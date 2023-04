Monuments amoureux à l’île de Terre-Neuve

Le Festival Frye bat son plein jusqu’à dimanche. Parmi les auteurs invités, la poète Vanessa Bell qui arrive avec un livre d’une grande beauté inspiré par un voyage à Terre-Neuve. En musique, Sala alias Ariane Jean qui vient de lancer un deuxième opus solo personnel et universel.

Monuments, Vanessa Bell

Deux amoureux font la traversée depuis le Cap-Breton jusqu’aux côtes de Terre-Neuve. En débarquant sur l’île, après 16 heures en haute mer, la poète plonge dans les eaux froides du golfe. Il faut dire que la baignade en eau libre nourrit la création de la poète.

«…si nos corps sont dressés les peaux au sel on ne peut la manquer glorieuse la baie…». Ainsi s’ouvre ce magnifique Monuments, une sorte d’ode à un territoire aux falaises escarpées, fouetté par le vent et habité par une communauté accueillante. C’est à la fois un objet d’art et un recueil de poésie. La poète Vanessa Bell et son amoureux Kéven Tremblay, avec qui elle partage une passion pour la photographie, nous offrent à la fois un voyage à travers l’île de Terre-Neuve et leurs états amoureux.

Ce livre est né à la suite d’un séjour en camping à Terre-Neuve vers la fin de l’été. Au départ, ça ne devait être que de simples vacances, raconte la poète. Ils transportaient dans leurs valises des appareils photo argentiques dont les boîtiers avaient des fuites de lumière. Dans les images, on perçoit des effets lumineux étranges. Une sorte de «chasse aux spectres», mentionne-t-elle. Une année plus tard, lors d’une résidence d’artistes commune, ils ont repensé aux photos et Vanessa Bell a eu envie d’écrire des textes à partir de ce voyage. C’est devenu une performance, une exposition et un livre d’art magnifique dans lequel les colonnes blanches et noires imaginées par le designer graphique Maxime Rheault tissent le fil narratif liant les images et les 16 poèmes.

«Ce qui m’intéressait de refléter dans les textes, c’était l’état de deux corps voyageant ensemble, mais aussi le camping impose aussi son temps particulier qui est celui de la lenteur.»

L’amour est un moteur d’écriture dans l’ensemble de son œuvre littéraire. Il y a bien sûr l’amour entre deux personnes, mais celui du territoire, précise l’autrice. «Au-delà de l’histoire d’amour elle-même, il y a effectivement cette histoire de grande rencontre amoureuse et passionnée avec l’île de Terre-Neuve, avec ses vents, ses odeurs et ses pêcheurs tellement accueillants qui nous ont amenés en haute mer, qui nous ont aidés à lever le filet aux prises du jour. On a été accueilli par les communautés de manière remarquable comme ici finalement à Moncton», a exprimé l’autrice de passage au Festival Frye.

Étonnamment, sa poésie n’est pas versifiée, ni ponctuée. Ce qui peut être un peu déstabilisant pour le lecteur. Convaincue que la poésie est un genre littéraire beaucoup plus accessible qu’on ne le croit, elle laisse ainsi le lecteur faire son propre chemin. «Il n’y a jamais de bonne ou mauvaise réponse en poésie. »

Ses textes laissent une grande place à l’interprétation. Les mots mis côte à côte peuvent générer de nouvelles images auxquelles la poète n’avait pas nécessairement pensé.

«On ne se retrouve plus alors dans un rapport autrice lecteur, mais dans un rapport de communauté poétique, plutôt que d’offrir un texte tout poli et très clair.»

En plus de participer au Frye Jam, la poète et artiste animera une balade littéraire dimanche matin le long de la rivière Petitcodiac pendant laquelle elle livrera des extraits de Monuments.

«C’est un moment de rencontre autour de Monuments, mais aussi des amours aquatiques qui m’habitent.»

Monuments est le deuxième livre de poésie de l’artiste qui habite à Québec. (Éditions du Noroît). ♥♥♥♥

Sala a lancé l’album Surface – Gracieuseté Monuments de Vanessa Bell et Kéven Tremblay – Gracieuseté La poète Vanessa Bell – Gracieuseté: Justine Latour

Surface, Sala

Sala alias Ariane Jean débarque avec un nouvel opus de six chansons. Posée, délicate, elle teinte sa pop d’un soupçon de jazz, de soul, de sonorités amples et aériennes, parfois même assez rythmées. Sa voix aux timbres clairs et limpides nous présente des univers intimistes, personnels. Ses nuits blanches, ses grisailles émotives, ses remises en question et ses souffrances traversent ses chansons. «Je décolore les nuances et je tombe dans l’ambivalence…les pieds dans le béton…»

Sur ce deuxième opus solo, la chanteuse franco-manitobaine livre ses observations de la vie où elle se dévoile davantage, tout en conservant une certaine discrétion, sous la surface qui se veut très soignée. Dans ses textes, elle parle de changer de peau, de colère, d’échapper à la routine pour se perdre dans son imaginaire. Bien qu’il révèle ses parts d’ombre, Surface s’avère un disque lumineux.

Co-fondatrice des groupes Madrigaïa et de Chic Gamine qui a remporté un prix Juno, Ariane Jean poursuit maintenant sa route en solo. Celle qui avait commencé timidement son projet en pleine pandémie revient en force avec ce deuxième opus; une belle évolution depuis son EP éponyme. Le disque est paru le 14 avril. ♥♥♥½