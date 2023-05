Pour mieux refaire le monde

Cette chronique marque mon 22e anniversaire à l’Acadie Nouvelle. J’ai la tête pleine de reconnaissance pour les patrons qui m’ont invité à me joindre à l’équipe du journal, en 2001; pour ceux qui m’ont épaulé par la suite; et pour ceux qui m’endurent encore aujourd’hui! Cette aventure a changé ma vie!

Depuis, j’ai l’impression d’être devenu une sorte d’étudiant de la vie qui bat. Mon regard sur le monde a changé (s’est adouci?), en ce sens que je suis maintenant toujours occupé à essayer de mieux comprendre ce que nous vivons, pour mieux vous transmettre ce que j’ai découvert de beau et de moins beau.

***

On en a fait du chemin ensemble depuis 2001! Imaginez, à l’époque, le premier ministre de la province était Bernard Lord, un progressiste-conservateur éclairé, capable de comprendre la réalité linguistique du Niou-Brunswick, alors qu’on se retrouve vingt ans plus tard avec une caricature coriste d’un siècle passé!

Au fédéral, c’était Jean Chrétien qui tenait les rênes du gouvernement. Déterminé, il n’avait pas hésité en 2003, à tenir tête au président américain George W. Bush qui voulait à tout prix envahir l’Irak, quitte à inventer des menaces de guerre chimique contre l’Occident.

Il faut dire, à la décharge de W, peut-être, que les États-Unis étaient encore fortement traumatisés par les attentats terroristes islamistes du 11 septembre 2001 qui avaient fait près de 3000 morts dans son pays, et que, dans la foulée de l’invasion américaine d’Afghanistan qui avait suivi en guise de riposte, Doublevé avait aussi voulu profiter de la situation pour en finir avec le régime de Saddam Hussein que son père avait combattu lors de la première guerre du Golfe, sans pour autant déboulonner le tyran d’Irak, ce que beaucoup avaient reproché à son paternel.

***

Depuis, on a connu l’ère Obama qui a redonné des ailes à l’Amérique et l’ère Trump qui les lui a coupées en plein vol, comme quoi il ne faut plus trop parier sur l’avenir, tant l’humanité actuelle est dysfonctionnelle!

Quant à l’Afghanistan, les États-Unis y sont restés vingt ans, tentant d’y faire prévaloir un système politique qui conjuguerait une démocratie à l’occidental à une gouvernance traditionnelle afghane.

Ce mélange des genres a tenu jusqu’à l’été 2021, avec le retour en force des Talibans, au grand dam des pays occidentaux qui ont jugé préférable de fuir les lieux en catastrophe, abandonnant à leur sort cruel et indigne des millions de filles et de femmes traitées comme du bétail. Honte sur nous.

***

Au cours de ces vingt ans, on a aussi connu les fameux printemps arabes, en Égypte, en Tunisie, en Libye, notamment, avec des éclats au Maroc et en Algérie.

Mais c’est en Syrie que cette volonté populaire d’émancipation démocratique a connu son plus grand revers, à partir de 2011, quand le gouvernement de Bachar el-Assad, refusant net d’entendre les doléances de son peuple, a plutôt choisi de le combattre, provoquant ainsi l’arrivée sur son territoire d’une coalition internationale qui a dû louvoyer royalement entre les multiples factions politiques en présence.

Constatant qu’elle ne viendrait jamais à bout de ce bourbier, la coalition internationale a entamé un retrait depuis 2019. Jusqu’à maintenant, on estime que cette guerre d’émancipation devenue guerre civile a fait entre 400 000 et 500 000 morts. Révoltant.

Il y eut, bien sûr, plusieurs autres guerres, notamment en Afrique. Sans oublier les exactions odieuses contre les Ouïgours musulmans en Chine communiste. Ou contre les Rohingyas, également musulmans, en Birmanie, pays bouddhiste. Et que dire des atrocités commises par l’État islamique, l’infâme Daesh?

***

Quand j’ai commencé mes chroniques, Jean-Paul II était encore pape, déjà presque grabataire. Sa maladie l’avait à tel point affaibli que j’étais horrifié que son entourage consente à ses apparitions publiques alors qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même. Peut-être voulait-on le présenter comme victime expiatoire de l’humanité, mais passé un certain degré, ça frise la maltraitance!

Puis il y eut l’intermède Benoît XVI qui a stupéfait le monde en ressortant la vieille passementerie pontificale d’avant le concile Vatican II. Il l’a ensuite stupéfait en renonçant à sa charge pétrinienne. Grand soupir de soulagement de la plupart des personnes sensibles au christianisme. Il était en décalage avec le monde d’aujourd’hui et il eut l’humilité de le reconnaître.

Et c’est là que nous est arrivé le bon pape François. Bonne nouvelle: il dépoussière le message évangélique, par sa simplicité, son ouverture et sa compassion. Il ne fait pas l’affaire de tous, évidemment. Certains le combattent avec véhémence tant il représente une menace pour les chapelles idéologiques passéistes ragaillardies sous le pontificat précédent. Jusqu’où pourra-t-il tenir? Et surtout jusqu’à quand?

***

Puis, ensemble, pendant cette période, on aura connu trois jubilés de la reine Élisabeth! Jubilé d’Or, jubilé de Diamant et jubilé de Platine. Comme il ne restait plus d’autre type de métal précieux, le bondieu est venu la chercher. Elle nous laisse en héritage son fils aîné, le roi Charles, qui sera couronné samedi.

Si j’y pense, j’en reparlerai. Mais comme la fin de cette chronique de bilan anniversaire approche, je me dois de consacrer quelques lignes à l’événement qui nous aura tous et toutes marqués au fer rouge dans ce laps de temps: la pandémie.

Je ne veux pas m’étendre sur le sujet parce que je ne suis quasiment plus capable de l’aborder sans tomber en dépression! Et ce n’est même plus la menace à la santé publique qu’elle représentait qui m’horripile, c’est la profonde déstabilisation sociale qu’elle nous aura imposée: ça me donne encore le vertige.

Les quelques trois années qu’elle aura duré m’ont paru plus longues que les vingt-deux belles années que j’ai passées avec vous, ici, tous les mercredis, pour mieux refaire le monde. Et de toute évidence, il est en pleine mutation! Félicitations!

Enfin, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos commentaires, toujours à-propos, toujours appréciés. Je ne pourrais pas demander de meilleurs lecteurs zé lectrices!

Han, Madame?