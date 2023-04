Silence radio: les espions qui s’aimaient

Chris Evans (Captain America) et Ana de Armas (Blonde) sont les têtes d’affiche de la comédie d’espionnage Silence radio (Ghosted; Apple TV+). Si il y a pire compagnie que ces deux comédiens pour passer une soirée, ne vous attendez pas à être intellectuellement stimulé…

Tournée par Dexter Fletcher (Rocketman, Eddie the Eagle), l’oeuvre raconte l’histoire de Cole Turner (Evans), un beau fermier malheu­reux en amour. Un jour, il fait la rencontre de Sadie (de Armas), une tout aussi splendide jeune femme. Et c’est le coup de foudre.

Convaincu qu’il vient de rencontrer la femme de sa vie, Cole s’enfonce chaque heure un peu plus dans la déprime quand ses messages et ses appels à Sadie restent sans réponse.

Par un coup du sort dont seuls les scénaristes paresseux ont le secret, Cole apprend que Sadie se trouve à Londres. Il s’envole donc vers l’Angleterre pour la surprendre et lui déclarer son amour.

Le plan du fermier prend une tournure inattendue quand, sur place, il est enlevé par des malfrats, puis menacé de torture par un passionné des insectes dangereux.

Heureusement, Cole est secouru juste à temps… par Sadie. Il s’avère que la jeune femme est une très efficace espionne de la CIA et qu’elle tente de récupérer une puissante arme biologique.

Convaincus que Sadie et Cole possèdent les précieux codes nécessaires au déclenchement de l’arme, une bande de vilains (menée par Adrien Brody, qui affiche le pire accent français de l’histoire du cinéma) se lancent à leur poursuite…

Inspiré de Netflix

Apple TV+ emprunte ici la formule Netflix, c’est-à-dire qu’elle a tourné un film à gros budget dont le scénario n’est qu’un vulgaire prétexte à mettre en valeur le charme d’Evans ainsi que la sensualité et les habiletés athlétiques de de Armas.

Parce que comme comédie romantique, Silence radio déçoit énormément – Cole et Sadie passent beaucoup plus de temps à se chicaner qu’à se faire la cour. Et ce n’est guère mieux comme film d’espionnage. On est plus près de Johnny English que de James Bond et de Mission: Impossible, disons…

C’est aussi un peu déstabilisant de voir Capitaine America (Evans) en personne être aussi peu débrouillard et combatif. Quant à de Armas, son accent d’on ne sait quelle origine est insupportable.

Malgré tout cela, le film de Fletcher est un divertissement assez correct, qui s’inspire sans gêne de bien meilleures comédies du genre telles que Mr. et Mrs. Smith et This Means War.

Certaines séquences d’action sont impressionnantes. J’ai aussi beaucoup rigolé quand j’ai vu Anthony Mackie (Falcon dans l’univers Avengers) et Sebastian Stan (Winter Soldier) faire de courtes, mais très mémorables apparition. La délicieuse Amy Sedaris (Peli Motto dans The Mandalorian) est de plus cruellement sous-utilisée dans le rôle de la mère de Cole.

À voir sans trop d’attentes.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

L’amour en touriste

Rachael Leigh Cook est la tête d’affiche de la comédie romantique L’amour en touriste. – Gracieuseté

Se faire courtiser par deux prétendants lors d’un voyage dans un pays exotique est probablement le rêve de bien des gens. Un fantasme que L’amour en touriste (Netflix) exploite à fond et sans la moindre trace de subtilité.

Dans cette (nullement drôle) comédie (pas très) romantique, Rachael Leigh Cook (du film culte de 1999 She’s All That) interprète Amanda, une jeune femme coincée qui se plaît plus ou moins dans le confort d’une relation amoureuse qui vivote.

Dans le cadre de son travail, elle se rend au Vietnam. Elle fait alors la connaissance d’un guide touristique. Leur (ennuyeuse et apathique) cour débouchera sur un triangle amoureux et un inévitable malentendu…

Premier film tourné au Vietnam par Netflix, cette oeuvre de Steven K. Tsuchida (un vétéran de la télévision) se démarque uniquement par ses décors – et ressemble par moment à une coûteuse promotion touristique.

Un moindre mal étant donné que le récit est porté par un couple au talent limité et sans la moindre chimie. Le tout dans un abrutissant et extrêmement prévisible appel à sortir de sa zone de confort et à devenir plus spontané.

L’acte du milieu est un véritable supplice d’inaction dont les dialogues devraient être considérés comme des instruments de torture par les Nations unies.

J’urge les amateurs de comédies romantiques de se tourner vers n’importe quoi d’autre. Et à ceux qui sont en quête de dépaysement d’opter pour une émission du canal Évasion.

(Une étoile sur cinq)