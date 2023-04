Notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit

Depuis 1970, le jour de la terre, qui a eu lieu samedi dernier, est à notre calendrier. Ccette célébration vise la sensibilisation à notre impact sur l’environnement. Au cours des années, nous avons été témoins d’une évolution dans nos habitudes de consommateurs. Si nous avons été invités d’abord à recycler, ces dernières années, nous voilà conviés à récupérer et à réduire notre consommation.

Je me réjouis que des associations vantent les mérites de réduire, recycler et réparer. Simultanément, des entreprises avec des lobbys puissants cherchent à accroître le pouvoir d’achat. Qui aura le plus d’influence?

Chacun est convié à examiner ses habitudes de consommation. Il y a des excès à éliminer. Certains sont à portée de main. Je pense au gaspillage alimentaire qui continue malgré la flambée du coût du panier d’épicerie. Éliminer le gaspillage alimentaire, c’est une responsabilité éthique. Aussi financière de nos jours.

+++

Des millions de gens à travers le monde ne peuvent pas manger à leur faim. Il y a plusieurs causes à ce problème: des enjeux économiques, des facteurs écologiques et des conflits politiques. Cela amène cette situation paradoxale: une infime partie de la population a droit à une grande quantité de ressources. Les ressources alimentaires sont mal distribuées. Et mal utilisées.

En gaspillant, nous contribuons au problème de la faim dans le monde. Je ne pourrai jamais m’habituer au scandale de la nourriture que l’on jette avec peu de scrupule. Notre superflu qui s’en va dans les poubelles, c’est la part essentielle de l’autre.

+++

Pourquoi tant de gaspillage? On a souvent les yeux plus grands que le ventre dans les buffets à volonté. Il y a la peur que les aliments ne soient plus bons après la fameuse date de péremption. Pourtant: même si un aliment est meilleur avant telle date, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas le consommer après.

Il y a beaucoup de gaspillage parce qu’on ne prend pas le temps de ramasser les restes. Et qu’on ne veut pas avoir à nettoyer des petits plats. C’est plus rapide d’ouvrir la poubelle et de jeter. On se débarrasse en même temps de notre éthique sociale.

Il y a aussi beaucoup de gaspillage parce qu’on prépare trop de nourriture. J’entends beaucoup de gens qui préparent un repas ou une réception et qui ont peur d’en manquer. À cause de cette phobie, on ajoute des légumes dans le chaudron, on rajoute de la viande sur les plateaux, on prépare plus de tasses de café qu’il y a d’invités. En se disant toujours: «J’espère qu’il y en aura assez!»

Et qu’est-ce que ça pourrait bien faire si un invité n’avait pas la possibilité de se servir une troisième fois? Qu’est-ce qui arriverait si, au lieu de se lever de table en disant avoir trop mangé, on se levait avec la satisfaction d’avoir mangé raisonnablement? Ce ne serait pas la fin du monde, mais ça pourrait éliminer la faim du monde.

On a peur d’en manquer. Pourtant, on ne semble pas avoir peur de gaspiller. On préfère en faire beaucoup, quitte à jeter les surplus. Pour certains, c’est honteux lorsqu’il ne reste pas de nourriture dans les assiettes. Moi, je déplore le gaspillage en laissant croire qu’il n’y a pas de limites.

+++

Citoyen du monde, nous avons une responsabilité à prendre soin des ressources qui nous confiées. Les chrétiens ont une raison de plus de ne pas gaspiller: ils croient que la terre est un don de Dieu et que l’humanité en est gérante, non pas propriétaire.

François d’Assise l’exprime bellement dans son cantique des créatures: loué sois-tu pour notre sœur et mère la terre qui nous porte et nous nourrit et produit divers fruits avec les fleurs aux milles couleurs et l’herbe.

Hélas, plusieurs semblent imperméables à la doctrine sociale de l’Église. Les appels lancés par le pape François dans son encyclique Laudato Si ne semblent pas s’être rendus jusqu’à nous. Ils n’ont pas suffisamment ébranlé nos consciences.

Tant de gaspillage! Trop de gaspillage! Pas seulement de nourriture, mais d’autres ressources: du papier, des électroménagers, de l’eau, de l’essence, des vêtements, etc. Vous croyez que j’exagère? Regardez dans votre propre cour. À chacun de voir ce qu’il peut faire pour mettre en pratique les 3 R: recycler, réduire, réparer!