Les deux Alberta

C’est maintenant officiel: les Albertains se rendront aux urnes pour choisir leur prochain gouvernement le 29 mai prochain. Si on en croit les sondages, c’est une course des plus serrées qui aura lieu durant les quatre prochaines semaines entre Danielle Smith, première ministre sortante, et Rachel Notley, première ministre de la province de 2015 à 2019. Le Parti conservateur uni, actuellement au pouvoir, et le Nouveau Parti démocratique sont virtuellement à égalité dans les intentions de vote, ce qui pourrait étonner d’une province qui a voté pour le même parti (le feu Parti progressiste-conservateur) pendant plus de quatre décennies.

Au-delà des deux candidates, ce sont deux Albertas qui s’affrontent, avec deux visions divergentes de la politique et de la fédération canadienne. À cet égard, Danielle Smith est de loin la plus belliqueuse. Elle se présente sans ambages comme la candidate qui tentera de bloquer à tout prix des pans importants de la politique environnementale fédérale.

Dans sa ligne de mire, on retrouve entre autres l’intention fédérale d’arriver à la carboneutralité d’ici 2050 ainsi que son plan de «transition équitable». Évidemment, ces deux promesses libérales se placent directement en porte-à-faux des intérêts de l’industrie pétrolière, qui compte pour plus du quart du PIB de la province à elle seule. Si elle décidait de monter aux barricades, elle aurait sans doute l’aide de son homologue Scott Moe de la Saskatchewan, province dont plus de 80% de l’électricité est produite à partir du gaz naturel et du charbon.

Smith a aussi joué avec l’idée de retirer l’Alberta du Régime de pensions du Canada afin de créer son propre plan de pension provincial. Et bien sûr, dans la tradition de son prédécesseur Jason Kenney, elle remet en question la formule de péréquation, jugée inadéquate et injuste envers l’Alberta.

Rachel Notley, pour sa part, a choisi de mettre l’accent sur la santé, l’éducation et l’emploi dans sa campagne. Elle voit la diversification de l’économie albertaine comme une inévitabilité et croit que la province peut ressortir gagnante d’une distanciation avec le milieu pétrolier. Notley tente de se présenter comme la voix de la raison et dit être prête à collaborer avec Ottawa. Elle devra toutefois faire taire les critiques, qui lui ont reproché de ne pas avoir défendu l’Alberta avec assez de vigueur durant son mandat à la tête de la province de 2015 à 2019, notamment lors de l’entrée en vigueur de la taxe carbone fédérale.

La prochaine première ministre albertaine aura donc une influence importante sur les relations intergouvernementales au pays. Un gouvernement albertain jouant la carte d’une remise en question des fondements de la fédération canadienne aura un impact sur l’agenda d’Ottawa, réduisant le temps et l’énergie consacrés aux enjeux des provinces de l’Est. Or, ces dernières n’ont ni la volonté ni les moyens de jouer à ce jeu dangereux. Ces élections devraient donc intéresser tous les Canadiens, Néo-Brunswickois y compris – et pas seulement parce qu’elles risquent de nous garder en haleine jusqu’au dévoilement des résultats.