L’inquiétante démocratie tunisienne

La Tunisie, dû à son dynamisme durant le «printemps arabe» de 2011, a suscité beaucoup d’espoir pour la démocratie dans la région. Pourtant, depuis un moment déjà, le pays suscite de plus en plus d’inquiétude quant à la vitalité de sa démocratie.

Au cours des dernières semaines, la Tunisie a été touchée par plusieurs vagues de répression envers la société civile, plus particulièrement les opposants au pouvoir en général, de même que les journalistes et les minorités. Il y avait aussi des indices avant-coureurs qui laissaient croire à des problèmes démocratiques, notamment la forte abstention lors des derniers scrutins.

Lors des élections législatives, le 29 janvier dernier, le taux d’abstention était de 89%. Quelques mois auparavant, lors du référendum sur la nouvelle Constitution le 25 juillet 2022, c’est près de 70% des électeurs qui n’ont pas exercé leur droite de vote.

Cette forte abstention n’est sans doute pas étrangère aux dérives populistes et autoritaires du chef de l’État, le président Kaïs Saïed. Élu en 2019 en misant sur une stratégie antisystème, il a, le 25 juillet 2021, jour de la Fête de la République, limogé le gouvernement, suspendu l’assemblée et s’est s’octroyé le droit de gouverner par décret, au détriment du pouvoir législatif.

En affaiblissant le régime parlementaire et en s’accordant de vastes pouvoirs, Kaïs Saïed est devenu une sorte d’«hyperprésident». Il a tenté d’affaiblir tous les contre-pouvoirs et les garde-fous mis en place après la chute de l’ancien président déchu Ben Ali pour empêcher le retour à l’autoritarisme.

Le président Zine El-Abidine Ben Ali, décédé en 2019, avait régné en autocrate sur la Tunisie de 1987 à 2011 avant d’être renversé par la révolution de 2011. Il s’agissait d’un mouvement populaire, qui a été le point de départ d’une vague de révoltes dans la région, mieux connue sous le nom de «printemps arabe».

Le «printemps arabe» en 2011 avait touché, en plus de la Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Yémen, le Bahreïn, la Syrie et, dans une moindre mesure, d’autres pays du monde arabe. Toutefois, de ces pays, seule la Tunisie a réussi sa transition démocratique et c’est pourquoi elle était considérée comme un modèle.

Ainsi, la Tunisie est en fait une démocratie plutôt jeune. Cette démocratie est fortement ébranlée depuis l’arrivée au pouvoir de Kaïs Saïed et s’enfonce non seulement vers un autoritarisme, mais aussi un populisme.

L’essayiste Hatem Nafti s’est intéressé à cette question dans son essai Tunisie: vers un populisme autoritaire? : voyage au bout de la Saïedie (Riveneuve, 2022) récemment publié. Dans cet essai Hatem Nafti, qui était de passage cette semaine à Montréal pour une conférence à l’Université Concordia, explique le travail de déconstruction de l’architecture institutionnelle issue de la Constitution de 2014, qu’a entreprise le président Kaïs Saïed, de même que son style gouvernance et son populisme qui cherche à faire des minorités des boucs émissaires.

On l’a vu encore récemment, en février dernier, quand le président tunisien, avec des propos racistes et haineux, a accusé les migrants subsahariens de chercher à «métamorphoser la composition démographie de la Tunisie». Autrement dit, comme le veut la triste formule de l’écrivain d’extrême droite Renaud Camus, une sorte de «grand remplacement».

Kaïs Saïed a également fait plusieurs allusions à des complots, contre sa personne et contre l’État tunisien. Il va ainsi utiliser différentes théories du complot pour affaiblir les contre-pouvoirs essentiels à une démocratie.

La Tunisie vit une grave crise économique dû à la chute du tourisme depuis le Covid-19 et la baisse des importations avec la guerre en Ukraine de même qu’à une pénurie alimentaire et l’inflation. Les crises économiques sont souvent fertiles à l’émergence du populisme et des leaders autoritaires.

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2019, Kaïs Saïed n’était pas très connu du grand public, mais a réussi, par un discours populiste antisystème, à devenir le deuxième président élu au suffrage universel dans la Tunisie postrévolutionnaire avec 72,71% des voix. Il a depuis engagé son pays dans un virage autoritaire, particulièrement après le coup de force en juillet 2021, en s’arrogeant les pleins pouvoirs.

Cette dérive populiste et autoritaire du président tunisien Kaïs Saïed entache l’image de la Tunisie. La Tunisie s’en va de plus en plus loin des espoirs du «printemps arabe».