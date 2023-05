Ma cure de désintox

Je me suis longtemps caché. Honteux. Comme la plupart des toxicomanes, je me suis menti à moi et aux autres. J’ai toujours pensé que je réussirais à garder le contrôle sur ma substance. À être plus fort qu’elle. Malheureusement, j’ai dû m’avouer vaincu. Mes démons ont eu le dessus sur moi.

Au début, c’était mes parents qui me fournissaient mes doses. Mais depuis que je me les paye moi-même, je vois bien que ça me coûte très cher pour quelque chose qui ne m’apporte que très peu d’effets positifs. C’est un peu pour ça, et pour être un meilleur exemple pour mes enfants, que j’ai pris un virage important dans ma vie: fini le sucre raffiné! Peut-être pas fini, fini, mais fini le plus possible. En d’autres mots, y faut que j’slacke su’ l’sucre!

Je n’ai jamais eu de fond pour le sucré. Quand j’étais petit, mes parents m’appelaient le p’tit veau, parce que je buvais beaucoup de lait. Du Grand Pré. C’est comme un genre de lait en plastique; tu peux le laisser sur le comptoir pendant des jours et il va rester buvable. À l’époque, je pouvais passer jusqu’à quatre litres de ce lait-là par semaine. Quatre litres. Par semaine. Moi, tout seul! Ce que l’histoire ne dit pas, mais que je vais vous révéler, c’est que j’accompagnais toujours mon lait de biscuits. Mon ratio est fort simple: quatre biscuits par verre de lait. Et on se rappelle que je buvais quatre litres de lait par semaine! Faites le calcul.

Un jour, je revenais de chez pepé en coupant par dans le parc, comme d’habitude, et j’étais suivi par ma tante Annette. Avant de partir, j’avais pris un suçon et je le dégustais en route vers chez nous. Un orange. Mes préférés. En voulant monter les escaliers trop vite, je me suis enfargé et je suis tombé dans les marches. Je me suis aussitôt mis à pleurer à chaudes larmes. Ma tante, certaine que je m’étais cassé un membre, me relève en vitesse et me demande ce que j’ai. Dans un énorme sanglot, je lui ai répondu: « Mon suçon! J’ai échappé mon suçon dans l’gravaille !» Sur le coup, je ne savais même pas si j’étais blessé, mais je me doutais que ma sucrerie était une perte totale.

Mais comme j’arrivais de chez pepé, j’avais sûrement déjà pas mal de glucose dans le corps. Chez eux, il y avait toujours une tarte, des galettes au sucre, des carrés aux dattes, du sucre à la crème, du divinity fudge… Mes préférés dans ça? Tout. J’aimais et j’aime encore tout ça. Aussi, quand j’entrais là, les samedis midi, je savais que dans le vaisselier, il y avait généralement une boîte de petits gâteaux Vachon: soit des ½ Lune à la vanille ou des Ah-Caramel! Alors, j’en prenais un avant le dîner. Pourquoi avant? Parce qu’après le dîner, il y aurait du dessert. Logique.

Chez pepé, il y avait aussi une belle grosse jarre à biscuits. J’y trouvais toujours plein de sortes mélangées dedans. Mais à travers elles, il y avait les fameuses feuilles d’érable. Ça sentait tellement, ces biscuits-là; ça finissait par faire que tous les biscuits goûtaient un peu l’essence d’érable. Même une fois vide et nettoyée, la jarre sentait l’érable. D’ailleurs, d’après moi, à force de répéter le mot ici, votre Acadie Nouvelle va finir par sentir l’érable. Ils sont vraiment forts, ces biscuits-là.

Quand j’étais petit, ça m’arrivait aussi de prendre une colonne complète de biscuits soda et le pot de caramel Grenache en forme de cube ,et de m’asseoir dans le salon avec ça. J’écoutais de vieux numéros de Juste pour Rire enregistrés sur des grosses cassettes VHS en trempant les biscuits un par un dans le caramel avant de me les engouffrer dans la bouche, comme un ogre. Pas de couteau, rien. Pas de temps à perdre avec ça. Mais toujours le même ratio: quatre biscuits par verre de lait Grand Pré. Aweye le p’tit veau!

Tout ça ne s’est pas beaucoup calmé aujourd’hui. Je ne rate aucun dessert, y compris ceux entre les repas… Un déjeuner au Tim Hortons n’est pas un déjeuner complet sans un beignet aux pommes. Tant qu’à manger des amandes en collation, aussi bien qu’elles soient enrobées de chocolat. Et du sucre à la crème, pour moi, vient toujours en paquet de trois… ou dix.

C’est pourquoi j’ai décidé de ralentir. Un peu. Pas complètement; la vie est trop courte pour se priver de tout! Et j’ai déjà pu constater à quel point le sucre est une drogue. Et je ne suis pas le gars qui boit du jus, de la liqueur, des boissons énergisantes. Aucune bombe de glucose du genre. Mais en coupant dans mes multiples collations sucrées, j’ai quand même eu droit à une sorte de sevrage. Pendant plusieurs jours, je ne pensais qu’à manger, je n’arrivais plus à me concentrer et j’étais davantage impatient et irritable.

Aujourd’hui, ça va. J’ai diminué sans tout arrêter. J’ai encore des envies de tartes, de galettes, de biscuits, de carrés aux dattes, de sucres à la crème, mais maintenant je m’en permets sans tomber dedans. Et je ne m’en porte que mieux. Ce qui est embêtant dans tout ça, c’est qu’en modérant le sucre, j’ai aussi arrêté le lait, ce qui fait que je ne saurai jamais vraiment si la mauvaise chose dans l’équation était le sucre ou le lait. Et ne m’obstinez pas avec ça. Je vous l’ai dit: quand j’entre en cure de désintox, je deviens impatient et irritable…

On se r’parle!