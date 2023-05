Les Gardiens de la galaxie vol. 3: exaltant!

Héros chouchous des amateurs de l’Univers cinématographique Marvel, les Gardiens de la galaxie affrontent un vilain génocidaire dans leur exaltante – et par moment très émouvante – troisième aventure solo.

Tout d’abord, une confession: je n’ai jamais vraiment aimé les Gardiens de la galaxie. À force de toujours essayer d’être tellement cool, je trouvais qu’ils ne l’étaient tout simplement pas (cool). Je sais, c’est un peu tordu comme raisonnement…

Mais tout ça, c’était avant jeudi soir, avant que je voie Les gardiens de la galaxie vol. 3 (en salles). Nos héros montrent enfin leur fragilité et font véritablement de l’amitié la pierre d’assise de leurs relations parfois complexes.

Dans ce qui est présenté comme le chapitre final d’une trilogie, les Gardiens ont fait de Knowhere, un vaisseau-astéroïde, leur quartier général. Quill (Chris Pratt) pleure Gamora (Zoe Saldana). Rocket Raccoon (la voix de Bradley Cooper) et Nebula (Karen Gillan) broient du noir alors que Drax (Dave Bautista), Groot (la voix de Vin Diesel) et Mantis (Pom Klementieff) tentent de leur remonter le moral.

Les problèmes de chacun deviennent secondaires quand Rocket est gravement blessé. Pour le sauver, les Gardiens doivent mettre la main sur un code mis au point par celui qui a doté leur ami d’une intelligence supérieure: le puissant et très colérique Maître de l’évolution (Chukwudi Iwuji).

Or, ce même Maître souhaite récupérer Rocket afin de répliquer son savoir et le greffer à tous les habitants d’une société utopique – c’est saugrenu, je sais. Un affrontement entre les Gardiens et le Maître est donc inévitable…

Pour la troisième fois, le cinéaste James Gunn nous offre une aventure des Gardiens dans laquelle le scénario est très secondaire face à la musique, à l’humour, à l’action, aux effets spéciaux et aux relations complexes entre les personnages.

Du formidable générique d’ouverture sur la très à propos Creep de Radiohead à l’explosion de joie finale portée par l’énergique Dog Days Are Over de Florence + The Machine, en passant par Spacehog et Beastie Boys, la musique a été parfaitement choisie.

Humour et action s’entremêlent encore une fois avec une efficacité redoutable. Chaque échange entre Drax et Mantis est à crouler de rire, alors qu’un Quill plus mature n’a rien perdu de son charisme. Tout ce beau monde peut aussi être sérieux quand ça compte, notamment lors d’une visuellement très impressionnante scène de combat dans un corridor. Ce long plan continu est une véritable oeuvre d’art.

Reste que – et c’est étrange à écrire au sujet d’un film dont les héros sont des extra-terrestres – la principale force de ce troisième chapitre est son humanité. On est témoin de la brutale origine de Rocket, un personnage jusque là cruellement sous-utilisé.

Le petit raton laveur a enfin l’occasion de briller. Et on réalise que c’est véritablement lui qui est l’adhésif qui unit le groupe très hétérogène que constituent les Gardiens.

Dans ce troisième épisode, la bande à Rocket nous fait rire et pleurer. Mais plus important encore, elle nous inspire amour, compassion, courage et fidélité. Sur une musique entraînante. Dans un film où les effets spéciaux frôlent la perfection et qui nous fait voir sous un jour nouveau des héros qu’on pensait pourtant bien connaître.

Que demander de plus?

(Quatre étoiles sur cinq)

Clock

Ella (Dianna Agron), avant que sa vie s’emballe dans le film d’horreur Clock. – Gracieuseté

Les femmes qui ne veulent pas d’enfant souffrent-elles d’une maladie mentale? C’est cette question ridicule que pose le pénible navet Clock (Disney+).

Après une scène d’ouverture sanguinolente et morbide, nous faisons la connaissance d’Ella (Dianna Agron, Quinn de la série Glee), une designer d’intérieur réputée qui mène une vie choyée et très confortable aux côtés de son mari chirurgien.

Or, Ella ne veut pas d’enfant. Et son entourage lui rappelle sans cesse à quel point son choix est contre nature.

Résignée à démarrer son horloge biologique, Ella se rend dans une clinique spécialisée, où elle est gavée d’hormones et suivie par une psychologue (le très bonne Melora Hardin, Jane dans la série The Office).

C’est alors qu’Ella commence à voir et entendre des choses étranges…

Écrit et réalisé par la très peu expérimentée Alexis Jacknow, Clock est davantage un exercice d’esthétisme que de substance. La cinématographie de Jacknow – débordante de symbolisme et de profonds malaises – impressionne, il faut le dire.

Malheureusement, après un somme toute intéressant premier tiers, au cours duquel maternité, féminité, épicurisme et patrimoine génétique sont mis en opposition, ce suspense dérape totalement et tombe sans raison dans le psychédélique et le freudien. Le récit en prend pour son rhume et une heure plus tard, on réalise qu’on vient d’inutilement perdre 90 minutes de notre vie.

Un visionnement aussi agréable qu’un accouchement…

(Une étoile sur cinq)