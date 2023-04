Les «nepo babies» de la politique

Les «nepo babies», soit les enfants de célébrités qui deviennent eux-mêmes des célébrités, sont une des dernières controverses qui secoue Hollywood. Pourtant, ce phénomène ne semble pas avoir suscité la même réaction sur la scène politique où il également présent.

Le terme «nepo babies» est une contraction des mots anglais «nepotism» et «babies», qu’on pourrait traduire par les «enfants du népotisme». Il désigne les enfants de célébrités dont la carrière a bénéficié de la renommée de leurs parents.

Ce concept est né d’une prise de conscience des jeunes de la Génération Z, ceux qui sont nés après 1995, qui ont remarqué que leurs vedettes préférées sont bien souvent des enfants de célébrités. Par exemple, pour cette génération, on peut penser à Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, ou la vedette de la série Stranger Things Maya Hawke, fille d’Uma Thurman et d’Ethan Hawke.

Cette prise de conscience de ce privilège est née sur le réseau social TikTok où se sont multipliés les mot-dièse #nepotismbaby et #nepobaby. Plusieurs membres de la Génération Z critiquent la légitimité de ces vedettes hollywoodiennes dont la carrière n’aurait sans doute pas été la même s’ils n’avaient pas pu bénéficier de l’aide de leurs parents.

Ce qui se déroule, avec les codes propres aux réseaux sociaux, c’est une réflexion sociologique sur les mécanismes de reproduction sociale. Ce concept a été développé par le sociologue français Pierre Bourdieu.

La reproduction sociale fait en sorte que les enfants héritent socialement de leurs parents, voire de leur place dans la société. Pierre Bourdieu a décrit ce concept dans son essai Les Héritiers: les étudiants et la culture, écrit en collaboration avec Jean-Claude Passeron, et paru en 1964.

C’est dans cet essai qu’est développé le concept des trois capitaux dont héritent les enfants de leurs parents. Il y a le capital économique, soit l’argent et les biens qu’ils reçoivent de leurs parents, le capital culturel, soit l’accès à l’éducation, à des savoirs et à des pratiques, et enfin le capital social, soit le réseau de contacts de leur famille.

Grâce à tous ces capitaux accumulés, les «nepo babies» sont privilégiés par rapport aux autres enfants. Ce phénomène des «nepo babies» n’existe pas uniquement sur la scène culturelle, il est aussi fort présent sur la scène politique.

Outre bien évidemment les monarchies, dans plusieurs démocraties se trouvent des dynasties. En Asie, on peut penser à la famille Nehru–Gandhi en Inde ou aux Aquino et aux Marcos aux Philippines.

En Amérique du Nord, il y a, aux États-Unis, les Kennedy et les Bush qui sont dans le paysage politique depuis des décennies. Par exemple le 19 avril dernier, bien que ses chances de l’emporter soient très limitées, Robert F. Kennedy Jr a annoncé sa candidature à l’investiture des primaires du Parti démocrate pour les élections présidentielles de 2024.

Au Canada, Justin Trudeau est le 23e premier ministre canadien alors que son père, Pierre Elliott Trudeau, était le 15e. La politique provinciale a aussi ses dynasties telles que les Bennett en Colombie-Britannique, les Ghiz à l’Île-du-Prince-Édouard et les Johnson au Québec.

Pourtant, alors qu’il y a plus de 300 millions d’habitants en Amérique du Nord, il devrait y avoir une grande diversité de candidatures aux postes politiques. On a toutefois l’impression que plusieurs élus proviennent souvent des mêmes familles ce qui tend à démontrer que le phénomène des «nepo babies» existe aussi sur la scène politique.

Les réseaux sociaux ont amené l’expression, pour la jeune génération, d’une nouvelle forme de sensibilité aux inégalités. En critiquant la légitimité des «nepo babies», les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux contestent les inégalités induites par les privilèges et les héritages sociaux.

La critique, pour l’instant, semble viser l’industrie du divertissement en général, Hollywood en particulier. Cette même critique, en utilisant les codes des réseaux sociaux, pourrait très bien se faire également sur la scène politique.

Les valeurs de la Génération Z, qui semble plus sensible aux inégalités, sont susceptibles de critiquer ce qui était autrefois toléré ou même à peine remarqué. Ainsi, la Génération Z ayant un regard critique différent de leurs aînés, il est logique de croire que cela puisse influencer leur vote.