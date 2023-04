Personne n’a le goût de faire la grève

Les fonctionnaires de l’Alliance de la fonction publique du Canada sont en grève depuis une dizaine de jours, brandissant pancartes et affiches un peu partout au pays.

Les employés demandent au gouvernement de meilleurs salaires et revendiquent leur droit au télétravail, une constituante mise en danger alors que plusieurs employeurs forcent leurs équipes à reprendre le travail en présentiel.

Pour avoir manifesté cet hiver dans les rues de Montréal, alors qu’on demandait nous aussi à notre employeur de nous offrir de meilleures conditions salariales, je peux dire avec certitude qu’on ne devient pas gréviste par plaisir.

Lorsqu’on passe 12 heures à l’extérieur à s’époumoner devant autrui pour être considéré comme être humain, on le fait, car on sent qu’on n’a d’autres choix que de se battre pour survivre.

J’ai beaucoup de compassion pour les fonctionnaires, qui ne se sentent pas respectés et considérés malgré les efforts substantiels qu’ils font au quotidien pour faire fonctionner notre pays.

Ils méritent tous de se sentir valorisés et traités avec respect par leur employeur et cela commence avec les conditions de travail et les salaires qui leur sont accordés.

Comme mentionné dans une chronique précédente, le gouvernement, qu’il soit provincial ou fédéral, se doit de montrer l’exemple comme employeur.

Si le fédéral ne réussit pas à traiter ses propres employés à leur juste valeur, pourquoi les petits employeurs devraient faire autrement?

Je crois que cette grève, selon les retombées qui en découleront, aura des répercussions monstres sur le monde du travail et les salariés de partout au pays.

Si les fonctionnaires réussissent à faire valoir leurs revendications au Conseil du Trésor, ils enverront un message clair que ce n’est pas aux travailleurs de serrer la ceinture pour contrer l’inflation actuelle.

Les décisions qui en découleront formeront un modèle sur lequel les employeurs à plus petite échelle pourront se baser lors des signatures des conventions collectives de leurs propres associations syndicales.

La question du droit au télétravail en est d’ailleurs un bon exemple. On voit naître une tendance au pays depuis plusieurs mois, celle où les employeurs mettent de la pression pour que leurs équipes reprennent le travail en présentiel.

Des pressions qui ne plaisent pas aux travailleurs, qui de la maison ont réussi à tenir le phare depuis plus de trois ans sans problèmes majeurs.

Retirer ce nouveau mode de vie et cette flexibilité engendrés par la pandémie, ce serait priver des milliers de personnes d’un confort qu’on leur a, d’emblée de jeu, forcé en 2020.

Toute cette pression pour remplir des locaux vides que personne n’a le goût de remplir, parce que travailler du bureau ne nous rend pas plus intelligents que lorsque nous sommes assis à la table de notre cuisine.

Les prochaines semaines seront décisives pour bon nombre d’entre nous, puisqu’elles auront des répercussions sur la façon dont nous percevons le monde du travail au Canada.

Il est donc important, tant pour les fonctionnaires que pour nous même, d’appuyer les grévistes dans leur quête d’un environnement de travail représentatif des conditions de vie actuelles.