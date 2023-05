Éliminer les «voleurs de temps» pour atteindre votre objectif de remise en forme (II)

Comme je vous l’ai promis, je vous présente d’autres «voleurs de temps» qui vous éloigneront de vos objectifs de remise en forme ou de tout autre objectif de vie que vous vous êtes fixé. Bonne réflexion!

La mauvaise gestion du temps

Elle peut se manifester sous différentes formes, comme le manque d’organisation, la difficulté à établir ses priorités, la procrastination, etc. Si vous ne parvenez pas à gérer votre temps de manière efficace, cela réduira le temps que vous réserverez à l’entraînement ainsi qu’à la préparation de repas, et elle freinera considérablement votre progression vers vos objectifs de santé. Pour éviter de perdre du précieux temps, utilisez des outils de gestion de temps tels qu’un agenda électronique ou papier, une application de rappel, etc. Cela vous aidera à vous organiser et à vous centrer sur vos objectifs.

Manque de sommeil

Il peut réduire l’énergie mentale et physique, et lorsque cela se produit, l’entraînement et la préparation des repas seront facilement mis de côté. Il est important de veiller à avoir une quantité suffisante de sommeil chaque nuit pour vous sentir bien reposé et avoir la motivation nécessaire pour vous entrainer et cuisiner. Pour favoriser un meilleur sommeil, adoptez une routine qui consiste à vous coucher et vous lever à des heures régulières, à dormir suffisamment, à éviter les stimulants (caféine, nicotine, etc.) avant de dormir, à faire de la méditation ou des exercices de relaxation.

Distractions à la maison

La télévision, le cellulaire, l’ordinateur et la tablette ne sont que quelques exemples de distractions qui vous feront perdre une heure en un clin d’œil. Pour éviter ces distractions, planifiez votre entraînement et votre préparation de la même façon que vous le feriez pour un rendez-vous chez le dentiste: inscrivez-le dans votre agenda! Gardez à l’esprit que vous aurez amplement de temps en soirée pour vous détendre et de profiter de vos appareils électroniques!

Perfectionnisme

Chercher à atteindre la perfection peut être extrêmement épuisant et rendre les tâches de remise en forme plus longues et plus difficiles qu’elles ne le devraient. Pour éviter de vous épuiser et de vous décourager, fixez-vous des objectifs simples et réalistes. Plutôt que de viser le «TOUT» (sept marches par semaine) et finir avec «RIEN» (zéro marche par semaine), il vaut mieux trouver un équilibre qui soit non négociable (quatre marches par semaine). Ainsi, quoi qu’il arrive dans votre vie, vous vous engagez à respecter l’objectif de quatre marches par semaine.

Sédentarité

La sédentarité implique de rester assis ou allongé pendant des périodes prolongées, et c’est bien l’un des principaux obstacles à la réalisation de vos objectifs de remise en forme. Rappelez-vous que moins vous faites d’activité, moins vous aurez envie de faire de l’exercice, et la situation risque alors de vous enfermer encore plus dans une spirale de sédentarité. Pour rompre ce cercle vicieux, passez à l’action et mettez en place des stratégies favorables à l’entraînement: par exemple, planifiez vos séances d’entraînement comme si vous aviez un rendez-vous chez le dentiste. Placez vos vêtements d’entraînement à portée de main ou programmez un rappel sur votre cellulaire. Ces petits gestes vous aideront à passer à l’action et à maintenir votre engagement et votre régularité.

Consommation d’alcool

Une consommation régulière de boissons alcoolisées peut entraver la remise en forme en affaiblissant les capacités physiques (manque d’énergie, maux de tête, etc.) et mentales (procrastination, baisse de motivation, etc.). Cette habitude peut également nuire à la qualité du sommeil, à la constance dans l’entraînement, à la préparation des repas, à votre confiance en vous. Si vous remarquez que la consommation d’alcool provoque chez-vous ces symptômes, réduisez (ou cessez) la consommation d’alcool et privilégiez des habitudes de vie qui sont plus cohérentes avec vos objectifs.

Nous savons bien que les voleurs de temps peuvent facilement entraver nos efforts en matière d’entraînement et de remise en forme. Même s’ils semblent inoffensifs, ils deviennent vite des habitudes chronophages qui empêchent de progresser. Prenez conscience de vos voleurs de temps et usez de stratégies pour les éliminer!

En faisant preuve de planification et d’engagement, vous surmonterez ces obstacles et favoriserez une constance dans la pratique de bonnes habitudes de vie.