passé.»