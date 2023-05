Huis clos glacial et groove ensoleillé

Cette semaine, on se glisse dans deux œuvres aux univers opposés. Un suspens à couper le souffle qui se déroule en pleine tempête hivernale en Alaska, et les oeuvres musicales ensoleillées du multi-instrumentiste le.Panda.

Blizzard, Marie Vingtras

Au coeur d’une terrible tempête qui fait rage en Alaska, un jeune garçon disparaît. Après lui avoir lâché la main pour attacher ses lacets, Bess a perdu de vue Thomas qui a été avalé par le blizzard. Elle part à sa recherche alors que le vent souffle avec force et que la neige ensevelit chacun de ses pas. Elle affronte les bourrasques et le froid, un peu à l’aveugle. «Je ne vois rien. La neige s’envole du sol en tourbillons et lorsque je lève les yeux vers le ciel c’est une vraie purée de pois. L’air est incolore, comme si toutes les couleurs existantes avaient disparu, comme si le monde entier s’était dilué dans un verre d’eau», se dit Bess.

C’est le genre de tempête où l’on préfère rester au chaud à l’intérieur pas très loin du poêle à bois. Quelques rares habitants de ce coin isolé se lancent aussi à sa poursuite. S’installe alors une course contre la montre, un suspens haletant sur fond de thriller psychologique qui nous plonge dans le passé trouble de chacun des personnages. Un huis clos glacial en pleine nature.

Dans ce récit choral, les quatre personnages, Benedict, Cole, Freeman et Bess prennent tour à tour la parole pour nous révéler leurs tourments. Tous se sont installés sur ce territoire hostile au nord du continent américain pour différentes raisons. Ils ont aussi des choses à cacher dont ils ne sont pas fiers. C’est l’heure de la confession. On apprend, entre autres, comment Benedict, un homme solitaire, s’est retrouvé à être le tuteur du jeune Thomas et les circonstances l’ayant poussé à ramener Bess en Alaska pour s’occuper de l’éducation de l’enfant.

Avec peu d’espoir, Benedict réussit à convaincre Cole, un proche de la famille plutôt rustre, de le suivre dans sa quête. Il y a aussi le personnage de Freeman, un vétéran noir de la guerre du Vietnam qui révèle les raisons l’ayant motivé à aboutir dans ce coin perdu. On suit pas à pas ce récit d’un réalisme troublant, plein de vérités, qui nous emmène dans un autre monde.

Tout comme les éléments qui se déchaînent, les personnages sont aux prises avec des émotions violentes qui montent en intensité. À mesure que le récit avance, ils confient leurs secrets et leurs failles. S’il y a des thèmes qui reviennent dans ce roman, c’est la culpabilité, la paternité et le deuil. Ils ont tous perdu des êtres chers. J’ai apprécié ce roman pour sa construction avec différentes voix intérieures et ses dénouements inattendus. On entre vraiment dans l’intimité des personnages.

Dès les premières lignes, j’ai été captivée par l’histoire. À partir d’un fait divers, une disparition, l’autrice réussit à créer un récit riche et complexe traversé par des thèmes profonds. Pour un premier roman, c’est remarquable. Sa plume est incisive, sans dentelles, parfois dure, un peu à l’image du territoire qu’elle dépeint.

Vivement un second roman de cette autrice française. Blizzard a remporté le prix des libraires 2022. (Éditions de l’Olivier, 2021). ♥♥♥♥

Blizzard de Marie Vingtras paru aux Éditions de l’Olivier. – Gracieuseté le.Panda a lancé son premier album Air Molo en 2022. – Gracieuseté le.Panda sera en tournée au Nouveau-Brunswick au mois de mai. – Gracieuseté

Air Molo, le.Panda

Le.Panda nous invite à relaxer et à prendre ça «chill» avec son premier album Air Molo paru en 2022. Dans un mélange de reggae, de soul, de R&B, de pop jazzée, cette collection de dix chansons a quelque chose d’aérien avec ces grooves inspirants. Son univers a une certaine parenté avec Bob Marley, mais plus éclaté, conjuguant les genres en faisant éclater le reggae, sous différentes influences, avec une belle musicalité. Sa voix profonde et sa poésie imagée invitent au voyage, à l’évasion. Un album idéal pour la saison des vacances, dont la destination n’est pas nécessairement connue à l’avance. Chacune des chansons jette un regard sur des histoires de vie dans la ville, avec poésie et un regard lucide sur le monde moderne. Il y a aussi des pièces plus introspectives, effleurant ses fantômes, ses moments de doute et l’amour. Il chante, entre autres, le bonheur artificiel dans American express. «Met sur la credit card, si tu veux goûter un morceau du ciel…»

Sur ce disque, il revisite à sa façon un classique de la chanson française La bohème de Charles Aznavour. En 2023, il a fait paraître aussi des versions acoustiqus de deux pièce de son disque Air Molo, Jennifer et Relaxe. Lauréat du concours du Festival international de la chanson de Granby 2019, le.Panda est le nom de scène de Philippe Gagné, un auteur-compositeur-interprète qui pendant plusieurs années a été musicien de rue dans le Vieux-Québec. Si je vous parle de lui aujourd’hui, c’est qu’il sera en tournée dans cinq villes des Maritimes du 16 au 20 mai. Ce sera intéressant de voir comment il transpose son album sur scène. ♥♥♥½